ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה האייפון החדש רק הגיע לחנויות וכבר סופג תלונה מרכזית
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
iPhone (אייפון)

"מאוכזב מהאיכות": האייפון החדש רק הגיע לחנויות וכבר סופג תלונה מרכזית

החודש אפל השיקה את אייפון 17 עם הבטחות למכשיר קל, עמיד לשריטות ובעל מעבד מתקדם • אולם, ברשת מצטברות תלונות על לקוחות שרק יצאו מהחנות וגילו שריטות בגב האלומיניום • למרות התלונות אנליסטים מעריכים שהמכירות לא יפגעו

שירות גלובס 12:08
אייפון 17 / צילום: ap, Godofredo A. Vásquez
אייפון 17 / צילום: ap, Godofredo A. Vásquez

החודש אפל השיקה את סדרת iPhone 17 עם דגמים מתקדמים שכוללים מכשיר חזק לנפילות עם מסגרת אלומיניום, מעבד A19 Pro מתקדם, מסך של 6.3 אינץ' עם טכנולוגיית ProMotion בעל קצב ריענון של 120 הרץ, ומסך עמיד לשריטות עד פי שלושה מהגרסאות הקודמות. מחיר הדגם הבסיסי ביותר בישראל, אייפון 17 עם 256 ג'יגה בייט, עומד על 3,999 שקל. מדובר בירידה במחיר, בשנה שעברה אותו הדגם עלה 4,649 שקל.

הוזלה של מאות שקלים: כמה יעלה האייפון החדש?
איזו יצרנית סמארטפונים משלבת את ה-AI טוב יותר?

למרות ההבטחות של אפל, צרכנים כבר מתלוננים "האייפון החדש נשרט בקלות". יש לציין כי התלונות מתייחסות לגב המכשיר שנשרט ולא למסך. העניין כבר הספיק לרוץ ברשתות החברתיות. צרכן מדובאי כתב ברשת X שהוא ראה "שריטה מתחת לבליטת המצלמה. לא הצלחתי להבין מה שאני רואה". עוד צרכן בשם ברדלי פרסם ברשת X "תשתמשו בכיסוי לטלפון באופן מיידי, אם לא תחוו את הפגם במוצר. אני מאוכזב מהאיכות". עוד לקוחות דיווחו ברשתות החברתיות כי "המכשיר נפגם ממש בקלות".

באתר 9to5Mac ציינו כי הבעיה במכשיר קשורה לציפוי האלומיניום שבו אפל משתמש: "השימוש באלומיניום גורם לכך שכל חבטה או שריטה קלות נראות לעין הרבה יותר, בהשוואה לבלאי דומה בדפנות הטיטניום או בזכוכית האחורית של iPhone 16 Pro".

במקביל, הדיווח של האתר ציין כי יש גם יתרונות לציפוי האלומיניום, "הוא מתמודד טוב יותר עם בעיות כמו סדקים ושברים".

האם הפגם עלול לפגוע במכירות?

אנליסטים בוול סטריט שוחחו עם MarketWatch ואמרו כי הם אינם מודאגים וכי זה הוא "מכשיר פנומנלי של אפל". גיל לוריה, מנכ״ל-משנה ב-D.A. Davidson. אמר "אפילו השינויים הקלים ביותר בעיצוב ובחומרים מועצמים בגלל ההיקף האדיר של מוצר שמוכר מיליוני יחידות מדי חודש" והוסיף כי "אם יתברר שמדובר בבעיה רחבה, אפל תמיד יכולה לשנות כיוון. ייתכן שיהיו לכך עלויות קצרות-טווח, אך לא מעבר לכך".