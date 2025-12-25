ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אירועים ומינויים ובמקום האחרון, שוב, ישראל: כך הידרדרנו במדד מותגי המדינות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אירועים ומינויים

ובמקום האחרון, שוב, ישראל: כך הידרדרנו במדד מותגי המדינות

ישראל התברגה במקום ה-50 והאחרון במדד מותגי המדינות NBI של מומחה המיתוג סיימון אנהולט, המתפרסם בעשרים השנים האחרונות; מי מנסה לשפר את המצב? • קרן "בשביל האמנות" לתמיכה ולקידום האמנות בפריפריה ערכה אירוע לקראת 2026, וסופר אלונית משיקים את התבלין של ראמזי • אירועים ומינויים

גלית חתן 25.12.2025
ים המלח. המקום הכי נמוך בעולם / צילום: Shutterstock
ים המלח. המקום הכי נמוך בעולם / צילום: Shutterstock

1ובמקום האחרון, שוב, ישראל

האם זה היה צפוי? מדינת ישראל התברגה במקום האחרון במדד מותגי המדינות NBI (Nation Brands Index) של מומחה המיתוג סיימון אנהולט, המתפרסם בעשרים השנים האחרונות. ישראל הייתה במקום האחרון גם בשנה שעברה, אך השנה הידרדר הציון שלה ב־6.1%. במקום הראשון נמצאת יפן, ואחריה גרמניה, קנדה, איטליה ושווייץ.

מדובר במדד המבוסס על דעת הקהל הגלובלית, בהשתתפות 40 אלף מרואיינים מ־20 מדינות, המכסות יחד כ־70% מאוכלוסיית העולם. הוא בוחן עמדות ותפיסות עומק כלפי 50 מדינות, לפי שישה תחומים המרכיבים את המותג המדינתי: מדיניות וממשל, תרבות, אנשים וחברה (כולל מידת החביבות, החריצות והפתיחות של התושבים, ומידת האמון בהם), יצוא, הגירה והשקעות, ותיירות (כולל הרצון לבקר במדינה).

המערכה האיראנית, גמר הגביע וערן זהבי: המשדרים הנצפים של השנה
פתאל חנך מלון בן 22 חדרים בת"א: "זה אותו מאמץ עם 5% מהכסף"

ישראל שולבה במדד לראשונה לפני כשנה, במסגרת שיתוף הפעולה עם מיזם BrandIL של מוטי שרף. בניגוד לשנה שעברה, הפעם לא רק המדינה סופגת ביקורת, אלא גם אזרחיה, המסומנים כ"אחראים ישירים" למתרחש בעזה, והפכו בעיני רבים לפרסונה נון גראטה. בני דור ה־Z, ובפרט צעירים ממדינות מערביות, רואים בישראל סמל קולוניאליסטי, רעיל ומנותק מערכים ליברליים, והאבחנה בין מדיניות הממשלה לבין מגוון הדעות של אזרחיה נמחקה.

בעקבות ממצאי המחקר גיבשו ב-BrandIL מודל חדשני ואפקטיבי לשינוי מעמדה של ישראל, תחת פלטפורמה שנקראת D.A.R.E. מדובר ביוזמה אסטרטגית, פיננסית וטכנולוגית ארוכת טווח, שנועדה להשיב לישראל את הריבונות על המותג שלה ועל זהותה הגלובאלית.

המודל מתבסס בין היתר, על הקמת בנק השקעות גלובאלי, והקמת מערכת בינה מלאכותית שתנטר ותנתח בזמן אמת מגמות גלובאליות נגד ישראל ותיתן להן מענה אפקטיבי. היא גם תשמש לבניית בריתות עם קהילות עולמיות, ובמיוחד עם דור ה-Z, סביב נרטיב משותף של עתיד, וחיבור ישראל למוקדי צמיחה בנושאי קיימות וחדשנות.

2אמנות

קרן "בשביל האמנות" לתמיכה ולקידום האמנות בפריפריה, בהובלת נירה יצחקי ואלי ארלוק ערכה אירוע לידידיה ולתומכיה במסגרת התערוכה "לילה טוב אמא" של האמן יוסי מרק במוזיאון תל אביב לאמנות. לדברי השניים, ''אנו שואפים לייצר קרש קפיצה לאמנים, להציגם במוסדות אמנות איכותיים בפריפריה ולתמוך בתערוכות מוזיאליות ובפרויקטים מיוחדים".

איתן סטיבה, נירה יצחקי וצבי ימיני / צילום: באדיבות גלריה שלוש
 איתן סטיבה, נירה יצחקי וצבי ימיני / צילום: באדיבות גלריה שלוש

3ישראל מתגייסת

חברת נמלי ישראל הקצתה שטח של כ-130 מ"ר במעגנת שביט שבנמל חיפה לטובת פעילות שיקומית לנפגעי פוסט-טראומה במלחמות. במתחם יוקם מרכז שייקרא "מעגנת הבית", והוא יופעל על ידי עמותת קרן מועדון רוטרי חיפה. הוא יהווה בסיס לפעילות תוכנית "בוחרים בחיים" - מיזם שיקומי ייחודי המשלב שייט טיפולי בים לצד טיפול קבוצתי וטיפול למשפחה.

מעגנת שביט בנמל חיפה / צילום: רענן כהן
 מעגנת שביט בנמל חיפה / צילום: רענן כהן

לדברי יו"ר חברת נמלי ישראל, חזי חאלאויה, היוזמה "מחברת בין המרחב הימי של נמל חיפה לבין הצורך הלאומי בתמיכה בלוחמים שחוו טראומה. כחברה לאומית, אנו רואים ערך עליון בשיתוף פעולה עם עמותות הפועלות למען חיילי צה"ל, ונמשיך לעמוד לרשותם בכל דרך אפשרית".

4שיווק

בדרך כלל התקשרות בין פרזנטור למותג מסתכמת בקמפיינים ובאירועים מסוימים, אבל בסופר אלונית של דור אלון לקחו את "ראמזי" (אמיר שורוש) צעד אחד קדימה. בין היתר הוציאו חוברת מתכונים שלו, השיקו ארטיק ומרשמלו, וכעת מושק תבלין "ראמז אל חנות", שפותח בשיתוף המותג "תבליני טעם וריח".

קמפיין סופר אלונית של דור אלון / צילום: יח''צ
 קמפיין סופר אלונית של דור אלון / צילום: יח''צ

בדור אלון מציינים כי המהלך, שמלווה בקמפיין חדש באמצעות משרד הפרסום מנצ', ממשיך את אסטרטגיית השיווק של המותג לייצר חדשנות וריגוש באמצעות שילוב של תוכן, מוצר איכותי והצעת ערך.

5מינויים חדשים

מינוי מבית: אסף סרן, 42, מונה למנכ"ל קבוצת מעוף, המתמחה בהון אנושי ושירותים מנוהלים. סרן הצטרף לקבוצה לפני כעשור ומילא בה שורה של תפקידים ניהוליים בכירים.

אסף סרן / צילום: גיא הכט
 אסף סרן / צילום: גיא הכט

שי פלדמן, מנכ"ל קבוצת סמלת, פורש מהתפקיד לאחר כשבע שנים. הוא צפוי להמשיך ללוות את פעילותה הפיננסית של הקבוצה, הכוללת את סמלת מימון וסמלת ביטוח.

שי פלדמן, מנכ''ל קבוצת סמלת / צילום: סיון פרג'
 שי פלדמן, מנכ''ל קבוצת סמלת / צילום: סיון פרג'

שגית סלע-גל מונתה לסמנכ"לית משאבי אנוש של תנובה. בתפקידה האחרון שימשה כסמנכ"לית משאבי האנוש של רפאל.

שגית סלע-גל, מונתה לתפקיד סמנכ''לית משאבי אנוש של תנובה / צילום: סיון פרג'
 שגית סלע-גל, מונתה לתפקיד סמנכ''לית משאבי אנוש של תנובה / צילום: סיון פרג'

מספר היום

2,434
שקלים
הסכום הממוצע שהוציאו ישראלים על סמארטפון ב־2025, לפי נתונים משולבים של מחסני חשמל, שקם אלקטריק, שקם דיוטי פרי ו־payngo.co.il