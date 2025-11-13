חשש לפגיעה בתחרות? התלונות בשוק על yes לאחר עסקת פרטנר

שיתוף-הפעולה בין yes לפרטנר יצא לדרך בשבועות האחרונים, והבעיות כבר מתחילות לצוץ. בחודש שעבר הכריזה פרטנר על הפלטפורמה החדשה שלה, הכוללת תכנים חדשים שהיא מושכת מסטינג+ של yes, תכני מקור ואפליקציה. 200 אלף מנויי הטלוויזיה של החברה קיבלו עדכון על כך, ללא צורך לפנות למוקד וללא העלאת מחיר. עם זאת, לגלובס נודע כי בשבועות האחרונים yes פנתה לספקי תוכן שונים והודיעה להם כי מעתה היא זו שתנהל מולן את ההסכמים המסחריים של פרטנר.

לפי גורמים בתעשייה ששוחחו עם גלובס, yes למעשה פותחת את ההסכמים של פרטנר מול הספקים והפלטפורמות, ומייצרת עבורה הסכמי תוכן חדשים. לגלובס נודע כי ברשות התחרות התקבלו מספר תלונות על הנושא, ובתגובה נמסר מהרשות כי "הנושא בבדיקה".

מנגד, ב-yes טוענים כי החברה לא פותחת שום הסכם חתום, שכן אין לה סמכות חוקית לכך, מעצם העובדה שהיא אינה צד לחוזה. בעת סיום התקשרות חוזית מול ספק, ב-yes מנהלים משא-ומתן חדש כמקובל בשוק, עבור שתי החברות.

נזכיר כי כבר בתחילת הדרך, כשברשות התחרות בחנו את העסקה, עלו תהיות סביב "גמישות ועצמאות" פרטנר. החשש ברשות היה שהתחרות תיפגע הן בצד הטכנולוגי - מבחינת ניהול האפליקציה - אבל הן בתחום התוכן, כמו רכש תכנים ממקורות אחרים.

לכן, במסגרת בחינת העסקה (ולמרות שהיא לא נדרשה לבסוף לאישור הרשות בשל המסלול העצמאי), הצדדים הציגו לרשות התחרות את המנגנון שבתכנים "משותפים", משמע אלה שיופיעו גם ב-yes וגם בפרטנר, ונאמר כי ל-yes תהיה סמכות לנהל את המשא-ומתן עבור שתי החברות. עבור תכני פרימיום או עצמאיים, פרטנר תנהל את המשא-ומתן בעצמה.

למעשה, לפי המידע שהגיע לגלובס, למרות שברשות התחרות חששו מפגיעה בעצמאות של פרטנר, כעת אפשר לראות ש-yes "הופכת את הסכמי התוכן של פרטנר" כאילו הם שלה, מה שאומר של-yes יש כוח מיקוח של 560 אלף המנויים שלה ועוד 200 אלף המנויים של פרטנר. בשוק חוששים מתמחור גבוה יותר ומניצול המצב על-ידי yes, כמו אפשרות לדרוש תנאים אחרים או חדשים שלא עלו בעבר - תנאים שעשויים לפגוע בתחרות.

מנגד, הצדדים לעסקה יטענו כי העובדה שישנה תשתית משתמשים גדולה יותר, מאפשרת עסקאות טובות יותר שיובילו לתמורות עבור הצרכנים.

הבטיחו שהתחרות לא תיפגע

נזכיר כי לפני כשנה וחצי yes ופרטנר הודיעו על המהלך המשותף, שבמסגרתו פרטנר תמשוך את תכני Sting+ אל הפלטפורמה שלה. עסקה זו מוערכת בתשלום של כמה מיליוני שקלים מדי חודש מפרטנר ל-yes.

הצדדים הבטיחו אז שהתחרות לא תיפגע, וכי מדובר בהסכם תוכן תחת הכותרת "הסכם להפצת תכנים", ולא בהסכם שיתוף-פעולה רחב יותר, לכל הפחות לא מיזוג בין החברות. זו הסיבה לכך שגורמים בשוק נתקלו בתדהמה בהודעה מצד yes.

למעשה, במסגרת ההסכם, פרטנר שודרגה באפליקציה ובממשק מתקדם, שדרכם יקבלו הלקוחות היצע רחב יותר הכולל את תכני סטינג+ של חברת yes. הפלטפורמה החדשה והתכנים כבר הגיעו לצרכנים, לאחר גם אירוע השקה שהתקיים לאחרונה. השירות העכשווי כולל כ-30 ערוצים חדשים, מה שאומר שיש 70 ערוצי בסיס ו-60 ערוצי פרימיום. ספריית ה-VOD כוללת עשרות אלפי שעות תוכן של פרמאונט, יוניברסל, יונייטד קינג SONY, MGM, BBC, ITV ועוד.

נזכיר כי במרץ 2025 רשות התחרות פנתה ל-yes ולפרטנר עם מכתב חששות והודיעה להן כי היא שוקלת שלא לאשר את הסכם שיתוף-הפעולה שנחתם ביניהן, בנימוק שהוא עלול לפגוע בשוק הטלוויזיה. יתרה מכך, כל אחת מהחברות זומנה בנפרד לשימוע ברשות כדי להפיג את החששות.

בהתאם לשימוע תוקנו דברים, אבל אז החברות פנו למסלול עצמי שלא מחייב את אישור רשות התחרות, אך עדיין כפוף לביקורת שלה. למסלול הזה קוראים "הערכה עצמית", כך שהן למעשה מעידות על עצמן שהן עומדות בכללי רשות התחרות, אך אם לא - רשות התחרות תפעל נגדן.

במובן הזה, לכל אורך אישור העסקה, הצדדים הבהירו איך כל צעד שלהם היה על בסיס הבנות מול רשות התחרות - משמע הטענה היא שהשיח היה מלא לכל אורך הדרך.

גורמים ב-yes מסרו לגלובס כי "לצערנו ישנם גופים מונופוליסטיים בשוק שמנסים לגרוף כספים על חשבון הציבור. העסקה שנועדה להגביר את התחרות היא לזרא בעיניהם, והם עושים הכול כדי לחבל בה".

מפרטנר לא נמסרה תגובה.