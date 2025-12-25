ובמקום האחרון, שוב, ישראל: כך הידרדרנו במדד מותגי המדינות

1 ובמקום האחרון, שוב, ישראל

האם זה היה צפוי? מדינת ישראל התברגה במקום האחרון במדד מותגי המדינות NBI (Nation Brands Index) של מומחה המיתוג סיימון אנהולט, המתפרסם בעשרים השנים האחרונות. ישראל הייתה במקום האחרון גם בשנה שעברה, אך השנה הידרדר הציון שלה ב־6.1%. במקום הראשון נמצאת יפן, ואחריה גרמניה, קנדה, איטליה ושווייץ.

מדובר במדד המבוסס על דעת הקהל הגלובלית, בהשתתפות 40 אלף מרואיינים מ־20 מדינות, המכסות יחד כ־70% מאוכלוסיית העולם. הוא בוחן עמדות ותפיסות עומק כלפי 50 מדינות, לפי שישה תחומים המרכיבים את המותג המדינתי: מדיניות וממשל, תרבות, אנשים וחברה (כולל מידת החביבות, החריצות והפתיחות של התושבים, ומידת האמון בהם), יצוא, הגירה והשקעות, ותיירות (כולל הרצון לבקר במדינה).

ישראל שולבה במדד לראשונה לפני כשנה, במסגרת שיתוף הפעולה עם מיזם BrandIL של מוטי שרף. בניגוד לשנה שעברה, הפעם לא רק המדינה סופגת ביקורת, אלא גם אזרחיה, המסומנים כ"אחראים ישירים" למתרחש בעזה, והפכו בעיני רבים לפרסונה נון גראטה. בני דור ה־Z, ובפרט צעירים ממדינות מערביות, רואים בישראל סמל קולוניאליסטי, רעיל ומנותק מערכים ליברליים, והאבחנה בין מדיניות הממשלה לבין מגוון הדעות של אזרחיה נמחקה.

בעקבות ממצאי המחקר גיבשו ב-BrandIL מודל חדשני ואפקטיבי לשינוי מעמדה של ישראל, תחת פלטפורמה שנקראת D.A.R.E. מדובר ביוזמה אסטרטגית, פיננסית וטכנולוגית ארוכת טווח, שנועדה להשיב לישראל את הריבונות על המותג שלה ועל זהותה הגלובאלית.

המודל מתבסס בין היתר, על הקמת בנק השקעות גלובאלי, והקמת מערכת בינה מלאכותית שתנטר ותנתח בזמן אמת מגמות גלובאליות נגד ישראל ותיתן להן מענה אפקטיבי. היא גם תשמש לבניית בריתות עם קהילות עולמיות, ובמיוחד עם דור ה-Z, סביב נרטיב משותף של עתיד, וחיבור ישראל למוקדי צמיחה בנושאי קיימות וחדשנות.

2 אמנות

קרן "בשביל האמנות" לתמיכה ולקידום האמנות בפריפריה, בהובלת נירה יצחקי ואלי ארלוק ערכה אירוע לידידיה ולתומכיה במסגרת התערוכה "לילה טוב אמא" של האמן יוסי מרק במוזיאון תל אביב לאמנות. לדברי השניים, ''אנו שואפים לייצר קרש קפיצה לאמנים, להציגם במוסדות אמנות איכותיים בפריפריה ולתמוך בתערוכות מוזיאליות ובפרויקטים מיוחדים".

איתן סטיבה, נירה יצחקי וצבי ימיני / צילום: באדיבות גלריה שלוש

3 ישראל מתגייסת

חברת נמלי ישראל הקצתה שטח של כ-130 מ"ר במעגנת שביט שבנמל חיפה לטובת פעילות שיקומית לנפגעי פוסט-טראומה במלחמות. במתחם יוקם מרכז שייקרא "מעגנת הבית", והוא יופעל על ידי עמותת קרן מועדון רוטרי חיפה. הוא יהווה בסיס לפעילות תוכנית "בוחרים בחיים" - מיזם שיקומי ייחודי המשלב שייט טיפולי בים לצד טיפול קבוצתי וטיפול למשפחה.

מעגנת שביט בנמל חיפה / צילום: רענן כהן

לדברי יו"ר חברת נמלי ישראל, חזי חאלאויה, היוזמה "מחברת בין המרחב הימי של נמל חיפה לבין הצורך הלאומי בתמיכה בלוחמים שחוו טראומה. כחברה לאומית, אנו רואים ערך עליון בשיתוף פעולה עם עמותות הפועלות למען חיילי צה"ל, ונמשיך לעמוד לרשותם בכל דרך אפשרית".

4 שיווק

בדרך כלל התקשרות בין פרזנטור למותג מסתכמת בקמפיינים ובאירועים מסוימים, אבל בסופר אלונית של דור אלון לקחו את "ראמזי" (אמיר שורוש) צעד אחד קדימה. בין היתר הוציאו חוברת מתכונים שלו, השיקו ארטיק ומרשמלו, וכעת מושק תבלין "ראמז אל חנות", שפותח בשיתוף המותג "תבליני טעם וריח".

קמפיין סופר אלונית של דור אלון / צילום: יח''צ

בדור אלון מציינים כי המהלך, שמלווה בקמפיין חדש באמצעות משרד הפרסום מנצ', ממשיך את אסטרטגיית השיווק של המותג לייצר חדשנות וריגוש באמצעות שילוב של תוכן, מוצר איכותי והצעת ערך.

5 מינויים חדשים

מינוי מבית: אסף סרן, 42, מונה למנכ"ל קבוצת מעוף, המתמחה בהון אנושי ושירותים מנוהלים. סרן הצטרף לקבוצה לפני כעשור ומילא בה שורה של תפקידים ניהוליים בכירים.

אסף סרן / צילום: גיא הכט

שי פלדמן, מנכ"ל קבוצת סמלת, פורש מהתפקיד לאחר כשבע שנים. הוא צפוי להמשיך ללוות את פעילותה הפיננסית של הקבוצה, הכוללת את סמלת מימון וסמלת ביטוח.

שי פלדמן, מנכ''ל קבוצת סמלת / צילום: סיון פרג'

שגית סלע-גל מונתה לסמנכ"לית משאבי אנוש של תנובה. בתפקידה האחרון שימשה כסמנכ"לית משאבי האנוש של רפאל.

שגית סלע-גל, מונתה לתפקיד סמנכ''לית משאבי אנוש של תנובה / צילום: סיון פרג'