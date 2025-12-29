העלאות המחירים מגיעות גם לטלוויזיה: המהלך של קשת ורשת

ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ערוצי הטלוויזיה קשת ורשת מעלים את מחירי המדיה למפרסמים ב-7%-10% בממוצע • כ-450 בכירים מהמגזר עסקי ניסו להבין כיצד לסייע בהתמודדות עם הקיטוב בחברה הישראלית • והיועץ הכלכלי של בנק הפועלים יעמוד בראש המכון החדש לחקר יזמות • אירועים ומינויים

גלית חתן 17:59
אסי עזר ורותם סלע, מנחי ''הכוכב הבא'' של קשת, וכוכבי "ווארט" של רשת / צילום: צילומי מסך מאתרי קשת ורשת
אסי עזר ורותם סלע, מנחי ''הכוכב הבא'' של קשת, וכוכבי "ווארט" של רשת / צילום: צילומי מסך מאתרי קשת ורשת

1העלאות המחירים מגיעות גם לטלוויזיה

ערוצי הטלוויזיה קשת ורשת מעלים את מחירי המדיה למפרסמים ב-7%-10% בממוצע, החל מתחילת ינואר 2026. הודעה על כך נמסרה לפני כשבועיים למשרדי הפרסום ולחברות רכש המדיה, וזאת לאחר שלוש שנים שבהן לא בוצעה העלאת מחירים.

הצעד של הרצוג פוקס נאמן: קרן השתלמות כסטנדרט לכל עורכי הדין
ובמקום האחרון, שוב, ישראל: כך הידרדרנו במדד מותגי המדינות

נציין כי בחלק מרצועות השידור, בעיקר בפריים-טיים, סמי-פריים וברייק זהב, שיעור ההעלאה במחיר הוא גבוה יותר - ויש אף המכנים אותו "דרמטי". בענף מייחסים את עליית המחירים לביקושים הגבוהים שנרשמו ברבעון האחרון וכן לעליית מדד המחירים לצרכן בשנים האחרונות, שנכללת בכל הסכמי המדיה ("הצמדה למדד").

לדברי גורם בכיר בענף הפרסום, "אין במדינת ישראל תחליף לטלוויזיה ככלי אימפקט. נכון שיש הסטת תקציבים לדיגיטל, אבל בטווח הבינוני והארוך לטלוויזיה יש השפעה גדולה יותר.

"חברות הבקרה מאוד דוחפות את הלקוחות ל-50% בפריים ובסמי-פריים, וזה מייצר סטנדרטיזציה ועודף ביקוש ברצועות מסוימות - לכל מפרסם גדול יש קושי להיכנס בתקופות של לחץ. זה כלי שתמיד נמצא במחסור".

גורם אחר בענף התקשורת מזכיר כי "לאחר שנתיים של מלחמה ולאור התייקרות המחירים בכלל השווקים - מדובר בעליית מחיר זניחה צמודה למדד המחירים לצרכן. אלה אחוזים בודדים, שמשקפים את העלייה הכללית במשק".

מקשת ומרשת לא נמסרה תגובה.

2קיטוב חברתי

האם עסקים יכולים לסייע בהתמודדות עם הקיטוב הגובר בחברה הישראלית? על כך ניסו לענות משתתפי כנס האחריות התאגידית השנתי של ארגון מעלה, שהתקיים השבוע. כ-450 בכירים מהמגזר העסקי, גופי ממשלה וחברה אזרחית דנו במהלכים עסקיים וחברתיים לשיקום ובנייה מחדש של ישראל.

יאיר המבורגר, תמר יסעור, מומו מהדב ויובל כהן / צילום: גיא יחאלי
 יאיר המבורגר, תמר יסעור, מומו מהדב ויובל כהן / צילום: גיא יחאלי

3מינויים חדשים

פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, יעמוד בראש המכון לחקר יזמות ואסטרטגיות כלכליות (IREES) שמקים המרכז האקדמי פרס.

פרופ' ליאו ליידרמן / צילום: יעל צור
 פרופ' ליאו ליידרמן / צילום: יעל צור

מינוי מבית: רביד הרה מונה ליועץ המשפטי של פרטנר. הוא יחליף בתפקיד את שרית הכט, ששימשה כסמנכ"לית ייעוץ משפטי חמש שנים.

מספר היום

213.4 -
גובה מפלס הכנרת נכון לשבוע הנוכחי,
נמוך מהקו התחתון האדום שעומד על 213-