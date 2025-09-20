החודש אפל השיקה את סדרת iPhone 17 עם דגמים מתקדמים שכוללים מכשיר חזק לנפילות עם מסגרת אלומיניום, מעבד A19 Pro מתקדם, מסך של 6.3 אינץ' עם טכנולוגיית ProMotion בעל קצב ריענון של 120 הרץ, ומסך עמיד לשריטות עד פי שלושה מהגרסאות הקודמות. מחיר הדגם הבסיסי ביותר בישראל, אייפון 17 עם 256 ג'יגה בייט, עומד על 3,999 שקל. מדובר בירידה במחיר, בשנה שעברה אותו הדגם עלה 4,649 שקל.

למרות ההבטחות של אפל, צרכנים כבר מתלוננים "האייפון החדש נשרט בקלות". יש לציין כי התלונות מתייחסות לגב המכשיר שנשרט ולא למסך. העניין כבר הספיק לרוץ ברשתות החברתיות. צרכן מדובאי כתב ברשת X שהוא ראה "שריטה מתחת לבליטת המצלמה. לא הצלחתי להבין מה שאני רואה". עוד צרכן בשם ברדלי פרסם ברשת X "תשתמשו בכיסוי לטלפון באופן מיידי, אם לא תחוו את הפגם במוצר. אני מאוכזב מהאיכות". עוד לקוחות דיווחו ברשתות החברתיות כי "המכשיר נפגם ממש בקלות".

Demo unit iPhone 17 Pro scratches on day 1… (it’s not even 24 hours yet) Use a case immediately if you don’t wait to experience this kind of issue. I’m very disappointed with the quality here pic.twitter.com/zRjIQrl3zA - Bradley (@VerdeSelvans) September 19, 2025

באתר 9to5Mac ציינו כי הבעיה במכשיר קשורה לציפוי האלומיניום שבו אפל משתמש: "השימוש באלומיניום גורם לכך שכל חבטה או שריטה קלות נראות לעין הרבה יותר, בהשוואה לבלאי דומה בדפנות הטיטניום או בזכוכית האחורית של iPhone 16 Pro".

במקביל, הדיווח של האתר ציין כי יש גם יתרונות לציפוי האלומיניום, "הוא מתמודד טוב יותר עם בעיות כמו סדקים ושברים".

האם הפגם עלול לפגוע במכירות?

אנליסטים בוול סטריט שוחחו עם MarketWatch ואמרו כי הם אינם מודאגים וכי זה הוא "מכשיר פנומנלי של אפל". גיל לוריה, מנכ״ל-משנה ב-D.A. Davidson. אמר "אפילו השינויים הקלים ביותר בעיצוב ובחומרים מועצמים בגלל ההיקף האדיר של מוצר שמוכר מיליוני יחידות מדי חודש" והוסיף כי "אם יתברר שמדובר בבעיה רחבה, אפל תמיד יכולה לשנות כיוון. ייתכן שיהיו לכך עלויות קצרות-טווח, אך לא מעבר לכך".