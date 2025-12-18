1 האחים חג'ג' חושפים את המספרים בפרויקט FIRST

השבוע נחשף דגם פרויקט FIRST של האחים חג'ג' בשדה דב, במסגרת אירוע חנוכה ענק בהאנגר 11 בתל אביב, בהשתתפות כאלף אורחים. הפרויקט תוכנן על ידי האדריכל ערן חן, בעלי משרד ODA הניו יורקי, והוא כולל מגדל בן 45 קומות ושלושה בנייני בוטיק בני 9 קומות. בחברה עדכנו על שלוש עסקאות ענק למכירת דירות בקומות ה-38, 39, ו-43, בהיקף כולל של יותר מ־100 מיליון שקל, כאשר שניים מהרוכשים הם אנשי עסקים יהודים מחו"ל.

האירוע, בהנחיית ליאור אשכנזי, כלל הופעות של יובל רפאל ונטע ברזילי ואת קייטרינג פלפל בניהולו של טל חובש. בין האורחים נמנו ברק רוזן, ג'קי בן זקן, רפי וג'ו נקש, צחי ארבוב, זוהר לוי, האחים שרבט, זיו שילון ואנדי רם.

מוזיאון ישראל קיבל השבוע דמי חנוכה נדיבים בדמות המיצב "עידני העולם" של האמן הגרמני הנחשב אנסלם קיפר. מדובר בתרומה לידידי המוזיאון בארה"ב מהאספן האמריקני מרטין מרגוליס, המתמחה באמנות עכשווית, והמיצב כולל שני קולאז'ים גדולים ופסל בגובה כ־4 מטר המורכב מבדי ציור המונחים בערמה, וביניהם חמניות יבשות, ספרי עופרת, סרטי תצלומים, סלעים ושברי אבנים.

לפני חודשים אחדים פורסם כי חברת התוכנה הישראלית סאפיינס נמכרת לחברת ההשקעות Advent לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר, וכעת מגיע תור השינויים בחברה הציבורית שהפכה לפרטית. המנכ"ל והנשיא רוני על-דור יפרוש בסוף החודש, ובעוד הדירקטוריון עוסק באיתור המנכ"ל הקבוע הבא, מייק אטלינג - יו"ר SYSPRO שנרכשה אף היא על ידי אדוונט - מונה ליו"ר וכן למנכ"ל זמני. מינויים נוספים בחברה הם של פול ווילר לסמנכ"ל כספים במקום רוני גלעדי, ד"ר ארנסטו מרינלי לסמנכ"ל משאבי אנוש וג'יימס האניי לסמנכ"ל מכירות.

"זו הייתה זכות אמיתית להוביל את סאפיינס במסע הצמיחה המדהים שלה", מסכם על-דור. "אנו מתחילים את הפרק הבא תחת בעלות Advent, וסאפיינס מוכנה לשלב מרגש נוסף. אני בטוח שהחברה תמשיך לספק פתרונות מודרניים ועמידים ולסייע לחברות הביטוח לנווט במורכבות ולבנות עסקים חכמים המונעים על ידי טכנולוגיה".

