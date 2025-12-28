1 הצעד של הרצוג פוקס נאמן: קרן השתלמות כסטנדרט לכל עורכי הדין

בימים האחרונים הופצה במשרד הרצוג פוקס נאמן, המונה 550 עורכי דין וצוות משפטי, הודעה יוצאת דופן, שלפיה בכוונת הפירמה להחיל קרן השתלמות מדורגת לכלל עורכי הדין, החל מוותק של שנה. עבור לא מעט עורכי דין מדובר במהלך דרמטי, כזה שמסמן שינוי עומק בתפיסת התגמול בפירמות הגדולות. לכך מתווספת העלאה בשכר של עורך דין בשנה ראשונה, מ-16 ל-17 אלף שקל. הטבה זו תיכנס לתוקף החל מ-1.1.26.

● ובמקום האחרון, שוב, ישראל: כך הידרדרנו במדד מותגי המדינות

● המערכה האיראנית, גמר הגביע וערן זהבי: המשדרים הנצפים של השנה

קרן השתלמות נחשבת זה שנים להטבה משמעותית ואטרקטיבית עבור עובדים, אך בעולם עריכת הדין היא עדיין רחוקה מלהיות סטנדרט גורף בשלבים הראשונים במקצוע. בחלק מהפירמות הגדולות, הזכאות לקרן השתלמות שמורה לרוב לעורכי דין משנה רביעית ומעלה, ולעיתים אף רק לדרגות בכירות יותר.

בהקשר זה, הצהרה פומבית של פירמה מהשורה הראשונה, כמו הרצוג, על החלת קרן השתלמות כסטנדרט רוחבי, נושאת משמעות רחבה בהרבה מהמהלך הפנימי עצמו. ניסיון העבר מלמד כי כאשר פירמה מובילה מציבה רף חדש, שאר השוק נדרש, במוקדם או במאוחר, להתיישר.

נזכיר כי לא מדובר במהלך ראשון מסוגו, והרצוג לא היחידים. כבר לפני מספר שנים, למשל, משרד מיתר הכניס קרן השתלמות כהטבת שכר לעורכי הדין. אך ההצטרפות של הרצוג מחזקת את המגמה, ומעבירה אותה אל מרכז הבמה.

הנתונים תומכים בשינוי: מסקר השכר של Codex לשנת 2025 עולה כי חלה עלייה מובהקת בשיעור עורכי הדין בעלי ותק של שנה-3 שנים בפירמות הגדולות (150+ עורכי דין) שמקבלים קרן השתלמות: מ־25% בשנת 2024 ל־36% בשנת 2025. עם זאת, זו עדיין אינה הנורמה.

לדברי עטרה כהן בן שמעון, סמנכ"לית פיתוח עסקי ושיווק בקודקס, העלייה משקפת שינוי מגמתי בתפיסת הגמול של הפירמות הגדולות: מעבר מהתמקדות בשכר הבסיס בלבד להשקעה מוקדמת בתנאים ארוכי טווח, גם בקרב עורכי דין צעירים יחסית.

בבדיקות העומק השנתיות של קודקס מזהים שילוב של תחרות גוברת על טאלנטים איכותיים, רצון לייצר מחויבות ויציבות כבר בשלבים מוקדמים. ישנה גם הבנה שתנאים נלווים, ובראשם קרן השתלמות, הפכו לכלי שימור מרכזי וחלק בלתי נפרד מהצעת הערך של הפירמות הגדולות לדור הבא של עורכי הדין - ולא לפריבילגיה של שכבות בכירות.

"בשוק שבו פירמה אחת מגדירה הטבה מסוימת כסטנדרט נוצר לעיתים אפקט של יישור קו, גם בלי שינוי מדיניות מוצהר בכלל הפירמות", אומרת בן שמעון. "לכן, לעצם ההצהרה והיישום בפועל יש משמעות רחבה יותר מהמספר עצמו. "למרות העלייה בנתונים, קרן השתלמות עדיין אינה סטנדרט בשלב זה של הוותק, ולכן לעצם ההצהרה והיישום בפועל יש משמעות רחבה יותר מהמספר עצמו. כגוף שעוסק בייעוץ ופתרונות גיוס בענף המשפט חשוב לי לחדד עבור מעסיקים, כי קרן השתלמות יכולה לשמש גם ככלי גמיש לבחירה מול עובדים ועובדות - בין עדכון שכר ישיר לבין הטבה ארוכת טווח".

"כגוף שעוסק בייעוץ ופתרונות גיוס בענף המשפט חשוב לי לחדד עבור מעסיקים כי קרן השתלמות יכולה לשמש גם ככלי גמיש לבחירה מול עובדים ועובדות - בין עדכון שכר ישיר לבין הטבה ארוכת טווח".

עטרה כהן בן שמעון, סמנכ''לית פיתוח עסקי ושיווק בקודקס / צילום: ניקי וסטהפל

לדברי עו"ד גיל וייט, שותף-מנהל בהרצוג, "מדובר בהמשך ישיר למגמה שהובלנו לפני כחמש שנים, עם העלאה משמעותית של השכר בפירמה - מהלך שכבר אז תרם לעלייה ברמות השכר גם במשרדים הגדולים האחרים. קרנות ההשתלמות הן חלק מהמעטפת הסוציאלית שאנו מעניקים לאנשינו, ומהוות שיפור נוסף בתנאי ההעסקה של עורכי הדין השכירים. אנו רואים בהון האנושי שלנו מנוע צמיחה מרכזי וגורם מכריע בהישגי הפירמה, שהפכו אותנו למשרד מוביל בישראל ובזירה הבינלאומית. מאז ה־7 באוקטובר נרתמנו לסייע לחברה הישראלית ולצה״ל במגוון תחומים, ובמקביל לתנאים הסוציאליים אנו מעניקים גם ליווי נפשי ומעגלי שיח לחיילי המילואים במשרד ולבני משפחותיהם - מתוך הערכה עמוקה לפעילותם ולתרומתם".

2 נדל"ן

קבוצת BST, שבבעלות משפחת טנוס, אירחה את בכירי המשק לרגל סיום שנת 2025 ותחילת 2026 באירוע רב משתתפים בחוות רונית, לאחר 3 שנות הפסקה. האירוע כלל הופעות של ולרי חמאתי, תמיר גרינברג ולהקת אתניקס.

יו''ר החברה רפי ביסקר, מנכ''ל בנק הפועלים ידין ענתבי, ומנכ''ל BST אליאס טנוס / צילום: רפי דלויה

3 ישראל מתגייסת

בנק מזרחי טפחות יוצא במהלך שבמסגרתו ילדים שנולדו אחרי ה-7 באוקטובר 2023 יקבלו מענק של 1,000 שקל שיופקדו עבורם בפיקדון. את המהלך מוביל שורד השבי שגיא דקל חן, שנחטף מביתו בניר עוז ובמהלך תקופת השבי נולדה בתו שחר מזל, לצד שני הפרזנטורים הקבועים של הבנק - דביר בנדק וחן אמסלם. הזכאות להטבה מותנית בשימוש חודשי ממוצע של 3,000 שקל בכרטיס אשראי של הבנק. בנוסף, לבקשת דקל חן, הבנק יתרום 100 אלף שקל לעמותת "עטופים באהבה", שמטפלת ביתומי המלחמה ודואגת לצרכיהם.

שורד השבי שגיא דקל חן, לצד הפרזנטורים של הבנק - דביר בנדק וחן אמסלם / צילום: עופר חג'יוב

4 קמעונאות

ביולי האחרון פורסם שיתוף הפעולה בין רשת יוחננוף לקרן JTLV, והשבוע הונחה אבן הפינה למתחם המסחרי המשותף INSPIRE בפתח תקווה בהיקף של כ־11,500 מ"ר. במרכז המתחם יפעל סניף דגל חדש של רשת יוחננוף. התכנון כולל שני מבנים בני שתי קומות מעל שלושה מפלסי חניה תת־קרקעיים.

אריאל רוטר, איתן יוחננוף, עמיר בירם ושלמה גוטמן / צילום: ליאת מנדל

5 מינויים חדשים

אריק הלוי מונה לשותף מנהל בקרן אלפא הזדמנויות. בתפקידו האחרון כיהן כמנהל תחום מניות ישראל בפניקס.

אריק הלוי / צילום: יח''צ

עופר ויסוקר, היועץ המשפטי וסמנכ"ל הרגולציה של yes, ישמש גם כסמנכ"ל החטיבה המשפטית של פלאפון, ויחליף בתפקיד את ג'קי דבי.

רו"ח רועי דותני מונה לסמנכ"ל הכספים של המשביר 365.