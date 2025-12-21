בימים אלה אלפי קורות חיים של סטודנטים למשפטים זורמים למשרדי עורכי הדין, לקראת הראיונות שיחלו במרץ הקרוב. מבט בנתוני ההתמחות במשרדים הגדולים שריכזה קודקס מעלה כי השכר נותר יציב גם לאחר שנתיים מטלטלות במשק (כ־11,500 שקל בחודש), והתחרות האמיתית בין המשרדים עוברת לתנאים ולהטבות.

"בשנה הזו נבין אם באמת נרצה לעסוק בתחום הזה, וחשוב לי לא להרגיש כמו בורג קטן", אומר לגלובס רועי, סטודנט שנה ג', "וכמובן שגם התנאים הנלווים משמעותיים".

לשיר, סטודנטית שנה ג', חשוב האיזון בין העבודה לבית: "זה מגניב שיש במשרד פסיליטיז כמו רופא או פילאטיס, אבל מקום שיאפשר לי חיים אישיים, למשל באמצעות יום עבודה מהבית, יקבל משקל גבוה יותר מבחינתי".

לדברי עטרה כהן בן שמעון, סמנכ"לית פיתוח עסקי בקודקס, שריכזה את הנתונים ושם גם הפירוט המלא, "משרדים מבינים שהיכולת לשמר טאלנט מתחילה כבר בשנת ההתמחות, ולכן ההשקעה עוברת לחוויית היומיום, לליווי המקצועי ולמסר שהמשרד מעביר למתמחים לגבי העתיד שלהם אצלו".

שנת ההתמחות תובענית במיוחד וכוללת לא מעט שעות עבודה. בעוד השכר במשרדים הגדולים דומה, הבדלים בהטבות שהם מציעים נמדדים באלפי שקלים - מענקים, ארוחות וחדר כושר, לצד ימי עבודה קצרים, סופי שבוע ארוכים ונופשים.

עבור המתמחים של 2027, אלה כבר לא פרטים שוליים אלא חלק מהשיקול המרכזי בבחירת הפירמה. "זה ביטוי לשינוי תפיסתי עמוק יותר בשוק", אומרת בן שמעון, "ההתמחות כבר לא נתפסת כשלב טכני בדרך לעריכת דין, אלא כנקודת הכרעה".

מיתר: לפטופ אישי ושיעורי יוגה

במשרד מיתר, הגדול ביותר מבחינת מספר עורכי דין, שיטת ההתמחות ייחודית ומאפשרת להתמקצע במחלקת אחת או להתנסות בכולן. השכר עומד על 11,500 שקל, ואחוזי ההישארות הם מהגבוהים בענף (75%-85%). המתמחים נהנים משיעורי יוגה ופילאטיס, חדר כושר, לפטופ אישי, השתתפות בביטוח בריאות פרטי, חניה, טיולי גיבוש, מימון לקורס ההכנה למבחני הלשכה וגם מענק הישארות למי שנשאר במשרד כעורך דין. המשרד מפעיל גם את "אוניברסיטת מיתר" עם הרצאות שבועיות של השותפים.

הרצוג פוקס נאמן: יום עבודה קצר ונופש בחו"ל

את אותו השכר תמצאו גם הרצוג פוקס נאמן, שם אחוזי ההישארות עומדים על 75% ושיטת ההתמחות היא פול מחלקתי. המתמחים מקבלים מימון קורס למבחני לשכה, חניה, יום קצר בשבוע, נופש משרדי בחו"ל אחת לשנתיים ומענק ההישארות הוגדל ל-30 אלף שקל. בנוסף, פילאטיס, סאונד הילינג, מעגלי שיח ומעטפת מלאה למילואימניקים, תקציב גיבוש ייעודים למתמחים, ותכנית לפיתוח אישי ומקצועי למתמחים.

גולדפרב גרוס זליגמן: סוף שבוע ארוך ארבע פעמים בשנה

בגולדפרב שיטת ההתמחות היא שיבוץ מחלקתי. בנוסף ליום קצר בשבוע, ניתנים ארבעה סופי שבוע ארוכים (חופש ביום חמישי) בשנה על חשבון המשרד. בנוסף יש נופשים ומענק הישארות בגובה משתנה.

פישר (FBC&CO): מענק גבוה וימי חופשה

בפישר ההתמחות היא במסגרת צוות. המשרד מעניק מימון לקורס ההכנה למבחני הלשכה, פעילויות רווחה ונופש, יום עבודה קצר בשבוע, ארוחות בוקר, קבוצת כדורגל וכדורסל, הרצאות הכשרה והעשרה, מחשב נייד וחמישה ימי חופשה נוספים על חשבון המעסיק. מענק ההישארות הוא 30 אלף שקל, ועוד 60 אלף שקל לאחר שלוש שנות עבודה.

ארנון, תדמור־לוי: טלפון נייד ומנוי לחדר כושר

בארנון, תדמור־לוי המתמחים מקבלים טלפון נייד, חניה חינם בעזריאלי תל אביב, תקציב אישי לרווחה ותרבות, שיעורי ספורט ומענקי הישארות ושימור. אחוזי ההישארות מוערכים בכ־70%.

גורניצקי: ביטוח בריאות ומניקוריסטית

בגורניצקי שיטת ההתמחות היא הצמדה לשותף ולצוות שלו. אחוזי ההישארות גבוהים במיוחד, כ־75%, כשמתמחים החוזרים כעורכי דין מקבלים מענק של 20 אלף שקל. בנוסף המתמחים נהנים מנופש משרדי שנתי, ביטוח בריאות פרטי, חניה, אימוני ספורט קבוצתיים, שיעורי פילאטיס במשרד לצד שירותים כמו מניקוריסטית וספר, קורס עזרה ראשונה וסבסוד ארוחות במגוון מסעדות.

פירון: קורס הכנה למבחני לשכה

במשרד פירון מציעים קורס הכנה למבחני הלשכה שמעבירים השותפים במשרד. בנוסף ישנן הדרכות לשימוש בכלי בינה מלאכותית, ימי העשרה, נופש חברה ופעילויות גיבוש שוטפות.

שבלת: יוגה וחדר מוזיקה

בשבלת שיטת ההתמחות היא פול צוותי. המתמחים נהנים מיום עבודה קצר אחת לשבוע, מימון קורס למבחני הלשכה, חניה, שלושה אירועי גיבוש למתמחים בשנה, נופשים ארגוניים לחו"ל, ארוחות ערב, קבוצת ריצה, אימונים פונקציונליים ויוגה עם מאמן צמוד, חדר מוזיקה ופעילויות רווחה. אחוזי ההישארות עומדים על 50%.

נשיץ ברנדס אמיר ושות': השתלמות משרדית בחו"ל

בנשיץ ברנדס אמיר ושות' אחוזי ההישארות גבוהים מאוד ועומדים על 85%. המשרד מציע ארוחות צהריים ללא תשלום (לצד כריכונים ואספקת פירות יומית למטבח), השתלמות משרדית בחו"ל, חניה ופעילויות גיבוש. בנוסף, המתמחים החוזרים מקבלים מענק הישארות.

ש. הורוביץ: קפיטריה פתוחה 24/7

בש. הורוביץ מתמחים בשיטת "שותף לשותף" ומציעים מענק הישארות, מימון מלא של קורס ההכנה למבחני הלשכה, יום עבודה קצר, חניה, קפיטריה במשרד שפתוחה 24/7, אירועי מתמחים ותרומה לקהילה. אחוז ההישארות עומד על 70%.

מלבד 10 המשרדים הגדולים, באגמון ובגינדי כספי למשל מציעים כרטיס תן ביס; בברנע מציעים חברות במועדון האשראי "הייטקזון" וליווי ותמיכה באנשי ונשות המילואים; ובארדינסט נותנים ליווי של "אח בוגר" מעורכי הדין הוותיקים במשרד.