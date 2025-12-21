אול־אין פונה לחברה הערבית עם מחלקת פודקאסטים חדשה

1 "צורך גדול של מפרסמים": בית הפודקאסטים שמשקיע בחברה הערבית

בחברה הערבית נרשמת מגמת התחזקות ברורה של פנייה לפודקאסטים, בעיקר בקרב צעירים מוסלמים עד גיל 34, לצד עלייה מתונה גם בקרב נשים צעירות - כך עולה מסקר מקיף שבוצע על ידי מכון מנו גבע עבור בית הפודקאסטים All-in. בעקבות כך הוחלט באול-אין להקים מחלקה ערבית, שבראשה עומד העיתונאי שלומי אלדר. בין הפודאקסטרים נמנים נביל ארמלי שעוסק בכלכלה וצרכנות, הישאם סולימאן בתרבות, עפאף שיני בחברה, ו-ויסאם כבהא ומרואן כבהא על כדורגל.

● ההימור על סין שהוביל לצניחה דו־ספרתית במניה של נייקי

● סופרת הילדים שהקימה מפעל של מיליונים: "בתעשייה כועסים"

לפי הסקר, שתי הקבוצות שבהן נרשמת התחזקות מדווחות על פתיחות גבוהה יותר לתוכן עומק, שיח תרבותי וחברתי, זהות וספורט. עוד עולה כי השילוב בין אודיו לבין הפצה דיגיטלית באמצעות וידאו קצר הוא המסלול היעיל ביותר לבניית קהלי האזנה מתמשכים.

לדברי איתמר רועי ושגיא ברגמן, בעלי All-in, הנתונים הללו מחזקים את ההבנה כי פודקאסטים עשויים להפוך לערוץ תוכן מרכזי עבור קהלים שאינם מוצאים ייצוג מספק במדיות המסורתיות. "המחלקה בערבית מציעה חבילת תוכן עם מספר רב של פורמטים ומגוון טאלנטים, כדי לענות על הצורך הגדול של המפרסמים - וכדי להביא גיוון גדול יותר בתקשורת הישראלית", אומרים השניים.

בית הפודקאסטים אול-אין הוקם לפני כשלוש שנים וחצי, והוא כולל עשרות פודקאסטים בהפקת מקור במגוון רחב של ז'אנרים ונושאים, ועוד עשרות עבור גופים מסחריים. ההאזנות והצפיות עומדות על כ-3.5 מיליון בחודש.

2 טבע

החל מהחודש נפתח למבקרים המרכז הארצי להצלת צבי הים במכמורת, בהשקעה של 30 מיליון שקל. מדובר למעשה בבית חולים פעיל במבנה חדש, הכולל חדרי ניתוח, אזור אקלום לצבים פצועים, מרכז חינוכי ובריכות גרעין רבייה לצבי הים הירוקים. המהלך משותף לרשות הטבע והגנים יחד עם המשרד להגנת הסביבה והמועצה האזורית עמק חפר.

ראש המועצה האזורית עמק חפר גלית שאול, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ומנכ''לית רשות הטבע והגנים רעיה שורקי / צילום: שי אייזקס, רשות הטבע והגנים

בתחילה ייפתח המרכז לתקופת פיילוט לקבוצות בלבד עד סוף ינואר, ולאחר מכן ייפתח לתקופת הרצה שבו קליטת הקהל תהיה מצומצמת וברישום מראש בלבד. ברשות מקווים שעד אפריל 2026 יפעל המרכז בצורה מלאה בכל ימות השבוע.

3 מינויים חדשים

עו"ד יפעת פוגל, 49, מונתה ליועצת המשפטית ולסמנכ"לית בזק. בתפקידה האחרון שימשה כיועצת משפטית ראשית בפז אנרגיה וקמעונאות.

עו''ד יפעת פוגל, מונתה ליועצת המשפטית ולסמנכ''לית בזק / צילום: אלעד גוטמן

אסף חלבי מונה למנהל תיק הנוסטרו של איילון ביטוח ופיננסים, ובמסגרת תפקידו ינהל תיק בהיקף של כ־7 מיליארד שקל.

דריה נטל וחן פריגת מונו לסמנכ"ליות לקוחות במשרד הפרסום מנצ'. השתיים צמחו במשרד, ועשו בו מספר תפקידי ניהול לקוח. לדברי סער נעים, שותף ניהול במנצ', "ההתפתחות של דריה וחן מהווה הוכחה לכוח של מנצ' לטפח כישרונות מובילים מתוך הבית. אנו גאים במינויים הללו, ובטוחים כי הן יתרמו רבות להמשך הצמיחה וההצלחה של המשרד ושל לקוחותינו".

דריה נטל / צילום: משרד הפרסום מנצ׳

חן פריגת / צילום: משרד הפרסום מנצ׳