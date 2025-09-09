ענקית הטכנולוגיה אפל תקיים היום (ג’) בשעה 20:00 (שעון ישראל) את אירוע ההשקה השנתי שלה בקופרטינו, קליפורניה. גלובס יסקר את מסיבת העיתונאים השנתית של החברה בשידור חי. מדי ספטמבר חושפת החברה את ליין האייפונים החדש, והשאלה המרכזית מבחינת וול סטריט היא עד כמה אפל תצליח לחדש. האירוע השנה נקרא "Awe Dropping", ובו צפויים להיחשף החידושים האחרונים של החברה.

אפל צפויה להכריז הערב על ליינאפ האייפון החדש - הדור ה־17. בנוסף, השמועות מצביעות על מכשיר אייפון אייר חדש (iPhone Air), שיהיה הדק ביותר שיצא עד כה, ויוצע במקום הדגם המוגדל בסדרת הבסיס. בשוק ממתינים לראות כיצד אפל תצדיק את הקטנת הסוללה במכשיר, שנעשתה כדי להפוך אותו לאייפון הדק ביותר שיצא עד כה. כל דגמי האייפון צפויים לקבל שיפורי ביצועים ושדרוגי מצלמה, כשדגמי הפרו צפויים לקבל עיצוב חדש עם מדרגת מצלמות אחורית בולטת, בדומה למכשירי הפיקסל.

בנוסף לכך, אפל צפויה להשיק את הדור ה-11 של השעונים החכמים שלה, ואף עשויה להשיק את הדור הבא של דגם האקסטרים שלה Apple Watch Ultra 3, לו יהיו תצוגה גדולה יותר ושבבים מתקדמים יותר. עוד מעריכים כי אפל צפויה להשיק דגם חדש לאוזניות הפרו - AirPods Pro 3. בין הפיצ'רים האמורים להתחדש - ניטור דופק כפיצ'ר מרכזי, ומצלמות אינפרא אדום.

עם זאת, עיני וול סטריט נשואות להבטחות של אפל בתחום ה-AI. בשנה שעברה הציגה החברה את האייפון 16 כמכשיר שנבנה עבור Apple Intelligence - מערכת הבינה המלאכותית שלה. מאז אפל השיקה מספר פיצ’רים רשמיים בתחום, אך גם שנה אחרי - הם עדיין לא הגיעו למכשירים. בין היתר הובטחו שדרוגים בעוזרת הקולית סירי, אך מאז פורסמו דיווחים לפיהם החברה מודה כי היא רחוקה מיישום מלא. ולכן, השאלה הגדולה שמרחפת מעל האירוע הערב היא האם אפל תצליח להרגיע את החששות של וול סטריט, ותוכיח שהיא עדיין במירוץ הבינה המלאכותית