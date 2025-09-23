בדקנו את הדגם החדש והדק במיוחד של אפל

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

יצרנית האייפונים אפל השיקה את דגמי אייפון 17 החדשים שלה באירוע השנתי באפל פארק, קופרטינו. בינה מלאכותית לא הוזכרה באירוע ובוול סטריט נותרו מאוכזבים, ובכל זאת, החברה הציגה מכשיר שלא נראה מעולם - דק, דק מאוד. קיבלנו את ה־iPhone Air לבדיקה של 24 שעות וחזרנו עם תובנות ראשוניות. המכשיר אכן דק, ואף מרשים, אבל לא בטוח שאתם צריכים לשדרג, כי הוא עשוי בסך הכול להיות ניסוי כלים.

החידוש העיקרי: העיצוב מרהיב ודק

זהו המכשיר הדק ביותר שאפל אי־פעם יצרה. לשם השוואה דגם iPhone 17 הרגיל הוא בעובי 8 מ"מ - ואכן כשאוחזים בו ה־Air מרגיש מאוד דק. מן הסתם מי שירכוש קייס ולא יבחר במכשיר "חשוף", יקבל שכבה נוספת לעובי, אבל אכן מדובר במכשיר דק במיוחד. לעתים מכשירים דקים שכאלה, עלולים להרגיש כמו צעצוע - וכך נפגעת יוקרת המכשיר. אבל לא כאן, אפל הצליחה לספק מכשיר דק שמרגיש יוקרתי.

ואכן המכשיר נראה מעולה. הוא מעוצב בסגנון הנקי של החברה, ואף התחדש במדרגה באזור חיישן המצלמה הבודד, כמו אצל המתחרה פיקסל של גוגל. המדרגה נועדה להכנסת חומרה למכשיר, אך היא גורמת לאי־יציבות של המכשיר, שאף מתנדנד, אם הוא מונח על הגב. המשקל עומד על 165 גרם, לא נמוך בהרבה מה־177 גרם של דגם הבסיס אייפון 17.

למה אפל בחרה דווקא בעיצוב הזה? מעבר לכך שאין לה בשורות אמיתיות בשוק הבינה המלאכותית, זו הכנה לשנים הבאות אם תחליט החברה להשיק אייפון מתקפל, מאחר ובשביל לייצר מכשיר מתקפל נדרשים שני פאנלים דקים. אז כן ל־Air, כאמור, עיצוב מרהיב והמכשיר הוא דק, אבל נשאלת השאלה אם באמת צריך לרכוש אותו דווקא במתכונת הנוכחית.

היתרון הבולט: מסך עם טכנולוגיה מתקדמת

אפל בחרה ל־Air מסך גדול יותר ממכשיר הבסיס בגודל 6.5 אינץ'. לדברי החברה, המכשיר עמיד יותר, גם ביחס לסדקים במסך, ניתן לבדוק זאת רק לאורך זמן. במסך הוטמעה טכנולוגיית ה־ProMotion. עד כה הטכנולוגיה הזו הייתה שמורה רק למכשירי הפרו של היצרנית, והמשמעות היא שה־Air מגיע לקצב ריענון של 120 הרץ, תלוי במה שהמכשיר נדרש לעשות. כמו כן, המכשיר החדש המסך זוכה לתכונות הקיימות בדגמים הרגילים - בהירות: 1,000 ניטים במצב רגיל ועד 3,000 ניטים בשיא. בשורה התחתונה, אנחנו מקבלים כאן את היתרונות המרכזיים שבמכשירי הפרו - בדגם בסיס.

ביצועים: שודרגו, אבל מתחמם בקלות

גם כאן אפל רשמה שדרוג משמעותי. דגם ה־Air זוכה למעבד המתקדם של אפל, A19 Pro. אמנם לאחר הגדרת המכשיר לקח לו זמן להתרגל לעבודה, אבל מהרגע שהתאפס הוא עבד טוב. צריך להגיד שהמכשיר הספיק להתחמם למדי בקלות, בעיקר באזור מדרגת המצלמה החדשה. השאלה היא: עד כמה המכשיר יתחמם בשימוש רציף ועמוס יותר.

בנוסף, על מנת לייצר מכשיר דק, אפל נדרשה לויתורים. ולכן ה־Air מגיע עם תמיכה ב־eSIM בלבד בכל העולם, משמע אין מגירת SIM. יש בכך גם ניסוי כלים נוסף לראות אם החוסר במגירה מתקבל גלובלית. כאן בישראל יש תמיכה מכלל המפעילות, והדבר מסייע.

מצלמה: מציעה פחות אפשרויות

אחד הוויתורים ב־Air טמון בכך שהוא מגיע עם חיישן אחורי בלבד, עדשת פיוז'ן של 48 מגה־פיקסל. החיישן מאפשר לצלם תמונות במוקדי 28 מ"מ ו־35 מ"מ. המשמעות היא שאין חיישן אולטרה רחב או חיישן טלפוטו, מה שאומר שאם אתם אוהבים לצלם וחשובות לכם התמונות הרחבות (אין את האפשרות לתמונות ב־0.5x) ותמונות העומק - אתם עלולים להתאכזב ובגדול.

התמונות "הרגילות", יוצאות טוב כמו שמצלמת אפל יודעת לספק - צבעוניות להפליא, חדות והחשיפה לאור היא טובה. גם במצב דיוקן המכשיר מספק תמונות טובות. הזום מגיע עד פי 2, והזום הדיגיטלי עד פי 10 (ואיכות התמונות נפגעת כמובן). בתאורה נמוכה הצילום מספק.

חיישן הסלפי של המכשיר שודרג והוא 18 מגה־פיקסל, ומגיע עם Center Stage, המזהה כמה אנשים יש בתמונה או מה בדיוק רואים וכך משנה את הגדרות התמונה - בין אם מדובר נוף או דיוקן. הפיצ'ר כבר קיים באייפדים ובמק וכעת מגיע לאייפון.

פיצ'ר נוסף שראוי להזכיר הוא ה־Dual Capture, צילום וידיאו משני החיישנים במקביל - משמע, צילום אחורי וצילום קדמי בו זמנית. הוא יכול לשמש מי שמצלם את עצמו בהופעה לדוגמה, ורוצה לראות את התגובות בצורה אותנטית, אבל במקביל לצלם את ההתרחשות על הבמה.

הסוללה: לא למשתמשים כבדים

אפל התחייבה בהשקה שהסוללה של המכשיר תעמוד לשירותכם ליום שלם, יומרני ביחס למכשיר דק ביותר. הרי כדי לאפשר גודל מינימלי צריך לחתוך במקום וסוללה תופסת מקום במכשיר. בבדיקה קצרה קשה לבחון את הסוללה, אבל ניסינו לזהות האם יש פה הבטחה שהחברה לא תוכל לעמוד בה.

נראה כי המכשיר אכן יחזיק יום עבודה, אבל עלול לאכזב משתמשים כבדים. הסוללה מרגישה חלשה יותר ביחס לאייפון 16 פרו מקס ואוזלת מהר יותר. אינדיקציה לכך עולה מהאקססוריז שאפל השיקה מיד עם יציאת ה־Air לאור - מטען נייד רשמי של שמתאים למכשיר ה־Air. הוא אמור לספק עוד כמה שעות חיוניות למכשיר, אבל פוגע בדקיקות - הבשורה הגדולה.

המחיר: לא זול

המכשירים יגיעו ביום ו' ה־26.9. מחיר ה־Air יחל מ־4,900 שקל - כך לדוגמה במחירי iStore, וככל שתבחרו בשטח אחסון גדול יותר, כך המחיר יעלה. עבור טרה בייט, תשלמו על מכשיר ה־riA 6,750 שקל. זה אינו מחיר זול, במחיר דומה ניתן לרכוש אייפון 17 פרו מקס עם שטח אחסון של 512 גיגה־בייט, שמגיע גם עם מערך צילום חזק יותר, מסך גדול יותר ועוד.

המתחרה העיקרי: ה־S25 Edge של סמסונג עשוי להתאים לרבים

ה־Air, מגיע עם תמיכת eSIM בלבד. מנגד, במסך הוטמעה טכנולוגיית ה־ProMotion, שהייתה שמורה עד כה רק למכשירי פרו סמסונג היא המתחרה העיקרית עם מכשיר S25 Edge של 5.8 מ"מ (0.2 מ"מ לטובת האייפון). השאלה היא מה אפל מנסה לעשות כאן: הרי סמסונג כבר השיקה את המכשירים המתקפלים שלה קודם.

יתרה מכך, ביחס לאפל, סמסונג השיקה מערך צילום כפול במכשירי ה־S25 Edge עם חיישן של 200 מגה פיקסל, מה שעשוי להיות מתאים יותר עבור צרכנים רבים. המסך של ה־S25 Edge גדול יותר, 6.7 אינץ', וגם קיבולת הסוללה ועוד. במילים אחרות: אפל בעיקר מבצעת ניסוי כלים. הן מבחינת התשתית למכשיר מתקפל והן מבחינת השקת מכשיר ללא מגירת SIM. לאפל יש דרך לעבור עם המכשיר הדק, לחזק אותו ולייצר אחד ראוי - כדי שהצרכנים יעדיפו אותו על מכשירי פרו מתקדמים יותר.

*** גילוי מלא: חברת iStore, משווקת רשמית למוצרי Apple בישראל, סיפקה לגלובס מכשיר לסקירה