פעילות הנדל"ן של רמי לוי בדרך לבורסה. איש העסקים ינסה לגייס סכום של כ-900 מיליון שקל, במסגרת הנפקה ראשונית (IPO) לפי שווי של כ-3.6 מיליארד שקל לפני הכסף. במידה והמהלך אכן ייצא לדרך מדובר באחת ההנפקות הגדולות ביותר בשנים האחרונות בבורסה המקומית.

אם תושלם, רוב תמורת ההנפקה צפויה להיכנס לכיסו של לוי. על פי התשקיף אותו פרסמה החברה הבוקר (ו'), כמחצית מסכום הגיוס (450 מיליון שקל) יחולק כדיבידנד ללוי, בעד סכום נוסף של 210 מיליון שקל יוקצה לפריעת הלוואה אותה העניק לחברה. היתרה, בגובה 240 מיליון שקל, תכנס לקופת החברה ותתמוך בפעילותה השוטפת.

עם השלמת המהלך צפוי לוי, המחזיק כיום יחד עם אשתו בכלל המניות, לרדת להחזקה של כ-80%, בעוד הציבור יחזיק ביתרה (20%). בנוסף, בעקבות חלוקת הדיבידנד לבעל השליטה, צפוי הונה של חברת רמי לוי נדל"ן לרדת לכ-2.5 מיליארד שקל.

25 נכסים, בשווי מוערך של כ-1.8 מיליארד שקל

עיקר פעילותה של החברה הינה בתחום הנדל"ן המניב. במסגרתו, היא מחזיקה ב-25 נכסים, בשטח של 96 אלף מ"ר, ששווין מוערך בכ-1.8 מיליארד שקל. מרבית הנכסים (18) משמשים למסחר, ומושכרים ברובם לרשת הקמעונאות שבבעלותו של לוי. בנוסף, לחברה עוד 3 נכסי תעשייה ולוגיסטיקה, וכן 4 נכסים המשמים עבור משרדים ודיור.

לצד פעילות זו, לחברה פעילות גם בתחום הנדל"ן היזמי. במסגרתו, היא מקדמת 8 פרויקטים יזמיים, מתוכם 3 נמצאים בשלבים שונים של בנייה והקמה, אחד בשלבי תכנון והיתר (4) מוגדרים כעתודות קרקע. הפרויקטים, המוקמים בעיקר באזור ירושלים, מיועדים לשמש עבור מגורים ומשרדים. בנוסף, במהלך השנתיים האחרונות, החלה החברה להיכנס לתחום ההתחדשות העירוניות, אך בשלב זה היא מקדמת פרויקט אחד בלבד בתחום.

בשנה החולפת (2024) עמדו הכנסות החברה על כ-213 מיליון שקל, גידול של כ-9% ביחס לשנת 2023. כמחצית מההכנסות הגיעו מדמי שכירות אותן קיבלה מפעילות הקמעונאות של רמי לוי (סופרים, מחסנים ואתרי לוגיסטיקה). בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח נקי של 155 מיליון שקל, עלייה של כ-43% ביחס לשנת 2023.

אחת ההנפקות הגדולות של השנים האחרונות

זו אינה הפעם הראשונה שבה לוי מנסה להוציא לפועל הנפקה של פעילות הנדל"ן הפרטית שבבעלותו, הניסיון האחרון היה בשנת 2021, אך המהלך, שתוכנן להתבצע בעיצומו של גל ההנפקות ששטף את הבורסה המקומית באותה העת, לא יצא לפועל.

ההנפקה המסתמנת כעת מגיעה בתקופה שבה שוק ההנפקות המקומי חוזר לתפוס תאוצה. מתחילת השנה החליטו 14 חברות לבצע הנפקה ראשונית. זאת לאחר שלוש שנים ארוכות בהן חברות נמנעו מלרשום את מניותיהן למסחר בבורסה המקומית. על כך תעיד העובדה שכמות החברות החדשות בבורסה המקומית השנה עולה על פי 2 מהנתון שנרשם בשנתיים האחרונות יחד.

ההנפקה הבולטת ביותר עד כה השנה הייתה של חברת הנדל"ן אמפא, שגייסה בחודש שעבר כ-600 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ-3 מיליארד שקל. מה שהיה להנפקת המניות הגדולה ביותר מאז תחילת 2022 במונחי שווי שוק החברה וגיוס ההון הגדול ביותר מאז שנת 2017. עם זאת, כאמור ההנפקה של פעילות הנדל"ן של רמי לוי צפויה לעקוף את הנפקת אמפא, הן בהיקף הגיוס והן בשווי.