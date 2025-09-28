לקראת החגים: כל הדרכים לבינג' מוצלח בנטפליקס

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

בתקופת החגים רבים נמצאים בחופש או עובדים חלקית, מה שמשאיר הרבה יותר זמן פנוי - למשל לצפייה באחד משירותי הסטרימינג הזמינים בישראל. נטפליקס, שירות הסטרימינג הגדול בעולם, מציע לצרכנים כמה פיצ'רים פחות מוכרים שיסייעו לכם ליהנות מבינג' חלק ומוצלח.

בנוסף, בשנים האחרונות החברה פועלת כדי לוודא שכל לקוח צופה הוא גם לקוח משלם, ובפועל, לבעלי חשבונות יש יותר הרשאות שכדאי להכיר.

מחירים וגודל חבילה: איך לנהל את החשבון

נטפליקס מאפשרת לצפות בתכנים שלה בכל מכשיר אפשרי, בעצם - מהטלוויזיה החכמה, דרך הטלפון ועד המחשב הנייד. מחירי החבילות בישראל נעים מ-32.9 שקל ועד 70 שקל בחודש, וניתן למצוא באנדלים עם אחת מחברות התקשורת הגדולות.

ההבדל בין החבילות בעיקר נובע מאיכות הצפייה, ובכמות המכשירים שיכולים להיות מחוברים במקביל. נזכיר כי נטפליקס עדיין לא השיקה בישראל את החבילה שלה שכוללת פרסומות, שאמורה לעלות פחות מחבילת הבסיס שמצוינת כאן.

החברה מאפשרת לשמר את העדפות הצפייה של כל משתמש מבלי לערבב ביניהן, על ידי פתיחת פרופיל שונה לכל אחד. בנוסף, המערכת מאפשרת לנעול פרופיל בסיסמה, ולמנוע מילדים או בני משפחה אחרים להיכנס. כדי לעשות זאת, בעמוד החשבון יש לבחור בפרופיל שרוצים לנעול ולבחור בהגדרות נעילת פרופיל.

בנוסף, נטפליקס השיקה פתרון לבעיית שיתוף הסיסמאות, כלומר משתמשים שנתנו לאנשים אחרים מחוץ לתא הביתי להשתמש בסיסמה שלהם. בחבילת הפרימיום, החברה מאפשרת להוסיף עד שני משתמשים תמורת 17 שקל בחודש. אם תרצו לשמור על העדפות הצפייה שלכם, ניתן לעשות באתר החברה "ניוד פרופיל" ועם השלמת התהליך תקבלו התראה במייל.

אם אתם רוצים "להעיף" את כל מי שהתחבר לחשבון, כדי לשנות סיסמה ולעשות סדר - בהגדרות ישנה האפשרות "להתנתק מכל המכשירים המחוברים".

המלצות: הבינה המלאכותית

אם אתם צופים בתכנים מסוג מסוים, אלגוריתם הבינה המלאכותית של נטפליקס מזהה זאת, וינסה להתאים לכם המלצות על תכנים באותו סגנון. אתם גם יכולים לסייע למערכת להבין מי אתם בצורה מהירה יותר באמצעות דירוג תכנים.

אם תקליקו על "לא בשבילי", שנראה כמו אגודל למטה, נטפליקס לא תציע תכנים כאלו. לעומת זאת, אם תבחרו "אהבתי" או "ממש אהבתי!", תקבלו הצעות טובות יותר. אם למרות זאת נטפליקס תציע לכם תכנים לא מתאימים, תוכלו להמשיך לדרג כדי לדייק יותר את המערכת.

בנוסף, אם שמרתם לעצמכם תכנים לצפייה בעתיד, החברה מאפשרת ליצור את "הרשימה שלי", ואז להפעיל פילטרים שונים לסידור או בדיקת ההתאמה לצופה. באפליקציה עליכם ללחוץ על הלשונית "Netflix שלי", בעזרת החץ נכנסים ל"הרשימה שלי" - ומקבלים פילטרים ומיונים.

בפיצ'ר Coming Soon או "שווה לחכות" תוכלו להירשם לקבלת עדכונים על תכנים חדשים. אם יש תכנים שמביכים אתכם, ואתם רוצים להסיר מהרשימה, ניתן להיכנס להגדרות ולפרופילים השונים, לגלול לפעולות צפייה, ושם לבצע את ההסרה מהחשבון.

הקודים הסודיים: לפגוע בול

אחת התחושות הנפוצות ביותר כשיושבים מול מסך הטלוויזיה היא תחושת הצפה - למרות שעשרות תכנים מציפים את העין בכל רגע נתון, עדיין קיימת התחושה ש"אין במה לצפות". ההיצע הרחב מבלבל את הצופה, ולכן צריך למצוא דרכים לסנן את כל מה שלא רלוונטי.

אחת השיטות להגיע ישירות לתכנים בסגנון שבו אתם מעוניינים היא באמצעות מחרוזות של מספרים שמוקצות לכל ז'אנר או תת־ז'אנר - וכך "לקפוץ" לעמודים הרלוונטיים דרך האתר. אם תיקחו את כתובת האינטרנט www.netflix.com/browse/genre/*** - ותחליפו את הכוכביות במספרים השונים, תוכלו להגיע לעמוד הרלוונטי.

נטפליקס עצמה פרסמה חלק מהקודים, אבל ישנם אתרים שחושפים אפילו הרבה יותר, כמו Netflix Codes. כל שעליכם לעשות הוא להכניס את הקוד הרלוונטי. לפי נטפליקס, כיום יש כ־36 אלף קודים.

החברה מאפשרת גם לחפש את שמה, Netflix, בשורת החיפוש בתוך האפליקציה - וכך תקבלו את כל התכנים המקוריים של נטפליקס, בצורה מסודרת. בנוסף אפשר לחפש בעזרת שפות, משמע לסנן תכנים מקומיים או לבצע חיפוש לפי תרבויות שונות, בהתאם לשפה.

כדי להגיע לתכנים לפי שפות מקור אפשר להיכנס בדפדפן לאתר נטפליקס. בפריט העליון, יש לבחור בדפדוף לפי שפות, לבחור את ההעדפות, ולמיין לפי הצעות בשבילך, שנת יציאה או סדר אלפביתי.

הגדרות נוספות: הורדות והפעלה אוטומטית

לא מעט מבעלי חשבונות נטפליקס מעוניינים ליהנות מהם גם בדרכים, ולעיתים אפילו במטוס - משמע, מצבים שבהם לא בהכרח יש חיבור לאינטרנט יציב. ברוב הפלטפורמות של נטפליקס ניתן להוריד תכנים למכשיר, ובעת סיום הצפייה - האפליקציה תציע למחוק את הסדרה או הסרט מההורדות, כדי שלא יתפסו מקום.

בנוסף, נטפליקס מעוניינת שתצפו בכמה שיותר תכנים, ולכן היא מאפשרת את הבינג' - פיצ'ר שבו ברגע שמסתיים פרק, כבר מתחיל הבא (קיים בעוד פלטפורמות, כמובן). מי שמעדיף לוותר על האפשרות הזו, ניתן לעצור אותה: נכנסים להגדרות, בוחרים בפרופיל הרלוונטי, יורדים ל"הגדרות הפעלה", ומורידים את הסימון בהגדרה "הפעלה אוטומטית של הפרק הבא בסדרה בכל המכשירים".

אפשר גם לעצור את התצוגה המקדימה - כלומר, כדי להימנע ממצב שבו סדרה מתחילה או מפעילה את הטריילר אוטומטית ברעש גדול, ניתן להוריד את הסימון ליד "הפעלה אוטומטית של קדימונים במהלך הדפדוף בכל המכשירים". אחרי השינויים האלו, צריך ללחוץ "שמור" בדף ההגדרות.

בהגדרות יש גם אפשרות לשנות את העיצוב של הכתוביות, לפי מה שנוח לכם. תחת הפרופיל שלכם, ניתן לשנות בהגדרות את הפונט, הגודל שלו, הצבע והצל - כדי להשיג את התוצאה הנוחה והרצויה מבחינתכם לצפייה בתכנים. זה אולי נשמע פעוט, אבל במצבים מסוימים זה יכול לשנות את כל חווית הצפייה.

המתחרות העיקריות

דיסני פלוס, אפל טיוי ואמזון פריים

ברחבי העולם יש לא מעט חברות שמתחרות בנטפליקס - הגדולות בהן כבר זמינות בצורה כזו או אחרת בישראל. כך, לדוגמה, דיסני פלוס, שעלתה לישראל בשנים האחרונות, מציעה תכני דיסני, פיקסר ומארוול שנחשבים חזקים במיוחד - גם אם לוקח לה לא מעט זמן להוציא תכנים חדשים. בנוסף, חוויית המשתמש שונה לחלוטין מנטפליקס.

גם אפל טיוי ואמזון פריים שחררו את השירותים שלהן בישראל. אמנם לא בצורה מותאמת ב-100%, אבל גם זו אפשרות טובה למי שרוצה לגוון את התפריט שלו. שחקנית אחרת שאמורה להיכנס לארץ בינואר 2026 היא HBO Max שכרגע חלק מתכניה עדיין קיימים בהוט ובסלקום - ולאחרונה הוסרו מהממירים של yes.