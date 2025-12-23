פתאל חנך מלון בן 22 חדרים בת"א: "זה אותו מאמץ עם 5% מהכסף"

1 בן 100, לאחר שיפוץ מקיף: מלון נורדוי התל אביבי נפתח מחדש

מלון נורדוי ברחוב נחלת בנימין בתל אביב נפתח השבוע מחדש לאחר שנה של שיפוצים, כשהוא מציין 100 שנה להקמתו. ההשקעה בתהליך השימור והשיפוץ מסתכמת בכ-66.5 מיליון שקל.

מדובר באחד מהמלונות הוותיקים של תל אביב, והראשון שנבנה מראש ככזה. ב־2015 הוא נרכש על ידי היזם אורי חיות, ששיפץ ופתח אותו כעבור שנתיים כמלון, וב־2024 נכנסה קבוצת פתאל לתמונה. "תודה לאורי שמכר לנו, שמחנו לחלץ אותו", אמר הבעלים דוד פתאל בקריצה באירוע ההשקה וקביעת המזוזה במלון.

● העיר העתיקה של באר שבע משנה את פניה

● אול־אין פונה לחברה הערבית עם מחלקת פודקאסטים חדשה

מדובר במלון בוטיק בן 22 חדרים, המיועד למבוגרים בלבד, והוא המלון ה־14 של הקבוצה בתל אביב-יפו. "אני לא אוהב מלונות קטנים כי זה אותו מאמץ עם 5% מהכסף", מודה פתאל. "אבל מאז שנדב ואסף (הבנים שמונו לאחרונה למנכ"לים משותפים ברשת המלונות, ג"ח) נכנסו, זה משתנה. זה המלון הכי קטן שלנו, מתחת לזה לא יהיה. בדרך כלל בוטיק אצלנו זה 60-70 חדרים". לאחר מכן הוסיף בחיוך, "כסף לא עושים פה, זה בשביל היופי והדאווין".

דוד פתאל ורון חולדאי / צילום: דנה קופל

מתחת למלון שוכנת מסעדת פרא, שבה תוגש לאורחיו ארוחת הבוקר - ואשר ידועה בעיקר כמסעדה "של וויטקוף וקושנר". זאת כיוון שחתנו של נשיא ארה"ב טראמפ והשליח המיוחד לענייני המזרח התיכון סעדו בה סמוך לעסקת החטופים באוקטובר האחרון.

לדברי פתאל, "למרות מצב התיירות בארץ, פתחנו השנה שמונה בתי מלון חדשים, ונפתח עוד חמישה ב־2026. באירופה יש לנו 320 בתי מלון ב-21 מדינות. כולם יודעים שזו חברה ישראלית, ואנחנו גאים בזה".

באירוע לקח חלק גם ראש עיריית תל אביב רון חולדאי, שציין "מהיום שאני פה, אני לא בונה דברים חדשים אלא חושף את נכסיה של העיר תל אביב. אני שמח כשאני רואה את הפנינה הזאת, מלון נורדוי, שמצטרפת לעוד פנינים שנמצאות כאן בעיר".

2 בנקאות

שגיא דקל חן, שנחטף ב-7 באוקטובר מביתו שבניר עוז וחזר לאחר 498 ימים משבי חמאס, יוביל מהלך חדש של בנק מזרחי טפחות, שצפוי להתפרסם בימים הקרובים. לגלובס נודע כי מדובר במהלך הנוגע למלחמת חרבות ברזל, וכי דקל חן יצטלם עם הפרזנטורים של הבנק, דביר בנדק וחן אמסלם.

שגיא דקל חן. חזר משבי החמאס לאחר 498 ימים / צילום: דובר צה''ל

3 ישראל מתגייסת

כ-1,300 ישראלים השתתפו במרוץ "רצים על פתוח" של רשות מקרקעי ישראל והקרן לשמירה על שטחים פתוחים, אשר הוזנק מחניון רעים במועצה האזורית אשכול, ונערך השנה בסימן החוסן הלאומי והאחדות. המרוץ כלל ארבעה מקצים בדרגות קושי שונות, והמסלולים עברו בנקודות כמו בארי הישנה ומפעלי הגופרית, אתר אסון הנובה והשטחים החקלאיים הפתוחים בסמוך לגבול עם עזה. לאורך המסלול פגשו הרצים עמדות הנצחה אישיות, שהקימו משפחות נרצחי ונופלי מסיבת הנובה.

מרוץ ''רצים על פתוח'' של רמ''י והקרן לשמירה על שטחים פתוחים, בעוטף עזה / צילום: Sportphotography

4 תערוכה

קבוצת מבנה, בניהולו של עוזי לוי, משיקה תערוכת אמנות ייחודית במבנה שבבעלותה הנמצא ברחוב אחוזת בית 6 בתל אביב. התערוכה תוצג חמישה ימים בלבד (23-28.12), והיא מתפרסת על פני 2,200 מ"ר. במסגרת ההשקה תוצג גם שפת מותג חדשה, "מבנה לכל חזון", המסמלת את ההתפתחות שעברה החברה בשנים האחרונות. הכניסה חופשית, אך מותנית בהרשמה מראש.

ההזמנה לתערוכת האמנות של קבוצת מבנה / צילום: מתוך עבודת וידאו של רן סלוין

5 מינוי חדש

האלוף במיל' אליעזר (צ'ייני) מרום, מפקד חיל הים לשעבר, מונה ליו"ר סמארטי א.א.ר טכנולוגיות, המתמחה בפיתוח מערכות תוכנה וחומרה לניהול אנרגיה חכם ולחיסכון בצריכת חשמל. לפי החברה, שהוקמה ב־2024, המינוי מתרחש על רקע עליית מחירי החשמל, החמרת רגולציה סביבתית ומחסור מתמשך בכוח אדם טכני.

האלוף במיל' אליעזר (צ'ייני) מרום / צילום: אלבום פרטי

במהלך השנה האחרונה השלימה סמארטי פיילוט רחב־היקף ברשת ויקטורי, שנפרש על פני 59 סניפים. לפי החברה, במסגרת הפיילוט נרשם חיסכון של מאות אלפי שקלים בחודש בעלויות החשמל, ונרשמו אפס אירועי זריקת סחורה ממקררים ומקפיאים. זאת לצד ירידה של כ־20% בקריאות לטכנאים, לאחר שחלק ניכר מהתקלות טופלו מרחוק באמצעות מוקד הבקרה של החברה.