הגאות במחירי המניות של רשתות המזון בשנים האחרונות יצרה תחרות לא רשמית על המקום השני בשוק במונחי שווי, בין מי שנחשבת לסגנית המסורתית של שופרסל - רשת רמי לוי - לבין רשת יוחננוף שמוביל איתן יוחננוף.

● מאטליז בשוק הכרמל לשווי של מיליארדים: ההנפקות הגדולות של 2025

● תתחרה בחקלאים? המהלך של יוחננוף לגידול פירות וירקות שיימכרו ברשתות

● ניתוח | האם הלקוחות נוטשים את שופרסל בגלל העלאות המחירים?

שווי השוק של שתי הרשתות, הנסחרות כיום ברמות שיא, התקרב לאחרונה לרף של 5 מיליארד שקל, כאשר מי שחצתה אותו לראשונה בימים האחרונים הייתה יוחננוף (עלייה של 55% במניה מתחילת השנה) - זאת בעוד שרמי לוי נסחרת סביב שווי של 4.8 מיליארד שקל (עלייה של 43%).

רשת יוחננוף מפעילה כיום 46 סניפים ומתכננת להגיע בעתיד ל־67 סניפים. החברה הונפקה ב־2019 - 12 שנים לאחר הנפקת רמי לוי, שמפעילה 61 סניפים (כולל 3 בזכיינות).

קמעונאי בכיר המנתח את התוצאות של יוחננוף, אומר כי "הם צומחים בקצבים גבוהים משל השוק, מה שמראה שיש להם פעילות איכותית בתחום המסחרי. אחד הדברים שמייצרים שם את הערך הכי גדול הוא הנדל"ן. זו רשת שמתעקשת לפתח את הסניפים שלה ולבנות את חלקם על קרקעות בבעלותה. התוצאה היא שאלה סניפים שמותאמים לצרכי הרשת קודם כול, וממה שאני מבין, הם גם הכי רווחיים עבורה".

לדבריו, "מהרגע הראשון הייתה להם האפשרות למשוך את נכסי הנדל"ן החוצה (לחברה חיצונית, ח"ש). הם לא רצו לעשות זאת, כי הם מתייחסים לקרקעות שלהם כמו שהם מתייחסים למלגזה - עוד כלי לשימוש החלק הקמעונאי בעסקים שלהם".

פתחה סניפים חדשים

יוחננוף הציגה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הכנסות בסך 3.7 מיליארד שקל, זינוק של 22% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נבע מפתיחה של סניפים חדשים, כשגם בחנויות הזהות נרשמה עלייה של 2.1% במכירות. בשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 133 מיליון שקל, ירידה של 14% ביחס לתקופה המקבילה, שהושפעה בעיקר מגידול בהוצאות מכירה ושיווק.

לעומתה רמי לוי סיימה את החודשים ינואר-ספטמבר עם מחזור של 5.9 מיליארד שקל, עלייה של 6.4% מהתקופה המקבילה וגידול של 2.5% במכירות בחנויות זהות. הרווח הנקי של רמי לוי הסתכם ב־162 מיליון שקל, ירידה דומה לזו שהציגה יוחננוף ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

למרות שהמחזור של רמי לוי וגם הרווח גדולים מאלה של יוחננוף, שיעורי הרווחיות של האחרונה גבוהים יותר: הרווח התפעולי מהווה כ־6.6% ממחזור המכירות, לעומת 4.8% אצל לוי.

נזכיר כי בניגוד ליוחננוף, ברמי לוי חלק מסניפי הרשת מושכרים לה על־ידי חברת רמי לוי נדל"ן של בעל השליטה. בחודשים האחרונים פועל לוי להנפיק את חברת הנדל"ן המניב לפי שווי של 3.6 מיליארד שקל. בינתיים נראה כי המהלך "תקוע" מול המשקיעים המוסדיים, שדורשים הנחה משמעותית על השווי לצורך השלמת המהלך.

שופרסל גדולה משתיהן

מניות רשתות הקמעונאות השונות נהנו השנה בדרך־כלל מעליות שערים חדות. דווקא שופרסל שבשליטת וניהול האחים שלומי ויוסי אמיר רשמה תשואה מתונה יותר של 12% כתוצאה מחולשה במכירות בחנויות זהות בשני הרבעונים האחרונים השנה, שהוסברה במהלכי ההתייעלות בהם נקטה הרשת.

ועדיין, שווי השוק של שופרסל כיום הוא גדול מזה של יוחננוף ורמי לוי גם יחד, ועומד על 11 מיליארד שקל. נזכיר כי האחים אמיר רכשו בתחילת 2024 רבע ממניות הרשת מידי גופים מוסדיים לפי שווי שוק של 6 מיליארד שקל לרשת. מאז זינקה מניית שופרסל ב־143% (רוב העלייה ב־2024) בעקבות מהלכי התייעלות ומיקוד שהובילו השניים, כך שהם מורווחים כיום "על הנייר" כ־1.2 מיליארד שקל על השקעתם.

מדד ת"א־רשתות שיווק, שבו נמנות כל רשתות המזון הגדולות הנסחרות בבורסה, עלה בשנה האחרונה ב־40% וב־110% בשנתיים. נכללות בו גם טיב טעם ורשת ויקטורי .