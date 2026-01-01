HBO Max יעלה לישראל ב-13 בינואר. כמה זה יעלה?

חברת וורנר ברדרס דיסקברי הודיעה היום (ה') כי HBO Max, שירות הסטרימינג הגלובלי שלה, יושק בישראל בתאריך 13 בינואר. על-פי הודעת החברה, "מדובר באבן-דרך מרגשת בהתרחבותה הגלובלית המתמשכת של HBO Max", מה שיאפשר להעניק לקהל הישראלי גישה ישירה לסדרות פופולריות ברחבי העולם.

התכנים של HBO Max כוללים את "בית הדרקון", "האחרונים מביננו", "הלוטוס הלבן", "אופוריה", "The Pitt", סרטי הארי פוטר, "חברים", "המפץ הגדול" ועוד. לפי הודעת החברה, השירות זמין במעל ל-100 שווקים ברחבי העולם.

מה המחיר?

כמה זה יעלה לצרכן הישראלי? התוכנית הבסיסית תעלה 50 שקל בחודש, לחבילה שכוללת שני מכשירים ב-HD; חבילת הפרימיום תעלה 65 שקל בחודש ותכלול ארבעה מכשירים באיכות 4K Ultra HD. מנויים יוכלו להוסיף תכני ספורט לתוכנית הבסיס בעלות של 20 שקל בחודש. לדברי החברה, תוספת ספורט מכילה פרסומות ומוגבלת עבור שתי קטגוריות תוכן שמזמינים למנויים.

לצורך ההשוואה, חבילת הבסיס של נטפליקס בישראל עומדת על 33 שקל בחודש, החבילה הסטנדרטית עולה 55 שקל, ומחיר חבילת הפרימיום - שהיא הפופולריות ביותר לפי נטפליקס - עומד על 70 שקל בחודש.

בנוסף, נכתב כי שירות HBO Max יהיה זמין גם באמצעות ספקיות טלוויזיה נבחרות בישראל - מה שאומר שיהיה אפשר לקבל את השירות כחלק מחבילה גדולה יותר ואולי במחיר טוב יותר.

לפי הודעת החברה, ברבעון השלישי של 2025 דיווחה וורנר ברדרס דיסקאברי על 128 מיליון מנויים בשירות הסטרימינג של HBO Max ברחבי העולם.

"קהל פעיל ומעורב"

ג'יימי קוק, מנהל הפעילות של וורנר ברדרס דיסקברי באזור אסיה-פסיפיק, מרכז ומזרח אירופה, המזרח התיכון, טורקיה ואפריקה, מסר בהודעה לעיתונות: "אנחנו שמחים להביא את HBO Max ישירות לצופים בישראל, שוק עם קהל פעיל ומעורב, שנמשך לסיפורים איכותיים. החל מדרמות מקור אייקוניות של HBO ועד לשוברי קופות בינלאומיים ודוקומנטריים מרתקים, HBO Max תציע חוויית בידור שאין דומה לה".

השירות עדיין לא עלה לישראל, ולא בדקנו אותו - אבל לפי החברה, מנויי השירות יוכלו ליצור עד חמישה פרופילים אישיים, לקבל המלצות מותאמות אישית, לצד צפיות לא מקוונות והמשך צפייה בצורה אחרת. משפחות יוכלו להגדיר פרופילים מותאמים לילדים עם תכנים המתאימים לגילם וכלי בקרת הורים.

נזכיר כי בימים אלה מתקיים מאבק על חברת וורנר ברודרס דיסקברי. לאחר שהחברה הודיעה על קבלת הצעת הרכש של נטפליקס בסך 82 מיליארד דולר, פרמאונט הגישה הצעה נגדית גבוהה יותר בסך 108 מיליארד דולר. הסוגיה בנושא טרם הוכרעה, והיא יכולה להשפיע על הדרך שבה הצרכן, גם הישראלי, יקבל את תכני HBO Max - האם כאפליקציה נפרדת או חלק משירת סטרימינג קיים כמו נטפליקס.