איזו יצרנית סמארטפונים משלבת את ה-AI טוב יותר?

יצרניות הסמראטפונים דואגות לשפר את המכשירים שלהן כדי למשוך כמה שיותר לקוחות, ואחת מהטכנולוגיות שמעניינות רבים היא הבינה המלאכותית. בשנה שעברה השיקה אפל את האייפון 16 והגדירה אותו כמכשיר שעוצב עבור Apple Intelligence, בעוד חברות אחרות השיקו ממש כסמארטפוני בינה מלאכותית.

הרבה מהפיצ'רים האלו חוזרים בשורה של מכשירים, וכל חברה מנסה לעשות זאת בצורה הטובה ביותר. כאן נעשה סדר בסוגים השונים, ומה נמצא באיזה מכשיר. בחלק מהחברות הביצוע עדיין רחוק מלהיות טוב, אחרות שולטות בקטגוריה ממש.

מחק הקסם: עריכת תמונות

אחד הפיצ'רים שייצגו את הבינה המלאכותית מהימנה כבר מתחילת הדרך הוא הסרת אובייקטים מתמונות שצילמתם. גוגל הייתה הראשונה שהכניסה את הפיצ'ר לפיקסל שלה, והרעיון הוא לסמן את האובייקט שאתם רוצים להסיר - אדם שלא קשור, נעליים שנכנסו לתמונה או סתם אובייקט מיותר - והמערכת תדע למחוק את האובייקט, ולהשלים את החסר בעזרת האלגוריתם שלה.

כיום הפיצ'ר זמין אצל כולן, מאפל (Clean Up) דרך סמסונג ועד שיאומי. מעבר לזה, בטלפונים יש עריכות שונות, חלקן גם מבוססות בינה מלאכותית - לפי ערכות נושא. לדוגמה, בטלפון של שיאומי Redmi Note 14 Pro+ ממש אפשר לערוך את הרקע (שמיים, למשל) ולייצר דברים שלא קיימים בכלל.

פיקסל תציע לכם את התמונה הטובה ביותר מבין כמה צילומים שעשיתם בבת אחת. בוואן פלוס יש פיצ'ר בשם AI Reflection Eraser שמסוגל לזהות ולטפל באובייקטים עם בהירות והצללות או השתקפויות. עם זאת, הפיצ'ר זמין רק כשיש wifi.

אימוג'י ושרבוטים: כך תיצרו תמונות

כלל החברות מציעות אפשרויות שונות של מחוללי תמונות. כך, לדוגמה, לסמסונג יש את הפיצ'ר שמאפשר לצייר שרבוטים, ואז בעזרת מודל בינה מלאכותית להפוך אותו לתמונה בסגנון שתרצו.

לאפל יש את הפיצ'ר הייחודי של מחולל אימוג'י תחת האפליקציה Image Playground ותחת האפליקציה Genmoji שלה. מה שעליכם לעשות הוא להעלות תמונה רלוונטית, לתת פרומפט, ולקבל אימוג'י או תמונה בהתאם לבקשתכם. במובן הזה, אפל הצליחה לספק חידוש מעניין ושימושי לחלוטין - אבל אם תרצו להשתמש באימוג'י שנוצר מחוץ ל-iMessages, נניח בוואטסאפ - הוא יישלח כמו סטיקר.

חיפוש דרך תמונות: להיעזר במכשירים

ישנם מודלים שמסוגלים ללמוד מה יש בתמונה, ולתרגם את זה לשאילתות רלוונטיות עבורכם. כך, לדוגמה, אפשר לחפש נעליים יפות שראיתם ברשת ולמצוא את נקודות המכירה הרלוונטיות, ובעזרת הבינה המלאכותית גם לשאול את המודל היכן יש נעליים דומות רק בצבע אחר או של חברה אחרת.

גם כאן, מי שהובילה את המהפך הזה הייתה גוגל, בעזרת הכלי Google Lens. עם הזמן הצטרפו גם האחרות, כל אחת בכיוון שלה. אפל, למשל, מכניסה יותר ויותר את Visual Intelligence - חיפוש חכם של תמונות המוצגות על המסך. לדוגמה, ניתן לעשות צילום מסך מתוך אפליקציה, ולחפש בעזרת הכלי באינטרנט.

גם אם זה עדיין לא מושלם, וגם אם עדיין יש טעויות מביכות, הכיוון חיובי וטוב. צריך לומר שחברות כמו סמסונג, ובאופן כללי כל מי שמבוסס על אנדרואיד, מאפשרים את הפיצ'ר הדומה Circle To Search - מסמנים משהו שרואים במסך, ומייד מחפשים אותו בגוגל בעזרת חיפוש חכם של תמונות.

עוזרות קוליות: מסירי ועד היי גוגל

בצל הבינה המלאכותית, העוזרות הקוליות לא רק מבצעות משימות קלות כמו "תקבעי לי שעון מעורר לשעה 8", אלא הרבה יותר מזה. העוזרת הקולית צריכה להבין הקשרים, ללמוד את המשתמש, ולהבין מה הוא יוכל לעשות בהמשך. במובן הזה - כל חברה שיש לה עוזרת קולית, מתכננת להפוך אותה לסוכן האישי של המשתמש, עד כדי הנחיה פשוטה של "תזמיני לי פיצה", והעוזרת תדע מה המקום האהוב עליכם, מה התוספות שאתם רוצים ובאיזה שעה בדיוק זה יגיע.

במכשירי אנדרואיד - מסמסונג, דרך פיקסל ועד שיאומי והאחרות - העוזרות הקוליות ביקסבי והיי גוגל הוזזו לטובת Gemini של גוגל, שמתפקד ממש כעוזרת קולית שיודעת אפילו לנהל שיחות עם המשתמשים. לעומת זאת, אפל בבעיה: סירי אמנם קיבלה שיפורי בינה מלאכותית, אבל לא אלה שהובטחו בשנה שעברה. כיום, כשמשתמשי אפל רוצים לקבל תשובה חכמה יותר, החברה מציעה להם להעביר את השאלה מסירי ל-ChatGPT, וזה לא משדר משהו טוב.

טקסטים: כתיבה, עריכה וסיכום

רבים משתמשים בבינה מלאכותית כדי לכתוב טקסטים, או לערוך טקסטים קיימים. בחלק מהמודלים השימוש בעברית טוב יותר, ואצל אחרים פחות. סמסונג, למשל, דאגה להכניס בשלב מאוד מוקדם כלי כתיבה, עריכה ואף סיכומים לעמודי תוכן באינטרנט, כדי לתת מענה מהיר ולעזור למשתמשים לחסוך זמן.

במקרה של אפל, לדוגמה, אם תנסו לכתוב בעברית - תישלחו ישירות ל-ChatGPT. עם זאת, אפל מציעה סיכומי התראות - כלומר היא מסכמת מקבץ של התראות בהתאם למה שהיא מזהה כחשוב ביותר. גם כאן, הפיצ'ר לא עובד בעברית, אלא רק באנגלית.

פיצ'רים נוספים: מה עוד כדאי לראות

בימים האחרונים הכריזה אפל על תרגום חי שמגיע לאיירפודס שלה (באנגלית), וגם פיקסל וסמסונג מציעות את הפיצ'ר הזה. המשמעות היא שתוכלו לדבר בשפה שלכם, והצד השני יקבל תרגום חי לשפה הרלוונטית עבורו. נזכיר שרבים ממכשירי האנדרואיד מספקים גם תמלול לשיחות או להקלטות (באפל: בעיקר באפליקציית ההערות).

עוד פיצ'ר שראוי להכיר מגיע מאזור החיוג של Nothing. החברה השיקה אזור מיוחד מבוסס בינה מלאכותית שנקרא Essential Space, ומשמש את הלקוח כמאגר למידע דיגיטלי כמו צילומי מסך, מידע על נסיעות ועוד. לסמסונג יש פיצ'רים דומים בשם Now Brief ו-Now Bar, שמבוססים על כך שהמכשיר לומד את הצרכן.