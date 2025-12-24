התוכניות והמשדרים שריתקו את הישראלים למסך ב־2025

1 9 שעות ביום מול המסך: כך נראו הרגלי הצפייה של הישראל השנה

פתיחת המלחמה עם איראן בחודש יוני הייתה האירוע הטלוויזיוני הנצפה ביותר בשנת 2025, כך עולה מדוח הרגלי הצפייה והגלישה של yes ופלאפון. אירועים נוספים שריתקו במיוחד את הישראלים בשנה החולפת הם כלל ימי המערכה האיראנית בחודש יוני (במקביל, השימוש בטלגרם עלה ב־600% במהלך תקופה זו), שחרור 20 החטופים החיים האחרונים מרצועת עזה, והגעת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לישראל.

לפי הדוח, הישראלים צופים 9.1 שעות בממוצע ביום בטלוויזיה (למשק בית) - ירידה לעומת 10.8 שעות ב־2024, ו-10.1 שעות ב־2023 בהתאמה. עם זאת, מדובר בנתון דומה לשנת 2022, טרום המלחמה, אז היה מדובר ב־9.2 שעות. בזמן המלחמה עם איראן בחודש יוני, שעות הצפייה זינקו ב־23% ל־11.2 שעות יומיות.

לפי סקר שערכה החברה באמצעות מכון המחקר 2the point, וכולל גם את החברה הערבית, 43% מהישראלים מתעדכנים בחדשות לפחות פעם בשעתיים - מה שמעיד על רמות הלחץ שבה אנו חיים. במשק בית ממוצע מזפזפים 50 פעמים ביום, צופים ב־21 סדרות בשנה, וצורכים 700 ג'יגה בחודש. דרור בהט, סמנכ"ל השיווק שלyes ופלאפון, מעריך כי "מהפכת הווידיאו וה־AI תמשיך להוביל גם ב־2026 ובשנים הקרובות, כשעד 2030 ביית ממוצע יצרוך מעל 1 טרה דאטה מדי חודש".

משדר הספורט הנצפה ביותר השנה היה גמר הגביע בכדורגל, שבו גברה הפועל באר שבע על בית"ר ירושלים. אחריו ברשימה נמצאים משחקי חצי הגמר של ליגת האלופות - פריז סן ז'רמן נגד ארסנל ואינטר נגד ברצלונה, נבחרת ישראל מול איטליה במוקדמות המונדיאל, והניצחון של ישראל על צרפת בשלב הבתים ביורובאסקט.

אחד המשדרים הפופולריים ביותר בישראל בשנים האחרונות הוא גמר האירוויזיון, שב-2025 היה הנצפה ביותר בהשוואה לשנים קודמות, כאשר 71% מלקוחות yes צפו בו. זאת לעומת 57% ב־2024 עם עדן גולן, ו־51% ב-2023 עם נועה קירל. בסקר נמצא כי 65% מהישראלים סבורים כי חשוב שישראל תשתתף השנה בתחרות, על אף כי 82% חושבים כי השיפוט בה מוטה פוליטית.

חמשת תכני המקור הנצפים ביותר של yes הם תחריר, בלאדי מורי, קוגל, אני נועה קירל והבוזגלוס. במקום השישי נמצא ערן זהבי, שגם מככב במקום הראשון בתכני הדוקו. "קורין אלאל - סיבוב פרידה", שעלה לאוויר ממש לאחרונה, מתמקם במהירות במקום ה6 של השנה בקטגוריית הדוקו.

כ־200 נציגי תעשייה, רגולטורים והייפרסקיילרים (ענקיות מחשוב ענן) לקחו בכנס שנערך בתל אביב, ועסק במעמדן המתעצם של חוות השרתים בישראל על רקע הגידול המואץ ביישומי AI, ובצורך בתכנון ארצי מסודר בתחום.

רותם טריביצקי, מנכ''לית PLANETech שיזמו את הכנס, עידית רייטר ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן, ויונית גולדברג מאיגוד חוות השרתים / צילום: דרור אברמוב

לדברי המשתתפים, היעדר התכנון הארצי כבר מעכב הקמת תשתיות ומאט השקעות. רייטר וגולדברג הדגישו את הצורך בהסדרה רגולטורית ובהתוויית מדיניות לאומית ברורה, שתאפשר לישראל לעמוד בקצב הצמיחה של השוק הגלובלי - וגם תסייע למשוך אליה חברות טכנולוגיה ומשקיעים בינלאומיים.

דווקא בתקופה מורכבת ומלאת אתגרים לענף התיירות הישראלי, נפתחת בארץ רשת מלונות חדשה: ADAM Hotels. הרשת כוללת ארבעה מלונות בתל אביב ובאילת, שנקראים FIORI 41, HOTEL 1935, EVE Eilat וADAM Boutique Eilat, וכוללים יחד 430 חדרים. בעלי הרשת הם קבוצה של משקיעים, בהם חברת הביטוח הכשרה.

FIORI 41 / צילום: יח''צ

שני המלונות בתל אביב הם מלון FIORI 41 שממוקם ברחוב מונטיפיורי 41; ו-HOTEL 1935 השוכן ברחוב ברנר 5, סמוך לשדרות רוטשילד, בבניין תל־אביבי משוחזר ומשלב אלמנטים מקוריים משנות ה־30 עם עיצוב מודרני. מלון איב אילת מתאפיין כמשפחתי יותר ומעוצב בהשראת הטבע המדברי והים האדום, ואילו מלון אדם בוטיק הוא אינטימי יותר, ונמצא באזור המלונות המרכזי של העיר הדרומית. במלון נפתחה מסעדת ביאנקה, המתאפיינת בסגנון איטלקי-ים תיכוני.