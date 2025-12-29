העלאות המחירים מגיעות גם לטלוויזיה: המהלך של קשת ורשת

1 העלאות המחירים מגיעות גם לטלוויזיה

ערוצי הטלוויזיה קשת ורשת מעלים את מחירי המדיה למפרסמים ב-7%-10% בממוצע, החל מתחילת ינואר 2026. הודעה על כך נמסרה לפני כשבועיים למשרדי הפרסום ולחברות רכש המדיה, וזאת לאחר שלוש שנים שבהן לא בוצעה העלאת מחירים.

נציין כי בחלק מרצועות השידור, בעיקר בפריים-טיים, סמי-פריים וברייק זהב, שיעור ההעלאה במחיר הוא גבוה יותר - ויש אף המכנים אותו "דרמטי". בענף מייחסים את עליית המחירים לביקושים הגבוהים שנרשמו ברבעון האחרון וכן לעליית מדד המחירים לצרכן בשנים האחרונות, שנכללת בכל הסכמי המדיה ("הצמדה למדד").

לדברי גורם בכיר בענף הפרסום, "אין במדינת ישראל תחליף לטלוויזיה ככלי אימפקט. נכון שיש הסטת תקציבים לדיגיטל, אבל בטווח הבינוני והארוך לטלוויזיה יש השפעה גדולה יותר.

"חברות הבקרה מאוד דוחפות את הלקוחות ל-50% בפריים ובסמי-פריים, וזה מייצר סטנדרטיזציה ועודף ביקוש ברצועות מסוימות - לכל מפרסם גדול יש קושי להיכנס בתקופות של לחץ. זה כלי שתמיד נמצא במחסור".

גורם אחר בענף התקשורת מזכיר כי "לאחר שנתיים של מלחמה ולאור התייקרות המחירים בכלל השווקים - מדובר בעליית מחיר זניחה צמודה למדד המחירים לצרכן. אלה אחוזים בודדים, שמשקפים את העלייה הכללית במשק".

מקשת ומרשת לא נמסרה תגובה.

האם עסקים יכולים לסייע בהתמודדות עם הקיטוב הגובר בחברה הישראלית? על כך ניסו לענות משתתפי כנס האחריות התאגידית השנתי של ארגון מעלה, שהתקיים השבוע. כ-450 בכירים מהמגזר העסקי, גופי ממשלה וחברה אזרחית דנו במהלכים עסקיים וחברתיים לשיקום ובנייה מחדש של ישראל.

פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, יעמוד בראש המכון לחקר יזמות ואסטרטגיות כלכליות (IREES) שמקים המרכז האקדמי פרס.

מינוי מבית: רביד הרה מונה ליועץ המשפטי של פרטנר. הוא יחליף בתפקיד את שרית הכט, ששימשה כסמנכ"לית ייעוץ משפטי חמש שנים.