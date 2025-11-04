חברת בזק חתמה על הסכם עם חברת גילת טלקום לאספקת תשתית סיבים בהיקף של יותר מכ-600 מיליון שקל. על פי הודעת הצדדים, ההסכם מהווה הרחבה להסכם שנחתם בין הצדדים בדצמבר 2024 - אז גילת יכלה לעשות שימוש ב-18 אלף קווי סיבים אופטיים של בזק, וכעת היא תוכל לעשות שימוש ב-90 אלף. בנוסף, מדובר בהסכם ל-15 שנה - מה שמצמצם את הסיכון העסקי שכרוך בהשקעה בפרויקט של סיבים.

למעשה, הסכם זה מהווה את חדירתה של גילת לשוק - לאור קצב מכירות גבוה בגילת קונים כעת יותר קווים. בהודעת הצדדים נכתב כי "היקף התמורה הכוללת בעבור התוספת להסכם צפוי להגיע לסכום כולל של יותר מ-600 מיליון ש"ח, מהם כ-400 מיליון שקל בתשלומים חד פעמיים, וכן דמי תחזוקה שנתיים מהתשלומים החד פעמיים בגין הקווים שיופעלו מדי שנה. הפעלת זכות השימוש בקווים תתבצע באופן מדורג בארבע פעימות".

ההסכם צפוי להגדיל את הניצול של רשת הסיבים של בזק, ולהרחיב עוד יותר את בסיס ההכנסות של החברה. הסכם זה יחזק את תזרים המזומנים החופשי שלה, בעיקר במהלך השנים הראשונות להסכם.

בפועל, כאמור, הפריסה של השימוש בקווים החדשים תבוצע בארבע פעימות עוקבות: הפעימה הראשונה תחל בדצמבר 2025, תכלול 36 אלף קווים ותימשך שלוש שנים - 12 פעימות של 3,000 קווים בכל רבעון. שלוש הפעימות הבאות בשנים 2029, 2031, ו-2033, יכללו כל אחת 18 אלף קווים נוספים במשך שנתיים (8 פעימות של 2,250 קווים בכל רבעון).

בין פעימה לפעימה גילת תוכל להשתחרר מההסכם ולא תחוייב לרכוש פעימה עוקבת, ובכך היא שומרת על גמישות ביחס לצרכיה ברכישת קווים נוספים אם לא יושגו יעדי גידול במכירות. ההסכם גם כולל פריסת תשלומים לעד 10 שנים, אופציות הארכה לשתי תקופות נוספות של חמש שנים כל אחת והטבות נוספות.

"ההסכם עם גילת מהווה צעד נוסף במימוש האסטרטגיה שלנו למצות את הפוטנציאל של רשת הסיבים שהקמנו ולהרחיב את היקף הלקוחות הפועלים עליה", אמר ניר דוד, מנכ"ל בזק. "מדובר בהסכם משמעותי התורם לתחרות בריאה בשוק ולצמיחה של חיבורי סיבים ברחבי הארץ. כמו בהסכמים קודמים, גם כאן אנו רואים את הערך שבשיתופי פעולה מסחריים המבוססים על כלכלת שוק ועל יצירת יעילות הדדית לשני הצדדים".

איציק בן אליעזר, מנכ"ל גילת טלקום, מסר שהחברה שלו "ממשיכה בתנופת הצמיחה בפעילות האינטרנט והענן בישראל. ההסכם החדש מעמיד את החברה בעמדה תחרותית מצוינת ומהווה איתות ברור להיקף הפעילות הצפוי בשנים הקרובות. בחרנו בתשתית בזק בשל איכות הרשת שלה ולאור הבנת האינטרס ההדדי המתבטא באמון ובעבודה המשותפת עד כה. ההסכם מוכיח כי נוצרו התנאים לתחרות מבוססת כלכלת שוק".