אירועים ומינויים הוועד האולימפי מסכם שנה באירוע חגיגי
הוועד האולימפי מסכם שנה באירוע חגיגי

פורום טכנולוגי סגור ביוזמת MIND Israel התקיים בתל אביב • הוועד האולימפי בישראל חתם את השנה הפוסט־אולימפית בטקס חגיגי • מאות רוקחי Be פארם השתתפו בכנס השנתי באקספו תל אביב • וגם: יו"ר חדשה לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ת"א ומועמד מבטיח לתפקיד נשיא התאחדות התעשיינים • אירועים ומינויים

תומר שמאי 21:03
יו''ר הוועד האולימפי בישראל יעל ארד, אורח הכבוד ויו''ר הוועדה המארגנת של המשחקים האולימפיים LA28 קייסי וסרמן וארוסתו / צילום: הוועד האולימפי בישראל
1 הוועד האולימפי מסכם שנה

הוועד האולימפי בישראל חתם את השנה הפוסט אולימפית 2025 בטקס מיוחד באולם רוקח בת"א, בנוכחות יו"ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי יעל ארד, מנכ"ל הוועד האולימפי בישראל גילי לוסטיג, שר התרבות והספורט מיקי זוהר.

במשרד הכלכלה מציעים ליצואנים פגישות אישיות, בתשלום
אחת הידידות הקרובות של ישראל שואפת להעמיק יותר את הקשרים

2 טכנולוגיה

בת"א התקיים פורום סגור ביוזמת MIND Israel בשותפות Special Competitive Studies Project. השתתפו: נשיא ומייסד MIND עמוס ידלין; יו"ר קרן נוי ויו"ר דירקטוריון MIND פיני כהן, מפקד ח"א לשעבר וחבר מועצת המנהלים של MIND עמיקם נורקין, מנכ"לית ושותפה־מייסדת של Moonshot Space הילה חדד חמלניק, אורית פרקש־הכהן ומנכ"לית Blumberg Capital Israel יודפת הראל־בוכריס.

פורום סגור ביוזמת MIND Israel / צילום: קובי קואנקס
3 אירוע

כ־700 רוקחי Be פארם השתתפו השבוע בכנס השנתי במתחם אקספו ת"א. מנכ"ל Be פארם איתן סיידה שיתף באסטרטגיה הכוללת פתיחת סניפים, הוספת מותגים חדשים מהארץ ומחו"ל והשקעה בטכנולוגיות שירות חדשניות. בכנס התארח גם ראש העיר ת"א־יפו רון חולדאי.

כנס רוקחים של Be פארם במתחם אקספו ת''א / צילום: איל מרילוס
4 מינויים

ועדת האיתור בחרה פה אחד בשירה תלמי באבאי ליו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ת"א. תלמי באבי כיהנה כיו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים.

שירה תלמי באבאי, יו''ר הוועדה של מחוז ירושלים לתכנון ובנייה / צילום: אלידור חדד
עוד אושר בפה אחד צורי דבוש כמועמד לתפקיד נשיא התאחדות התעשיינים.

מספר היום

752 מיליון דולר

הכנסות חברת X של אילון מאסק ברבעון השלישי של 2025, לפי נתוני בלומברג