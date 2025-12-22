העיר העתיקה של באר שבע משנה את פניה

1 העיר העתיקה של באר שבע משנה פניה

שינוי היסטורי בבאר שבע: ועדת המשנה לתכנון ולבנייה בעיר המליצה על הפקדת תוכנית "מתחם הפיקוד - לב העיר העתיקה", שבמסגרתה יפונו תחנת המשטרה ומטה פיקוד דרום הצה"לי לטובת מתחם המשלב מגורים, בילוי, תרבות ופנאי. הפיקוד יעבור לקריית התקשוב בפארק ההייטק של העיר, ותחנת המשטרה עוברת למרכז האזרחי של באר שבע.

מדובר בשטח של כ-39 דונם בלב העיר העתיקה של באר שבע, אשר שימש עד כה כמתחם צבאי סגור. במסגרת התוכנית, שתכנן משרד "אירית צרף - אדריכלות ובינוי ערים", יוקמו כ-237 יחידות דיור בבניינים של עד שש קומות מעל קומת קרקע מסחרית ושימושים ציבוריים. הבנייה החדשה תשולב עם שימור מבנים עות'מאניים ומנדטוריים.

לפי העירייה, אישור התוכנית צפוי לחזק את כלכלת העיר העתיקה באמצעות משיכת מבקרים ומשקיעים שיגדילו את הפעילות העסקית באזור. קיימת גם ציפייה שהמתחם החדש יעלה את ערך הנכסים במרחב כולו.

נזכיר כי בספטמבר האחרון אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום להפקדה את התוכנית הכוללת לשימור והתחדשות העיר העתיקה בבאר שבע. מדובר בשטח של כ-760 דונם, ותוספת של מעל 5,000 יחידות דיור באזור.

בהשקעה של כ-4.5 מיליון שקל, הרמיטאז', רשת הפרימיום ליין ואלכוהול, פותחת סניף דגל חדש בכפר סבא. הסניף, שמתווסף ל-15 הסניפים הקיימים, מתפרס על פני כ-450 מ"ר וכולל קומת גלריה פרטית שתשמש לקיום סדנאות מקצועיות, אירועים פרטיים ועוד. המגוון כולל כ-500 סוגי יין ומאות סוגי וויסקי, לצד משקאות פרימיום נוספים ומהדורות מוגבלות של סיגרים קובניים מרשת הסיגרים "לה קאסה דל הבאנוס".

הרמיטאז' החלה את דרכה ב-2011, כחנות אחת בעין המפרץ. כיום היא מחזיקה במועדון לקוחות הכולל כ-35 אלף חברים.

ז'ק בר (טמפו), זיקי איראני (קבוצת ע.ס.ן), אמנון סלע (סלע בינוי) ומנכ''ל הרשת חסן אשגי איראני / צילום: הילה אייזינגר

במפעל הישן של טרה בתל אביב מוצגת התערוכה החדשה The Spark, מבית היוצר של האוצרת יערה זקס. התערוכה כוללת עבודות של כ-50 אמנים ב-43 חללים, העוסקות ב"רגע שמדליק שינוי, יצירה וחלום". לפי זקס, "אנחנו מחפשים את הרגע שבו נדלק הניצוץ שגורם לאמנים ולאנשים להמשיך ליצור, לחלום ולהאיר את הסביבה גם ברגעי משבר אישיים וקולקטיביים".

מתוך התערוכה The Spark / צילום: מירן נודל

זקס אחראית למספר פרויקטים מצליחים, בהם Imperial Hotel Wonderland ו- Pop-Up Museum TLV. זוהי תערוכתה האחרונה בישראל, לפני פתיחת תערוכה בינלאומית ראשונה בארה"ב.