1 גדעון תדמור מעביר למשפחתו מניות בשווי 47 מיליון שקל

העברת מניות בין בני משפחה היא אירוע מוכר בשוק ההון. כעת גם גדעון תדמור, יו"ר ומייסד חברת חיפושי הנפט והגז נאוויטס, מנצל את הזינוק העצום בשווי השותפות שהוא מוביל כדי להעביר לבני משפחתו מניות של השותפות - בשווי של 47 מיליון שקל. כשליש מהסכום יגיע לאח בעז תדמור.

לאחר ההעברה יורדת החזקתו של תדמור ל-9.22% לעומת 9.57% עד כה, והוא יחזיק במניות בשווי של 1.3 מיליארד שקל.

לפני כחצי שנה החלה נאוויטס את ההפקה המסחרית במאגר הדגל שלה, שננדואה שבמפרץ מקסיקו, מאז קפצו ההכנסות שלה ב-500% ל-98 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2025. נזכיר כי את השליטה במאגר (53% בזמנו) רכשה בשנת 2018 השותפות תמורת 1.8 מיליון דולר בלבד, לאחר שהבעלים הקודמים, חברתCobalt , קרסה.

בינתיים, המניה השלימה מתחילת השנה עליה של 61% לשווי של קרוב ל-14 מיליארד שקל, כשהיא משלימה זינוק של יותר מ-1,500% מאז ההנפקה ונכנסה למדד ת"א 35. נזכיר גם כי בתחילת החודש היא קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הגדול הבא שלה, סי ליון באיי פוקלנד, שצפוי להתחיל להפיק בשנת 2028.

כפי שנחשף בגלובס, תדמור ושלושת שותפיו - קובי כץ, חנן רייכמן וחנן וולף - צפויים ליהנות מ"תמלוג-על" בשיעור של 5% בשנה מההכנסות של נאוויטס, כלומר כ-200 מיליון שקל בשנה, כאשר 62.5% מהסכום יגיעו לתדמור עצמו.

2 קמעונאות

כמעט בכל ביקור בסופרמרקט ניתן למצוא מבצעים, אבל בדרך כלל ללקוחות אין זכות החלטה לגביהם. ברמי לוי החליטו לשנות את המצב הזה, וכעת הצרכנים מתבקשים להצביע בערוץ הווטסאפ של הרשת על הקטגוריות שבהן היו רוצים לקבל מבצעים, עם התחייבות של הרשת לפעול בהתאם .כך, למשל, בסדר שהתקיים השבוע נרשם ביקוש למבצעי בשר או דגים, למקום השני הגיעו מוצרי ניקיון ורחצה, ולאחר מכן מוצרי אפייה.

ערוץ הוואטסאפ של רמי לוי / צילום: צילום מסך

גם האייפון 17 עמד למשאל, ולמרות שהגיע למקום האחרון - החל מהיום (ג') הוא יימכר ברשת. אייפון 17 פרו עם זיכרון 256GB יימכר ב-4,099 שקל, ולמשלמים בכרטיס אשראי רמי לוי - ב-3,999 שקל. אייפון פרו מקס 256GB יימכר ב-4,499 שקל, ולמשלמים בכרטיס רמי לוי - ב-4,399 שקל. מדובר ביבוא מקביל, התומך ב-eSIM בלבד (ולא סים פיזי), וברשת מציעים שירות ואחריות של שנה ממעבדת DCS - בדומה למבצעים שהיו באושר עד וויקטורי.

"עשינו את המהלך גם כדי להכיר את הצרכנים, וגם כדי שבסופו של יום נוכל להציע להם את המבצעים שהם באמת צריכים", מסביר איציק כהן, מנהל השיווק של הרשת. "בנוסף, ללא קשר לפעילות כזו או אחרת, אנחנו רשת שמגיבה בזמן אמת למבצעים של המתחרים".

3 בנקאות

בקבוצת דיסקונט ציינו 90 שנה להקמת הבנק, ולרגל האירוע אירחו היו"ר דני ימין והמנכ"ל אבי לוי מאות מבכירי המשק בקמפוס הבנק בראשון לציון. בנוסף להופעות שונות הוזמנו האורחים לסיור באוסף האמנות שבחללי הקמפוס. בתמונה: אבי לוי, ליאון רקנאטי (ממשפחת המייסדים) ודני ימין.

מנכ''ל דיסקונט אבי לוי, ליאון רקנאטי (ממשפחת המייסדים) ודני ימין / צילום: סיון פרג'

4 תעופה

עוד צעד של ישראייר למזרח הרחוק: איסתא וישראייר האריכו את ההסכם האסטרטגי ביניהן להקצאת המושבים עד 31 במרץ 2036, והרחיבו את היקפו. במסגרת ההסכם איסתא רוכשת מראש נתח קבוע ממלאי המושבים של ישראייר, לצורך מכירת טיסות וחבילות נופש.

תאילנד / צילום: Shutterstock

לפי ההסכם המקורי, איסתא מחזיקה בכ־10% ממלאי המושבים במטוסים צרי הגוף של ישראייר. במסגרת התוספת להסכם, החל מ־2026 יוקצו לה גם כ־15% ממלאי המושבים במטוסים רחבי הגוף, לתקופה של עשר שנים.

ההתקשרות כוללת מקדמה של כ־35 מיליון דולר, וכן מקדמה נוספת של 51.5 מיליון דולר לשנת 2026. ההרחבה נועדה לאפשר תכנון מוקדם של מלאי מושבים בפעילות הטיסות ארוכות הטווח ולתמוך בהרחבת סל היעדים, בהם תאילנד, יפן ניו יורק, וייטנאם והפיליפינים.