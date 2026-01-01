לא מתחשבים ביוקר המחיה: HBO נכנסת לישראל, והמחירים עולים

1 HBO נכנסת לישראל, והמחירים עולים

שירות הסטרימינג הפופולרי HBO Max הודיע על תאריך עלייה רשמי בישראל, ה-13 בינואר - מהלך מתבקש לחברה שמועמדת לרכישה על ידי נטפליקס, עם הצעת נגד מפרמאונט. לפי הודעת החברה, התוכנית הבסיסית תעלה 50 שקל בחודש, חבילת הפרימיום תעלה 65 שקל, ומנויים יוכלו להוסיף 20 שקל לתכני ספורט.

● "הופכים לעיר": מה עומד מאחורי הקמפיין החדש של היישוב בני עי"ש

● גדעון תדמור מעביר למשפחתו מניות בשווי 47 מיליון שקל

מספר שעות לאחר ההודעה כבר הצהירו הספקיות yes ו-HOT על שיתוף פעולה אסטרטגי עם HBO - הרעיון הוא שהספקיות ישווקו את השירות החדש ללקוחות במסגרת החבילות שהן מציעות בעצמן, אך המחיר לא נמסר. כך, ב-yes מתכננים להציע מחיר דומה למחירי HBO אך יספקו הטבה ייחודית שלא נחשפה, ואילו ב-HOT מתכננים לספק מחיר אטרקטיבי יותר.

בפרטנר, שעד כה לא החזיקו בתכני HBO, מנהלים משא ומתן מול שירות הסטרימינג. בסלקום התכנים של החברה צפויים לרדת ממש בקרוב, וככל הנראה לא צפוי מו"מ בנושא, לאור העובדה שלא מדובר בתכנים פופולריים במיוחד בחברה. במקביל, בחברה חתמו על הסכם רכש עם אולפני amc ("מד מן").

המהלך של HBO מייצר לא מעט חששות בשוק. הספקיות הישראליות יודעות שמדובר ביצרנית תכנים שמושכים את הצופים. אך מעתה, צרכנים שכבר התרגלו לתכנים האלה יצטרכו לשלם עליהם. במלים אחרות, מדובר בעליית מחירים בתקופה של עלייה ביוקר המחיה.

צרכנים רבים הרגישו בכיס את עליית המחירים עוד לפני HBO Max: בשנת 2022 נטפליקס העלתה את מחיר החבילות שלה ב-10 שקלים לחודש, וגם דיסני העלתה מחירים בארץ: בעת ההשקה, מחיר מנוי חודשי עמד על 40 שקל, ומנוי שנתי - 400 שקל. מאז המחיר עלה ל-50 שקל בחודש, ו-500 שקל בשנה.

2 ספורט ורכב

בשבוע שבו הודיע השחקן ערן זהבי על פרישה רשמית מכדורגל, הפרזנטור של מותג הרכב הסיני IM Motors בישראל קיבל מכונית IM5 ספורטיבית (שלוש הספרות האמצעיות של מספר הרישוי: 777, ולא במקרה). מחיר המחירון עומד על 239 אלף שקל, וזהבי קיבל את הרכב לשנה מחברת הליסינג "פריים ליס" מקבוצת לובינסקי.

ערן זהבי / צילום: לורן דוד

3 אמנות

יו"ר מליסרון, ליאורה עופר, רכשה שתי יצירות וידאו ארט של האמן טומי כהן, שהשיק גלריית פופ-אפ בקניון רמת אביב תמורת כ-40 אלף דולר. איש העסקים ברק רוזן רכש מכהן בן ה-28 יצירה בשווי של כ-45 אלף דולר.

האמן טומי כהן, יו''ר מליסרון, ליאורה עופר ודויד בן משה, מנכ''ל הקניון / צילום: אייל אפרתי

4 ישראל מתגייסת

רשת מלונות פתאל יוצאת במהלך לחיילי וחיילות המילואים: המזמינים שני לילות באחד ממלונות הרשת ברחבי הארץ, יקבלו לילה נוסף במתנה. בנוסף יינתנו 30% הנחה על מזון ומשקאות, כניסה חופשית למתחמי הספא והנחה של 15% על טיפולי הספא. מילואימניקים שיעדיפו שני לילות בלבד ייהנו מהטבת לילה שני ב-50% הנחה (תקף במלונות המרכז, ירושלים, חיפה, נתניה, אשדוד, רחובות וב"ש). המהלך בתוקף עד 17 בינואר, ולמימוש במהלך הרבעון הראשון של 2026. בכפוף להצגת אישור מילואים (אישור 3010) במלון, בהזמנה חדשה בלבד ועד גמר המלאי. חברי מועדון 'פתאל וחברים' ייהנו מ-10% נוספים. ניתן לשלם גם באמצעות שוברי המילואים.

רשת מלונות פתאל במהלך לחיילי וחיילות המילואים / צילום: עמית גירון

5 מינויים חדשים

גלי אבני-אורנשטיין מונתה למנכ"לית משרד הפרסום Public מקבוצת ציבלין. עד כה שימשה כמנהלת מערך ההסברה ויחסי הציבור בתאגיד.

גלי אבני-אורנשטיין / צילום: עוזי שעיה

עו"ד אריאל שגיא מצטרף לפירמת עורכי הדין גורניצקי GNY כשותף בתחום הדיפנס והרגולציה הביטחונית. בנוסף צירף המשרד לאחרונה את עו"ד בר שמרלינג כבכיר בתחום הרגולציה הפיננסית והציות.

אריאל שגיא / צילום: גיא לוי