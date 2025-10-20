מתכוננים ליום שאחרי: מה מחכה לענף הקמעונאות והמסחר הישראלי?

רבות הטלטלות שעברו על המדינה בשנתיים האחרונות, מאז הטבח של ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023. מעבר לאבל, לטראומה ולחזית הביטחונית, גם ההשפעה הכלכלית הייתה משמעותית. ידענו חרמות שהובילו לניתוק קשרי מסחר, איומי החות'ים הקפיצו את מחירי וזמני השילוח, ועליות מחירים נרשמו כמעט בכל סקטור - מהמצרכים שאנחנו קונים בסופרמרקט ועד מחירי הנופשים והדיור.

כעת, בצל התוכניות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למזרח התיכון, האם אנחנו לקראת עתיד טוב יותר גם בגיזרות הכלכליות והעסקיות? מה הסיכוי לראות ירידות מחירים, יחסי מסחר חדשים או הגעה של רשתות בינלאומיות חדשות לישראל? בשווקים אופטימיים.

השווקים שייפתחו

"אנחנו עוברים מתקופה ארוכה של ניהול איומים וסיכונים לניהול הזדמנויות", אומר רועי מינקוב, מנכ"ל חברת המידע העסקי CofaceBdi. "בתרחיש של נורמליזציה מלאה עם סעודיה והרחבת השותפויות עם האמירויות, בחריין, מצרים, ירדן ואולי אפילו מרוקו, לפנינו פתיחה של שוק משותף חדש עם יותר מ-300 מיליון צרכנים. מדובר בפוטנציאל מסחר אדיר, השקעות חוצות גבולות וזרימה של הון, ידע וכוח-אדם בקנה-מידה שהאזור לא ידע מעולם.

"ההשפעות קצרות-הטווח הן חזרה של כמות גדולה של עובדים למעגל העבודה, מה שמאוד יתרום להתאוששות המגזר העסקי שנפגע, לצד חזרת השקעות זרות. אנחנו צופים התאוששות מהירה ספציפית של נושא התיירות, מסעדנות ומלונאות.

"שני דברים קטנים יותר בטווח הקצר קשורים לפרמיות הביטוח הימיות והיבשתיות, שמאוד יקרות היום. אנחנו צופים שהן יירדו משמעותית די מהר, יחד עם צמצום שיבושים בנמלים ותדירות אספקה".

בהתייחס לטווח הארוך יותר, מינקוב מציין את האפשרות לפתיחת שווקים חדשים ליצוא מוצרים ישראלים, שהיום מוגבלים בעיקר לארה"ב ואירופה. "תוך כדי המלחמה התחילו חרמות וצמצומים, ואנחנו מאמינים שהשינוי יפתח שווקים חדשים, בדגש על המזרח, הדרום והצפון - שלא היו רלוונטיים עד עכשיו".

לדברי מינקוב, "זה יאפשר לחבר צירי תחבורה, לקצר משמעותית את טווח הזמן של קבלת סחורות ולהוזיל אותן משמעותית". בין היתר הוא מתייחס לנתיב כלכלי, יבשתי וימי שיחבר את הודו דרך סעודיה, ירדן וישראל, ומכאן לנמלי אירופה.

"כמדינה המקשרת בין המזרח הרחוק לאירופה, כשלא יהיה עוד איום על ספינות מצד החות'ים, יתאפשר שילוח של סחורות מהמזרח הרחוק, וישראל תוכל ליהנות מכך שזה עובר בשטחה - גם כהכנסות, וגם לקבל בעצמה סחורות".

התפקיד הטורקי

גם עו"ד שרון סופרין, שותף וראש מחלקת מכס וסחר חוץ במשרד עורכי הדין שבלת, מגלה אופטימיות לגבי התרחישים והאופקים שייפתחו בפנינו עם סיום המלחמה, ומפנה את הזרקור למעורבותה של טורקיה במשא-ומתן.

"טורקיה היא שחקן משמעותי כמעט בכל תחום - במוצרי מזון, בחומרי בנייה ובמכשירי חשמל. אם הם חזרו למעורבות במשא-ומתן, גם הסנקציות יירגעו טיפה להערכתי. זה אירוע מאוד גדול למשק הישראלי".

גם עדי פנחס, מנכ"ל חברת הייעוץ קומודקס, המתמחה בניהול סיכונים ומסחר בסחורות וחומרי גלם, אופטימי לגבי טורקיה. "שני תעשיינים מהגדולים במשק הישראלי שדיברתי איתם לאחרונה סבורים כי תוך שלושה שבועות המסחר עם טורקיה יחזור להיקפים משמעותיים, ברמות של 80%-90% ממה שהיה", הוא מסביר.

"יש לזה הרבה משמעויות, לאחר שהיה צורך למצוא חלופות, מה שהוביל להתייקרויות. עם זאת, אני מעריך שאת ההשפעות החיוביות נרגיש רק לקראת סוף השנה ותחילת השנה הבאה.

"מבחינת מחירי הסחורות, אנחנו מדינת יבוא, וזה לא בהכרח משהו שנרגיש בטווח המיידי - כי קקאו, תירס או סויה נסחרים בעולם ברמות מסוימות, וזה מה שנשלם. איפה כן נהנה? מהעובדה שנתיבי הסחר ייפתחו בחזרה, נמל אילת שהיה מושבת יחזור לעבוד כמו שצריך. כתוצאה מכך, עלויות ההובלה והביטוחים יירדו, ובסוף כן נקבל הקלה בכיס".

עדי פנחס, מנכ''ל חברת הייעוץ קומודקס / צילום: תמר גרין

בתרחיש שמציג סופרין, חברות התעופה יחזרו לטוס לישראל בתדירות גבוהה, וכך יקרה גם עם קווי הספנות. "המסלולים יהיו קצרים יותר, והעלויות יהיו זולות יותר", הוא מסביר. "הטיסות לתאילנד יתקצרו שוב, נמל אילת יחזור לפעול כי החות'ים יפסיקו להפריע, מחירי הביטוח יירדו. זה הצעד הראשון של שרשרת האספקה".

תזוזת המטבעות

סופרין מתייחס גם לחידוש הקשרים המסחריים עם העולם, אך סבור כי זה ייקח קצת יותר זמן. "המגמה של ספקים שלא רצו למכור לנו, ורשתות בינלאומיות שרוצות לעזוב או לא להגיע, תיעצר. הפעילות הרגילה תחזור, גם ביבוא וגם ביצוא - יחזרו לקנות מאיתנו.

"כשמסתכלים על התזוזה של המטבעות הזרים למטה והתחזקות השקל, גם זה יוריד את המחירים. ההתחממות עם המפרציות ואולי עם סעודיה גם תזרים לכאן כסף ועוד פעילות. כל זה נותן תמונה מאוד ורודה, אם זה יתגשם".

גם פנחס מתייחס לשערי המטבע: "השקל קופץ לשיא של שלוש שנים, ולכן מן הסתם נייבא במחיר זול יותר. במהלך המלחמה יבואנים היו ב-3.80 לשקלים לדולר, היום אנחנו ב-3.30 שקלים לדולר, והשקל ימשיך להתחזק בטווח הקצר. פתיחת הסכמים והתרחבות הסכמי אברהם עם מדינות כמו אינדונזיה או מלזיה והמזרח בכלל יכולים לפתוח אותנו למחירי סחורות שעד היום לא היינו בגישה אליהם, אלא דרך מתווכים".

עם זאת, פנחס מסכים כי שקל חזק לאורך זמן יפגע ביצוא. "כביכול נהנה ממחירים טובים יותר בסופר, אבל היצואנים הגדולים עלולים להיפגע. אבל בסך הדברים, זה אופטימי מאוד".

המותגים שעוד יבואו

גורם בכיר מאוד בשוק מזכיר כי סיום המלחמה יחזיר עשרות אלפי אנשים ששירתו "לבתים שלהם ולצריכה, וזה יבוא לידי ביטוי ברשתות עצמן. גם האווירה תהיה טובה הרבה יותר, אנשים ייצאו יותר ויקנו יותר.

"בשלב השני, נראה הרחבה של הסכמי אברהם. בפעם הקודמת נעשו הרבה עסקאות, כמו כניסת קרפור. הפעם אני צופה שנראה עוד רשתות בינלאומיות שיגיעו לישראל, לצד הרחבה של הפעילות הקיימת. בנוסף, המשקיעים הזרים יחזרו, וזה כסף שיזרום לישראל. בתוך המעגל הזה נראה גם האצה של תהליכי שיקום, כולל ברצועת עזה, ובצורה זו או אחרת ישפיעו על הכלכלה הישראלית.

"גם הביטחון האישי יעלה, ואז אילת תתחזק. החזרת התיירים לישראל תהיה דרמה, לאחר ששנתיים לא היו פה תיירים. זו כלכלה מעגלית: עוד תיירים בישראל, עוד אנשים שיעבדו, עוד כסף שייכנס. מצד שני עלולה להיות מצוקת עובדים בענף, עם מחסור של 50 אלף ידיים עובדות".

לסיכום הוא מציין כי "הלחץ על היבואנים הישראלים יירד בצורה משמעותית. אף מותג לא הפסיק לעבוד פה, אבל היה קושי. האווירה שמשתנה עכשיו תוריד לחץ, ומהצד השני תאפשר להשלים תוכניות עסקיות מול מותגים אחרים שעדיין לא נמצאים פה".