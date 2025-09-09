מיקרוסופט תשכור מחשוב AI מנביוס בכ-20 מיליארד דולר

נביוס, חברת ענן ה-AI המנוהלת על-ידי ארקדי וולוז' הישראלי, מייסד יאנדקס הרוסית, חתמה עם מיקרוסופט על הסכם ענק למכירת שירותי מחשוב ענן הממוקד בבינה מלאכותית, תמורת כ-20 מיליארד דולר.

● הסיפור המדהים שמסתתר מאחורי החברה שבונה את מחשב-העל של ישראל

הסכם זה מהווה הישג נוסף עבור החברה הצעירה שהוקמה מתוך הריסות יאנדקס הרוסית שפוצלה לפני כשנתיים, לאחר שעל מנהליה הוטלו סנקציות מצד האיחוד האירופי.

בשנה האחרונה מיצבה את עצמה נביוס (Nebius), חברה הולנדית שחלק ניכר ממנהליה הבכירים מתגוררים בישראל, כאחת משתי החברות המובילות את תחום ה"ניאו-ענן" (Neocloud), לצד קורוויב האמריקאית (CoreWeave). חברות "ניאו-ענן" בונות חוות שרתים גדולות, מציידות אותן בשרתי AI המבוססים לרוב על המעבדים הגרפיים של אנבידיה, בונות מעליהן שכבות של תוכנה ומשכירות אותן לחברות אחרות, דוגמת מיקרוסופט.

בעקבות ההודעה, מניית נביוס זינקה בנאסד"ק בשיעור ניכר של קרוב ל-50%, לאחר חודש של ירידות שבו החברה, שנסחרת ב-15 מיליארד דולר, איבדה קרוב ל-7% ממחיר המניה שלה. גם המתחרה קורוויב, שלכאורה הפסידה את העסקה הזו לחברה המתחרה, מזנקת במעל 5% במסחר המאוחר.

על-פי ההודעה, שווי העסקה של נביוס עם מיקרוסופט מוערך בין 17.4 ל-19.4 מיליארד דולר עד שנת 2031, והוא יתבסס על שטחי שרתים שיושכרו מחוות שרתים גדולה שבונה בימים אלה נביוס בניו ג'רזי.

שוק היעד העיקרי - ארה"ב

רומן צ'רנין, אחד ממייסדי החברה המתגורר בישראל, אמר לגלובס לפני כשבועיים כי את עיקר הצמיחה רואה החברה בארה"ב - שם שוק היעד העיקרי והאפשרות לבנות חוות שרתים ללא חיכוך בירוקרטי רב. עבור השוק הזה בונה כעת נביוס את חות השרתים הגדולה ביותר שלה, אחת הגדולות הנבנות בימים אלה לאספקת שירותי בינה מלאכותית: "מפעל AI", חוות שרתים גדולה בת עשרות אלפי מעבדים גרפיים בניו ג'רזי, שתוכל לאמן ולהפעיל מודלי שפה בהספק חשמלי של עד 300 מגה-וואט.

כדי לממן את הצמיחה האדירה הזו, נביוס גייסה חוב, אך על-פי בלומברג, היא ממשיכה לבחון כעת מספר דרכים לגיוס הון. החברה דיווחה על הכנסות של 105 מיליון דולר לרבעון השני של השנה - זינוק של פי ארבעה בהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד, ועל מעבר לרווחיות.

נביוס נוסדה על-ידי ארקדי וולוז', שהקים את יאנדקס בשנות ה-90, ועל-ידי רומן צ'רנין, לשעבר מנהל תחום החיפוש ביאנדקס, אליהם הצטרפו אנדריי קורולנקו, מנהל תחום תשתיות הענן של החברה, ואלנה בונינה, שהייתה מנכ"לית יאנדקס. החברה מנוהלת מאמסטרדם ומחזיקה קומה באחד ממגדלי אלון בתל אביב. לאחרונה נבחרה נביוס על-ידי רשות החדשנות להקים את מחשב-העל הלאומי במודיעין.