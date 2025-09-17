הוזלה של מאות שקלים: כמה יעלה האייפון החדש?

שבוע לאחר אירוע ההשקה של אפל, מפרסמת חברת פלאפון את המחירון הצפוי של האייפונים החדשים בישראל. הדגם הבסיסי ביותר, אייפון 17 עם 256 ג'יגה בייט יעלה 3,999 שקל. בהשוואה להשקת האייפון 16 מדובר בירידת מחיר משמעותית למדי - אותו הדגם עלה בשנה שעברה 4,649 שקל בחברה. עם זאת, בשנה שעברה הציגה אפל דגם זול יותר - עם זיכרון של 128 ג'יגה בייט - שעלה בפלאפון 4,099 שקל, אך בהשקה הנוכחית היא ביטלה דגם זה.

דגם הפרו (לא מקס) 256 ג'יגה נמכר הפעם בכ־5,300 שקל לעומת 5,750 בגרסה הקודמת. דגם הפרו מקס, בעל יכולות מתקדמות יותר ומסך גדול יותר, יעלה הפעם בגרסת ה־256 ג'יגה בייט כ־5,800 שקל; בהשקת האייפון 16 המחיר של הדגם המקביל עמד על 6,149 - פער של 350 שקל. יש לציין כי בעקבות פלאפון צפויות רשתות נוספות להציג בקרוב את המחירונים שלהם.

בנוסף, הפעם הציגה אפל מכשיר חדש שלא היה בסדרות הקודמות - אייפון 17 Air. מדובר במכשיר דק במיוחד בעובי של 5.6 מ"מ בלבד, ובעל מסך בגודל 6.5 אינץ'. לדברי החברה, הוא גם עמיד במיוחד לסדקים ונזקים. המכשיר מצויד במעבד A19 Pro, שלרוב מגיע רק למוצרי הפרו. עם זאת, הוא מגיע ללא מגירת סים בשל העובי הדק שלו. וכמה הוא יעלה? בפלאפון גרסת ה-256 ג'יגה בייט תעלה כ-4,900 שקל, וגרסת ה-512 ג'יגה כ-5,700 שקל.

האייפון החזק ביותר אי פעם

מה עוד השתנה באייפונים החדשים? דגם הבסיס של האייפון 17 החדש כולל מסך של 6.3 אינץ' עם טכנולוגיית ProMotion בעל קצב ריענון של 120 הרץ. הטכנולוגיה החדשה חוסכת סוללה במכשיר, ותאפשר 8 שעות יותר של הפעלת סרטונים. למכשירים יש בהירות מסך של 3,000 ניטים - הכי גבוה באייפון עד כה. לדברי אפל, המסך עמיד פי שלושה לשריטות מהגרסאות הקודמות. בנוסף המכשיר כולל את מעבד A19 החדש של אפל.

לגבי דגם הפרו, באפל טוענים שזהו האייפון החזק ביותר אי פעם פיזית, הודות למסגרת אלומיניום - פי 4 מהדורות הקודמים. כפי שהיה צפוי, מעבד המכשיר הוא A19 Pro המתקדם. אפל מבטיחה שהסוללה היא הטובה ביותר שנוצרה אי פעם באייפון, ולדבריה היא מחזיקה במשך 39 שעות של הפעלת סרטונים.

מה לגבי מערך הצילום של המכשיר? החיישן הקדמי קיבל 18MP. שלושת החיישנים במצלמה הם 48MP וכל אחד מהם הוא חיישן פיוז'ן. אחד חיישן ראשי, השני חיישן אולטרה רחב והשלישי טלפוטו עד פי שמונה זום אופטי. מכשירי הפרו גדולים במיוחד - המסכים נמדדים ב-6.3 אינץ ו-6.9 אינץ'.