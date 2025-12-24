קופ"ח מכבי יוצאת למכרז פרסום, בענף סבורים שהוא "שערורייה"

קופת החולים מכבי, השנייה בגודלה בישראל עם כ-2.7 מיליון מבוטחים, מוציאה את תקציב הפרסום שלה למכרז חדש - ולא כולם בענף מרוצים. למעשה, גורמים שונים סבורים שמדובר ב"מכרז שערורייה". ככל הידוע, היקף התקציב עומד על כ-25 מיליון שקל.

לפי תנאי המכרז, בחלק האיכות מתבסס הניקוד באופן חסר תקדים גם על זכיות בפרסים. למעשה, 15% מציון האיכות ייקבעו על פי "מספר הפרסים" (כך במקור) שקיבל המציע במדד "הזכורות והאהובות" של גלובס בשנים 2023-2024, מספר פרסי האפ"י שקיבל בשנים הללו וכן מספר פרסי קקטוס הזהב.

בנוסף, המכרז הוא לחמש שנים, עם אופציה להארכה כפולה של שלוש שנים בכל פעם - כלומר 11 שנים ברצף, תקופת זמן ארוכה במיוחד. הדבר בולט במיוחד על רקע העובדה שלא מדובר בחברה מסחרית, אלא בגוף שמתוקצב על ידי המדינה.

המועד האחרון להגשה הוא ה-12 בינואר, ונכון לעכשיו המשרד היחיד שניגש בוודאות הוא מקאן ת"א, שמחזיק בתקציב בשלוש השנים האחרונות. מנצ' וראובני פרידן שוקלים את האפשרות לגשת. בשוק מעריכים שהמשרד היחיד שיכול לזכות בתנאים אלו הוא מקאן.

התגובות בענף למכרז נעות מ"מעולם לא ראיתי דבר כזה", דרך "התכלית היחידה היא לצאת למכרז שמקאן זוכה בו", ועד "מעולם לא הייתה אפשרות שזכייה במכרז היא 11 שנה ברצף, זה לעשות צחוק ממשרדי הבריאות והאוצר". יש גם מי שאומר כי "זה נראה כאילו במקאן אמרו למכבי 'תדפיסו ותחתמו'".

מכבי: "דוחים את הטענות"

נזכיר כי המכרז הקודם של מכבי הגיע לבית המשפט - אירוע חסר תקדים בענף הפרסום. עקב טענות שהביעו אז משתתפי המכרז, הנושא הגיע לפתחו של בית המשפט המחוזי בתל אביב. בסופו של דבר נחתם הסכם פשרה שבמסגרתו מקאן ת"א העביר חלק מהתשלום שקיבל ממכבי ליהושע TBWA ואדלר חומסקי.

לפי ההסכם, משרד יהושע, שהחזיק בתקציב במשך כ־15 שנה עד לאותו מכרז, קיבל 70% מגובה התשלום החודשי שהוסכם בין הצדדים (והינו חסוי), ואילו אדלר קיבל 30%. ההערכות בענף היו אז שהחלוקה נובעת מכך שללא מקאן, סיכוייו של יהושע לקבל את התקציב היו גדולים יותר, ובנוסף הוא התחייב להעניק שירותי ייעוץ למקאן במהלך התקופה.

מקבוצת מקאן נמסר בתגובה: "קיבלנו את המכרז, אנחנו לומדים אותו. נעשה כל שביכולתנו על מנת לנצח ולהמשיך לעבוד עם מכבי שירותי בריאות בעתיד".

מקופת חולים מכבי נמסר בתגובה: "אנו דוחים את הטענות מכל וכל. המכרז מנוהל באופן מקצועי תחת פיקוח של ועדת המכרזים של מכבי שמלווה ביועצים משפטיים ופועלת על פי הדין. טענות בעניין המכרז ניתן להגיש כמפורט במסמכי המכרז".