לקראת כניסת HBO לישראל: התחרות בשוק הסטרימינג מתחממת

בשנים האחרונות מתרחבות אפשרויות הצפייה בטלוויזיה יותר מתמיד, הן מבחינת התכנים, הן מבחינת זמן הצפייה - באופן שלמעשה מבטל את כל עקרונות הטלוויזיה הליניארית - והן מבחינת כמות השחקניות בשוק. לצד 5 ישראליות יש גם 4 בינלאומיות, וכל אחת מנסה למשוך אליה את הלקוחות ולהגדיל את עומק החדירה לשוק.

כל זה מוביל לשינויים מהותיים בשוק הסטרימינג. שיתוף הפעולה בין פרטנר לתכנים של yes יצא החודש לדרך, והמתחרות סלקום והוט נמצאות כעת במסלול הערכה עצמית כדי לבצע מהלך דומה. בימים האחרונים עלו המחירים בשירות דיסני פלוס ב-5 שקלים, וכניסת שירות הסטרימינג HBO Max לישראל מתקרבת בצעדי ענק.

המחיר של HBO

לפני שבועיים דיווחנו כי yes הורידה את כל תכני HBO מהספרייה שלה, לאחר שבחברה החליטו לא להאריך את החוזה מול החברה האמריקנית. מדובר בשורה של סדרות בולטות, מ"הלוטוס הלבן" דרך "משחקי הכס" ועד "סקס והעיר הגדולה". החוזה של הוט וסלקום מול החברה טרם הסתיים, והן עדיין משדרות את התכנים שלה.

הכניסה של HBO לישראל תוכל להיות עצמאית, משמע ישירות לצרכן, או במסגרת באנדלים עם ספקיות הטלוויזיה - בדומה לחבילות נטפליקס שמציעות ספקיות הטלוויזיה המקומיות. בימים אלה הפלטפורמה מנהלת משא ומתן מול השחקניות בשוק למכירת חבילה כזו, ובמקביל בוחנת את אפשרות למכירה עצמאית (בדומה לאפל TV).

כמה השירות החדש יעלה בישראל? HBO Max מציעים את המחירים שלהם בצורה די אחידה ברחבי העולם. בארה"ב הם עומדים על 17-21 דולר עבור התוכנית הבסיסית והפרימיום. על פי הערכות שהגיעו לגלובס, המחירים צפויים לעמוד על 50-70 שקל, זאת לצד חבילת הטבות של חודש/שלושה חודשים חינם - וכמובן, חבילה שנתית תעלה פחות.

במדור זה פרסמנו כי השקת השירות בישראל צפויה לאמצע ינואר 2026, לאחר שהתאריך המקורי היה יוני 2025. באותו זמן הפעילו בהוט נוהל הסרה - משמע, הודיעו ללקוחות כי התוכן יוסר בקרוב מהפלטפורמה, וכדאי להתכונן לכך. אלא שהדדליין ההוא נדחה כאמור, ובינתיים, החברה לא שיגרה הודעה חדשה. גורם בשוק אומר לגלובס כי "הדבר הכי נורא שאפשר לעשות ללקוח, זה לעצור אותו באמצע הבינג'. זה כמו לקחת לסועד במסעדה את האוכל באמצע הארוחה".

עם זאת, נציין כי שום תוכן חדש של HBO לא נכנס לישראל מסוף יוני. כך, לדוגמה, הדרמה הרפואית המדוברת The Pitt לא הגיעה לארץ, ונראה כאילו HBO Max שומרים את התכנים החדשים לעלייתם בישראל.

שאלת התוכן והמחיר

הכניסה של HBO היא המשך טבעי למגמה שהתחילה ב-2017, אז נטפליקס נכנסה לישראל בפורמט של באנדל עם חברות הטלוויזיה הרב-ערוצית. בדרך הזו קל יותר להגיע לצרכן, ולצבור מסה של לקוחות בקלות רבה יותר. עבור הצרכן זה נוח יותר משום שהוא מתנהל מול גוף שהוא כבר מכיר, מקבל חשבונית אחת, ולרוב משלם מחיר טוב יותר.

מדוח של איגוד האינטרנט הישראלי משנת 2023, האחרון שיצא בנושא, עולה כי כ-60% מהישראלים מחוברים לנטפליקס - דומיננטיות מובהקת בשוק. במקום השני נמצאת דיסני פלוס עם 10%, אפל טיוי משתרכת עם 5%, ואמזון פריים עם 3%. מבחינת השחקניות הישראליות, ל-yes יש 562 אלף לקוחות, לסלקום יש 275 אלף לקוחות, ולפרטנר כ-200 אלף לקוחות. ההערכות הן שלהוט יש 550-570 אלף לקוחות, ול-freeTV יש 160 אלף.

רוב הצרכנים הישראלים מחזיקים חבילת פרימיום בתשלום גבוה, או חבילת בסיס לואו-קוסט בסטרימינג - של סלקום, פרטנר, נקסט של הוט, סטינג של yes או freeTV. לזה מצטרפות אפשרויות כמו מנוי עצמאי מול נטפליקס, דיסני או אפל, וכן באנדל שספקיות הטלוויזיה מציעות.

האם השוק הישראלי באמת פתוח לכניסה של שחקנית נוספת? מדוח האינטרנט של בזק עולה כי בשנה שעברה עמד שיעור ההצטרפות לנטפליקס על 7% ושיעור הנטישה עמד על 10% - כך שבנטו, מדובר בירידה של 3%. גם בדיסני התמונה דומה.

גורם בשוק הטלוויזיה אומר לגלובס כי "נכון שישראל היא שוק יותר קטן, אבל הרגלי הצפייה ביומיום כוללים תכנים גלובליים. השאלה היחידה היא האם התוכן אטרקטיבי מספיק. נטפליקס היו ראשונים וזה בא לטובתם, ומהווה אתגר עבור מי שבא אחריהם. המפתח להצלחה עבור HBO הוא קטלוג טוב של תכנים וגישה לארכיון במחיר משתלם. אז הם אולי יצליחו לשחזר את ההייפ הגדול שהיה במשחקי הכס".

ספורט ופרסומות

בארה"ב, שוק עצום ושונה מאוד מישראל, הצופים נוהגים להתנתק ולהתחבר לפלטפורמות לפי התכנים הקיימים. כך, למשל, בחודש מסוים הם יעדיפו את נטפליקס כדי לעשות בינג' על סדרה חדשה, ובחודש לאחר מכן יתנתקו ויעשו מנוי לדיסני, שמציעה תוכן אטרקטיבי אחר.

זו אחת הסיבות שענקיות הסטרימינג בעולם מתחרות על שידורים חיים של אירועי ספורט, כיוון שאז אוהדים ירצו לשמר את המנוי גם בחודש העוקב. האם הישראלים ינהגו באופן דומה? "ישראל היא מדינת נטפליקס, ואחוז החדירה שלה כאן הוא מהגבוהים בעולם", אומר אורן רוזמן, שותף ומוביל תחום תקשורת ומדיה בדלויט ישראל. "הצרכן הישראלי לא אימץ את הגישה האמריקנית, ושיעורי הנטישה יותר נמוכים. מצד שני, אין היצע פלטפורמות כמו לצרכן האמריקאי".

ומה באשר לשחקניות עצמן? רוזמן מזכיר כי "שחקניות הסטרימינג בכל העולם עושות חישוב מסלול מחדש. בסופו של דבר, חוץ מנטפליקס, רובן התקשו למצוא מודל עסקי בר קיימא, ולכן השוק הזה נמצא בתהליך של רציונליזציה. חלקן החלו למכור תוכן אחת לשנייה, וכולן פיתחו הצעות ערך שמבוססות על פרסום". כך, ברבעון הראשון של 2025, כ-57% מהמצטרפים לשירותי סטרימינג הגלובליים בחרו במסלולי הפרסומות.

גם השחקניות הישראליות עוסקות בהתחדשות. כך, למשל, ב-yes הכריזו על עסקאות אסטרטגיות עם ענקיות המדיה פרמאונט, יוניברסל וליונסגייט, שבמסגרתן ישודרו כ-20 סדרות חדשות בשנה. בסלקום עובדים על עיצוב חדש לשירות הטלוויזיה שיקבל את תכני נקסט של הוט. כל מהלך כזה, משינוי עיצוב, דרך תכנים חדשים ועד באנדל של HBO - משפיע על השוק, ועל מה שיכול לקרות בו.

האם הצרכן הישראלי ישלם פחות הודות להתגברות התחרות? בחלק מהשחקניות מנסים להרגיע, ולומר שלכל הפחות המחירים הנמוכים יישמרו, ואולי אפילו ישתפרו.

בשוק גם מסבירים שכניסה של שחקנית תוכן נוספת עשויה להוביל להורדת מחירי הבסיס - שכן תכני HBO כבר לא מוצעים במסגרת החבילה הראשית של ספקית הטלוויזיה, אלא בתור שירות נפרד. לעומת זאת, יש מי שחושש מתלות בין החברות, שיכולה להוביל לעליית מחירים.

מה שבטוח, שוק הסטרימינג עדיין מתעצב בישראל, ומושפע רבות מהנעשה בזירה המקומית והגלובלית. רק לאחר הכניסה של HBO נדע אם הרגלי הצריכה של הצופים הישראלים יהפכו דומים לאלה של האמריקנים, או שיישארו בפורמט שונה.