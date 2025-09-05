יוצא לעבודה: המחשב העסקי החדש של אסוס

בדיקה טכנולוגית איך ניתן לשפר שירותים דיגיטליים? אילו מוצרים חדשים יש היום בשוק, ומה איכותם לעומת המתחרים? כיצד פותרים בעיות טכנולוגיות? מדי שבוע המדור ינסה לענות על שאלות אלה ודומות להן. אם נתקלתם בתקלות ואתם זקוקים לעזרה, או שאתם מעוניינים שנסקור מוצרים מסוימים, אתם מוזמנים לפנות למייל: nevo-t@globes.co.il

שוק המחשבים הניידים רחב במיוחד, ומתחלק לשימושים ולעיסוקים שונים. כך, לדוגמה, המחשב החדש של Asus אשר לו מוקדש טור זה, הוא מחשב עסקי - משמע, מיועד יותר לשימושי עבודה מאשר לשימוש ביתי-אישי. הרבה מהפיצ'רים המרכזיים שלו מיועדים לכך, וניתן לראות זאת גם לפי כמות החיבורים שבצדי המחשב.

מדובר ב-ExpertBook P3405 שאסוס השיקה לאחרונה, ומוצג כמחשב עסקי בסיסי ונוח שמתאים לעובד הרגיל - בלי יותר מדי "שיגעונות", ועם ניסיון להתאים אותו לבסיס העובדים הרחב ביותר. אז מה הוא הבשורות שהוא מביא? לקחנו אותו לבדיקה, וחזרנו עם כמה תובנות.

החידוש העיקרי: הבינה המלאכותית

אסוס מנסה להראות שהיא עם האצבע על הדופק בכל הקשור לבינה מלאכותית, וה- ExpertBook החדש מגיע עם תוכנה שכעת נמצאת בשלב הבטא, AI ExpertMeet. הרעיון הוא הוא לספק למשתמשים פיצ'רים מבוססי בינה מלאכותית שעמם ניתן לעשות דברים כמו סיכומי פגישות, תרגום חי בזמן אמת וגם הוספת סימן מים למצגות כדי למנוע העתקות.

על פניו, מדובר בתוכנה מתבקשת, בוודאי ללקוחות עסקיים ועובדים במשרדים. כרגע התוכנה לא זמינה בעברית, אלא באנגלית בלבד. בדיקה שלה מראה שמדובר במקרה קלאסי של רעיון נהדר, וביצוע לא טוב. אמנם עדיין מדובר כאמור בשלב בטא, אבל הבעיות שבהן נתקלנו מספיק משמעותיות לאזכור.

ראשית, בניסיון לסיכום ותמלול שיחה שנעשתה בחלקה בעברית, המודל אכן זיהה שהדובר השתמש בשפה, החליט לתרגם אותה לאנגלית, והתוצאה הייתה טקסטים שלא נאמרו או ניסוחים לא ברורים. שנית, בשיחה שכללה רק שני דוברים, המודל זיהה חמישה דוברים שונים.

שלישית, ניסינו את הפיצ'ר של תרגום בזמן אמת, ודיברנו באנגלית כדי לתרגם לצרפתית. המודל הוסיף מילים שלמות שלא נאמרו כלל - למשל פתיחה של "גבירותיי ורבותיי" באנגלית לוותה במילים "תודה רבה שאתם צופים בנו", תוכן שלא נאמר בכלל. במלים אחרות, הביצוע צריך להשתפר דרמטית כדי שזה יהיה ראוי.

לצד התוכנה הזו, אסוס הוסיפה כפתור ייעודי ל-Copilot של מיקרוסופט, במקום אחד מכפתורי ה"התחל" בצד הימני של המקלדת.

היתרון הבולט: החיבורים והביצועים

היתרון הבולט של המחשב קשור לכל החיבורים שעמם הוא מגיע. מדובר בשני חיבורי USB Type-C, שדרכם ניתן להטעין את המחשב, ושני חיבורי USB Type A (החיבורים הרגילים והמוכרים). העובדה שיש שניים מכל סוג הופכת את השימוש לנוח במיוחד.

לצד זאת, המחשב מגיע עם חיבור HDMI כדי להקרין בעזרתו למסך חיצוני, חיבור לאוזניות, חיבור Ethernet RJ45 שנועד לחיבור קווי לרשת הארגונית, וגם חור ננו לנעילת המחשב למקום. במובן הזה, המחשב מספק מענה טוב לשימוש משרדי בסיסי.

המעבד הוא i7-13620H מהדור ה-13 של אינטל, זאת לצד מעבד גרפי של אינטל, UHD Graphics. מבחינת שטח האחסון, למכשיר יש 1 טרה בייט של זיכרון, קיבולת גבוהה וראויה. מבחינת זיכרון ההרצה, המכשיר מגיע עד כדי 64 גיגה, מה שאמור לאפשר לו להתמודד עם עומסים. בשימוש שלנו, הוא אכן הצליח להתמודד עם כל משימה שנתנו לו. במובן הזה, מדובר במחשב שיצליח לעמוד בעבודה משרדית, אך לא כזו מסובכת.

צריך לומר שהתחלת העבודה עם המחשב הייתה מאתגרת. ראשית, תהליך ההגדרה בפתיחה הראשונה היה ארוך מדי, ונמשך כשלוש שעות שבהן הורדו עדכוני תוכנה ועדכוני אבטחה, זאת ללא קשר להעלאת גיבוי קודם כדי להשתמש במחשב. שנית, השימוש בטביעת האצבע היה מאכזב. הגדרת האצבע הייתה מהירה במיוחד, אבל במהלך השימוש המחשב פספס יותר מדי פעמים, וביקש להזין את קוד ה-PIN כדי להיכנס למחשב.

מסך: אפשר היה יותר

המחשב מגיע עם מסך LCD בגודל 14 אינץ', כלומר לא גדול. הרזולוציה שלו היא 2560X1600, עם תמיכה בקצב ריענון של 144 הרץ. הבהירות של המסך מגיעה עד ל-400 ניטים.

כל אלו מספקים מחשב עם מסך ראוי, שמציג תמונה יפה, אבל לא מהטובות שראינו. כדי ליהנות ממנו כמו שצריך נאלצנו להגביר את הבהירות לשיא, וגם זה לא סיפק את התמונה הטובה ביותר. זה כמובן ישפיע על הסוללה.

המחשב מגיע עם סוללה בעלת שלושה תאים, שכוללת סוללת ליתיום של 63WHrs - והיא פשוט קטנה מדי. מדובר במחשב משרדי/עסקי, ולמרות שהחברה רוצה לספק מכשיר שמתאים לעבודה של 7-8 שעות, נראה שהוא יתקשה בכך.

עיצוב: פשוט וטוב

המחשב של אסוס מוכיח שלא צריך עיצוב יוקרתי או תוספות צעקניות כדי להיראות טוב. הוא מגיע עם עיצוב נקי, לוחית קטנה עם שם הסדרה בגב המסך, ופריסה סטנדרטית של המקלדת ומשטח העכבר בפנים. המחשב שהגיע לידי גלובס הוא בצבע אפור, הכי פשוט שאפשר, והמשקל עומד על 1.3 ק"ג.

מחשבים עסקיים צריכים להיות פונקציונליים, ואין ספק שזה מה שאסוס מספקת. יתרה מכך, משטח העכבר יחסית גדול, כך שיש יותר שטח פנים למי שמעדיף להשתמש במשטח, ולא בחיבור של עכבר. ואגב, אחד הפיצ'רים במקלדת ובמשטח העכבר הוא הגנה מפני "תאונות" של מים שנשפכים על המחשב.

ההקשה על המקלדת היא עמוקה, כך שמרגישים כל לחיצה ולחיצה, להבדיל ממקלדות שבהן אין הרבה לאן לדחוף את המקש. בעלי ציפורניים ארוכות ישמעו את ההקלדה בצורה חזקה, ונטולי הציפורניים יוכלו להקליד בצורה שקטה יותר. המקלדת מוארת, ומקשי הסאונד מסומנים בכחול כדי שיהיה אפשר יהיה לזהותם במהירות.

המחיר: לא לחברות קטנות

לרוב, מחשבים אישיים, שלא דורשים הרבה יכולות, עולים עד 2,000 שקל, ומתאימים לתלמידי תיכון או אפילו סטודנטים. לעומת זאת, מחיר המחשב העסקי של אסוס מתחיל מ-3,499 שקל. כלומר, הוא מתאים לחברה בינונית או קטנה ומבוססת, ואילו חברות קטנות יותר או פחות מבוססות יעדיפו פתרונות זולים יותר.

השורה התחתונה: יש הרבה אפשרויות בשוק קטגוריית המחשבים העסקיים היא קטגוריה ענפה. לכלל החברות, בהן Lenovo ו-HP, יש מספר מוצרים שיכולים להתחרות במחשב שבסקירה, הכול תלוי בתג המחיר ומה בדיוק הדרישות מהמחשב העסקי - האם יותר עבודה במשרד או יותר התניידות במהלך יום העבודה. בעוד שבמחשבים האישיים הדגש הוא על כך שיהיו כמה שיותר דקים וקלים, גם אם זה אומר שלא יכללו חיבורים רלוונטיים, המחשבים העסקיים מספקים תצורה שונה. הם נועדו להביא את הפרודוקטיביות של העובד לשיא, וזו הסיבה שאסוס בחרה להכניס את הבינה המלאכותית. עם זאת, הפיצ'ר עדיין נמצא בחיתוליו ויש לאסוס עוד דרך ארוכה כדי שהוא יצליח לספק ביצועים טובים. מחשב עסקי / צילום: יח''צ

**גילוי מלא: חברת אסוס סיפקה לגלובס את המכשיר לצורך הבדיקה