"הופכים לעיר": מה עומד מאחורי הקמפיין החדש של היישוב בני עי"ש

1 מה עומד מאחורי הקמפיין החדש של היישוב בני עי"ש

בימים האחרונים רץ בכלי התקשורת וברשתות קמפיין חדש המזמין לרכוש דירה ביישוב בני עי"ש, תחת ההצהרה המבטיחה: "הופכים לעיר". כשמדובר ביישוב קטן למדי, עם פחות מ־6,500 תושבים (נכון לסוף נובמבר האחרון, לפי הלמ"ס), נותר רק לתהות מאיפה זה מגיע.

ובכן, להצהרה יש כיסוי: קוראים לה תוכנית להגדלת אוכלוסיית היישוב פי ארבעה. מקור ההחלטה בהצהרת קבינט הדיור מ־2017, על מתחם מועדף לדיור ביישוב הסמוך ליבנה ולאשדוד. משם, לאישור התוכנית להרחבת היישוב ב־2019 והצעד האחרון - חתימה על הסכם גג בהובלת משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר ומשרד הפנים.

התוכנית הוותמ"לית להרחבת היישוב משתרעת על פני כ־1,500 דונם, ומוסיפה ליישוב 5,489 יח"ד - פוטנציאל תוספת של יותר מ־17 אלף תושבים (לפי חישוב של 3.2 נפשות למשק בית). התוכנית מוסיפה גם כ־315 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה, תעשייה ומסחר, ועוד כ-230 אלף מ"ר של שטחים למוסדות ציבור. כל אלו צפויים להפוך את המקום הקטן והצנוע - שנמצא באזור מבוקש מאוד למגורים כיום - ליישוב בממדים של עיר.

לצורך קידום המהלך עלה לאחרונה קמפיין חדש בכיכובו של הזמר שלומי שבת, המשווה בין בניית עיר לכתיבת שיר, על הדמיון ועל ההבדלים שבדבר. עם זאת, בקמפיין לא נאמר דבר לגבי היתרונות של היישוב או הסיבות לבוא לגור דווקא בו.

2 האפליקציה שמבקשת לחסוך אלפי שקלים לחקלאים

מערכת דיגיטלית חדשה של משרד החקלאות וביטחון המזון מבקשת לצמצם פער מידע שמלווה חקלאים כבר שנים: נתונים מפוזרים, חוסר ודאות לגבי מחירים והחלטות השקיה שמתבססות לא פעם רק על ניסיון ותחושת בטן. המערכת, שנקראת "שרי", פותחה בשיתוף עם מערך הדיגיטל הלאומי, ומרכזת במקום אחד מידע בזמן אמת על כ־90 גידולים - מהמחירים הסיטונאיים ועד תחזיות השקיה.

במשרד החקלאות מציגים את המהלך כחלק משינוי תפיסתי. לדברי מנכ"ל המשרד, אורן לביא, "המטרה היא לתת לחקלאים כלים לניהול סיכונים ולקבלת החלטות מבוססות נתונים, תוך חיזוק הייצור המקומי והביטחון התזונתי". לביא מסביר כי המערכת מספקת דאטה מדויק בזמן אמת, שמחליף הסתמכות על מקורות חלקיים או מבוזרים.

המערכת זמינה מכל מכשיר דיגיטלי, ולאחר בחירת גידול ואזור מציגה מחירים יומיים, תחזית מזג אוויר, נתוני התאדות ומקדמי השקיה, לצד מידע על תמיכות, קולות קוראים והדרכות. בהמשך יתווספו גם רכיבים מבוססי בינה מלאכותית, כולל חיזוי מחירים.

מי שכבר התנסה במערכת הוא יוסי עומר (67), חקלאי ממושב כפר ורבורג שמגדל גפנים למאכל וליין. "היתרון הגדול הוא שהכול מרוכז במקום אחד", הוא אומר לגלובס. "בעבר הייתי קופץ בין אפליקציות - אחת להשקיה, אחת למזג אוויר ואחת למחירים. כאן אני פותח מסך אחד, ומקבל את מה שאני צריך".

לדבריו, לא מדובר רק בהשפעה תיאורטית. "בהשקיה אני חוסך כמה אלפי שקלים בשנה, כי אני לא לוקח מרווחי ביטחון מיותרים. גם במחירים, אם אני רואה שהשוק חלש, אני יכול לדחות בציר בשבוע או שבוע וחצי. בעונה האחרונה זה השתלם".

3 שיווק

בחברת המוניות Gett שיתפו פעולה עם העמותות אותי ואלו"ט, במטרה לבחון מה ישראלים יודעים על אוטיזם. משתמשי האפליקציה יכלו לענות על שאלון פופ-אפ בשם "נסיעת מבחן", הבוחן את הידע שלהם בנושא. "במקום הודעה סטטית באפליקציה, יצרנו חוויה אינטראקטיבית", מסביר המשנה למנכ"ל Gett אריק אמריליו. "'נסיעת מבחן' הזמינה את הנוסעים להכיר את הנושא דרך שאלות קצרות ומעניינות, במטרה להגביר את המודעות באופן חווייתי ומעמיק תוך כדי נסיעה במונית".

אריק אמריליו, דדי עטאס מאלו''ט ועו''ד ציפי נגל-אדלשטיין מ''אותי'' / צילום: יח''צ

4 מינוי חדש

שלומי שוב, ראש החוג לחשבונאות וסגן דיקן ביה"ס אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן, יעמוד בראש מכון הפניקס לחקר שוק ההון, שהוקם בימים אלה באוניברסיטה. הוועד המנהל כולל את בני גבאי יו"ר הפניקס, ובוועדה המייעצת נמצאים גם חנן פרידמן מנכ"ל בנק לאומי, ענת לוין מנכ"לית בלאקרוק ישראל, ד"ר משה ברקת הממונה על שוק ההון לשעבר וסמדר ברבר צדיק יו"ר עופר השקעות ולשעבר מנכ"לית הבנק הבינלאומי.

שלומי שוב / צילום: אמיר לוי