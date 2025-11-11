בזק מסכמת רבעון שלישי חיובי, בתמיכת קפיצה בשווי yes

קבוצת התקשורת בזק מסכמת רבעון חיובי, עם עלייה של 1.7% בהכנסות הליבה, לכ-2 מיליארד שקל, לצד גידול של 13.8% ב-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ליותר ממיליארד שקל. הרווח הנקי הגיע ברמת הקבוצה ל-446 מיליון שקל והתזרים החופשי הסתכם ב-331 מיליון שקל. בזק הציגה שיפור בחוב הפיננסי נטו שהסתכם ב-4.65 מיליארד שקל, לעומת 4.73 מיליארד שקל ברבעון המקביל.

קבוצת בזק כוללת בתוכה את הפעילות של בזק קווי, פלאפון, yes ובזק בינלאומי. הקבוצה נהנתה משיערוך ב-yes, שהוביל לביטול ירידת הערך, מה שהשפיע לטובה על ה-EBITDA המתואם. עם זאת, בבזק מציינים שגם בנטרול ההשפעה החשבונאית הזו, ה-EBITDA המתואם צמח ב-4%, בהתאם לצפי. שווי הפעילות של yes, לפי הערכת שווי מעודכנת, הוא 480 מיליון שקל, ולפיכך הקבוצה הכירה בביטול הפסד בגין ירידת ערך בסך כ-185 מיליון שקל.

תחזית בזק לשנת 2025 נותרה ללא שינוי, והיא ממשיכה לצפות לרווח נקי מתואם של 1.45 מיליארד שקל, EBITDA מתואם של 3.85 מיליארד שקל והשקעות הוניות (CAPEX) בסך 1.75 מיליארד שקל. החברה העריכה בעבר שתגיע לפריסת סיבים אופטיים של 2.9 מיליון משקי בית, יעד שהושג וצפוי להוביל בשנה הבאה לירידה ב-CAPEX, לעלייה בתזרים החופשי וכן להשפעה חיובית על הדיבידנד.

בפעילות בזק קווי, ההכנסות צמחו ב-0.5% לכ-1.1 מיליארד שקל והכנסות הליבה עלו ב-2.2% ל-991 מיליון שקל. ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-641 מיליון שקל והתזרים החופשי ירד ב-3.1% ל-250 מיליון שקל. מספר המנויים לסיבים צמח ב-26% ל-609 אלף.

לדברי ניר דוד, מנכ"ל בזק, "בזק ממשיכה להציג תוצאות חזקות שמשקפות יישום מוצלח של האסטרטגיה. בפריסת הסיבים, הגענו לשיא של 2.9 מיליון משקי בית מחוברים, עם כמעט 970 אלף לקוחות היום, שיעור Take-Up של 34%. הכנסות הליבה עולות בעקביות, ויש שיפור משמעותי ב-ARPU שצמח ב-5 שקלים ל-136 שקל. הקצב טוב ויש מעבר של לקוחות לפתרונות החכמים ולתשתית הסיבים". דוד מציין את ההסכם שנחתם לאחרונה עם גילת טלקום, שיסייע במיצוי פוטנציאל רשת הסיבים והרחבת בסיס הלקוחות, והוסיף שהוא שבע רצון מהביצועים וההישגים ברבעון.

מנכ"ל yes: "מספר המנויים צמח, למרות תחרות קשה בשוק הטלוויזיה"

בפלאפון, ההכנסות צמחו ב-2.2% ל-517 מיליון שקל, מתוך זה 381 מיליון שקל הכנסות משירותים. ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-202 מיליון שקל והרווח הנקי הגיע ל-38 מיליון שקל. בסוף התקופה, היו לחברה 2.66 מיליון מנויים, מתוכם כ-1.35 מיליון בחבילות הדור החמישי. ה-ARPU עלה ב-2 שקלים ל-48 שקל.

אילן סיגל, מנכ"ל פלאפון ו-yes, ציין שפלאפון רושמת שיא של עשור בהכנסות משירותים ושיא של 6 שנים ב-ARPU. לדבריו, "החברה צומחת במספר המנויים ובדור החמישי, כש-72% מהלקוחות הפרטיים הם בדור החמישי וגם מנוע ה-5G Max צומח. ראינו גם חזרה של הרומינג (נדידה, הכנסות מחבילות חו"ל, שח"ו) אחרי המלחמה עם איראן".

תוצאות yes מצביעות על צמיחה של 1.3% בהכנסות ל-321 מיליון שקל וגידול של 274% ב-EBITDA המתואם ל-161 מיליון שקל. הרווח הנקי הסתכם ב-213 מיליון שקל לעומת 12 מיליון שקל ברבעון המקביל. לחברה היו בסוף הרבעון 565 אלף מנויים, עם ARPU של 189 שקל.

"המהפך ב-yes הושלם", מכריז סיגל. "יש עלייה עקבית במספר המנויים וצמיחה בכל מדדי הרווחיות, בעקבות השלמת מהלכים אסטרטגיים. עסקת פרטנר התחילה לעבוד רשמית, ועסקת הפרסום עם RGE וטאבולה נחתמה ותיכנס לתוקף ב-2026. מספר המנויים צמח, למרות תחרות קשה בשוק הטלוויזיה, ואנחנו ממשיכים לצמוח גם בחבילות הבאנדל. yes עברה מהפך ומכאן היא רצה קדימה וחזק".

לפני מספר חודשים, דווח שפלאפון הגישה הצעה ראשונית לא מחייבת לרכישת הוט מובייל ב-2 מיליארד שקל. והמגעים בנושא נמשכים עם אלטיס, בעלת הוט. השבוע נודע על קבוצה נוספת שמתעניינת בהוט מובייל.

יו"ר בזק, תומר ראב"ד, מציין כי תוצאות הקבוצה מדברות בעד עצמן. "כל מנועי הצמיחה עובדים מצוין", הוא אומר, ומציין שבזק בדרך הבטוחה להגיע למיליון מנויי סיבים. לדבריו, המינוף של בזק נמוך - 1.3 חוב נטו ל-EBITDA, והיא רואה התפתחויות חיוביות מאוד בגזרת המאקרו, כולל חזרת העניין מצד משקיעים מארה"ב ואירופה, שמעודדים מהפסקת האש ברצועת עזה.

לגבי ההפרדה המבנית, הוא אומר שמשרד התקשורת שם לעצמו יעד לסיים את העבודה בנושא עד סוף השנה, וזה גם הצפי של בזק. "זה משהו שעבר מהעולם לפני עשור וצריך לעבור גם בישראל. ביטול ההפרדה המבנית ייתן ערך לצרכן גם ברמת השירות וגם במחיר", הוא מוסיף.

ראב"ד מתייחס גם למהלכי פיתוח עסקי פוטנציאליים - בין היתר, ההצעה שהוגשה להוט מובייל, אך גם כוונה לבחון רכישות בתחום הכבלים הבין־לאומיים שמחברים את המזרח והמערב. נזכיר כי מזכר כוונות לרכישת אקסלרה, שמחזיקה בכבל תת־ימי, לא הבשילה לעסקה, אך בזק ממשיכה להתעניין בשוק.

בתגובה לדוחות בזק, האנליסט אלכס רייט מג'פריס חוזר על המלצת "קנייה" במחיר יעד של 6.6 שקלים למניה (נמוך מעט ממחיר השוק).