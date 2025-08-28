"למדנו מהטעויות": היזמים שאיבדו למשקיעים 66% חוזרים לבורסה

ציבור המשקיעים המקומי נכווה בצורה קשה מגל ההנפקות של החברות הטכנולוגיות ששטף את הבורסה בת"א במהלך השנים 2020־2021. כעת, בחלוף ארבע שנים, אנו נמצאים כנראה בתחילת גל הנפקות נוסף עם 14 חברות חדשות בבורסה מתחילת השנה. אחת ההנפקות היא אקסונז ויז’ן (Axon Vision), שהשלימה השבוע גיוס הון ראשוני (IPO) של 40 מיליון שקל, לפי שווי של כ־130 מיליון שקל לפני הכסף. מאחורי החברה, שמשלבת בפעילותה שני טרנדים לוהטים: ביטחון ובינה מלאכותית - עומדים שלושה יזמים: רז רודיטי (המשמש כיו"ר), עידו רוזנברג (סמנכ"ל טכנולוגיות) ומיכאל זולוטוב (דירקטור).

השלושה אינם זרים לשוק ההון. הם השתתפו גם בגל ההנפקות הקודם, עם חברה אחרת פרי ייסודם, ספקית פתרונות הבינה המלאכותית רייזור לאבס, אשר הונפקה ב־2021 לפי שווי של כ־591 מיליון שקל.

בדומה למציאות הנוכחית, גם אז ניצלה רייזור, כמו חברות רבות נוספות, את הגאות בשוק ההון במהלך משבר הקורנה וסביבת הריבית האפסית, כדי לרשום את מניותיה למסחר. בניגוד לאחוז גדול מהחברות הללו, שנקלעו במהירות לסחרור והפכו לשלדים בורסאיים, רייזור הצליחה להציג צמיחה בתוצאות. עם זאת, היא עדיין רחוקה מהשווי בהנפקה, ונסחרת לפי שווי של כ־180 מיליון שקל - נמוך בכ־66% מהשווי לפיו הוצעה לציבור לפני ארבע שנים.

"התמחור לא מגלם הייפ"

יו"ר אקסונז רודיטי (המוביל גם את רייזור) בטוח שהקשיים והטעויות שביצעו בהנפקה הקודמת לא יחזרו על עצמם: "אפשר לעשות טעויות, החוכמה היא לא לחזור אליהן", אומר רודיטי בשיחה עם גלובס. "חשוב לנו שהמשקיעים שנכנסים עכשיו ירוויחו, וזה עיקרון שליווה אותנו בהנפקה. גם כשהיה ניסיון למשוך את המחיר מעלה לא קפצנו על ההזדמנות, כמו שקרה ברייזור, ששם הלכנו אחרי השוק, ונוצרה סיטואציה של תמחור מכובד מאוד".

בנוסף, מספר רודיטי, כי בעקבות הניסיון ברייזור, הוא ושותפיו מודעים יותר לבקרה על ההוצאות: "מתוך רצון להצליח ולספק ביצועים, צמחנו ברייזור קצת מהר מדי בהוצאות בשנה הראשונה, מה שלא היה נכון. היום אנחנו מסתכלים על דברים אחרת, בצורה שקולה יותר וחושבים איך כל הוצאה תביא תמורה מקסימלית. כל שקל חשוב, ורמת הביקורתיות שלנו לגבי הפעולות והאסטרטגיה היא הרבה יותר גבוהה.

"אני לא חושב שהתמחור מגלם הייפ כזה או אחר, לא כפי שהיה בחברות שהונפקו ב־2021. יש פה חברה שהמוצרים שלה נמצאים בכלים מאוד חשובים, עם ניסיון שנצבר שפוגש שוק שהביקושים בו מאוד משמעותיים", מסכם רודיטי.

מערכת AI לזיהוי מחבלים

אקסונז, שהוקמה בשנת 2017, מפתחת פתרונות בינה מלאכותית המוטמעים בכלי לחימה אוויריים ויבשתיים. "המערכת שפיתחנו מותקנת על כלי רק"ם, ומאתרת באמצעות שימוש ביכולות בינה מלאכותית איומים, החל ממחבל שמתקדם עם מטען חבלה ועד רחפן מתאבד", מספר רודיטי.

בנוסף, פיתחה החברה מערכת נוספת המיועדת עבור כלי טיס בלתי מאוישים, אשר לפי רודיטי "יודעת להתלבש על פלטפורמות אוויריות ולהנחות אותן לעבר המטרה בצורה אוטונומית. אם המפעיל מחפש למשל חוליות שיגור בלבנון שיוצאות מסבך צמחייה, אנחנו נדע לאתר את המטרה הזו בזמן אמת, גם אם מסתכלים על שטח מאוד גדול שיש בו הרבה מאוד תזוזות ואובייקטים שונים".

לדברי החברה, בשנתיים האחרונות חוו מוצריה ניסיון מבצעי משמעותי, שכן הם מוטמעים בשורה של כלים המשמשים את צה"ל. ואכן, מרבית הכנסות החברה הגיעו מהזמנות שהתקבלו משני לקוחותיה המרכזיים: משרד הביטחון (60%) ואלביט מערכות (15%).

ההפסדים מצטברים

במסגרת ההנפקה, אותה הובילה חברת החיתום אקטיב, גוייסו כאמור כ־40 מיליון שקל. ההנפקה צפויה לשמש את אקסונז לצורך תמיכה בהתרחבותה, ולהמשך המחקר והפיתוח. בנוסף, סכום של כ־4.6 מיליון שקל צפוי לשמש לצורך פירעון הלוואות וחובות שיש לחברה כלפי המייסדים, ועוד סכום של 6־10 מיליון שקל, יופנה להון החוזר.

מבט על תוצאות החברה חושף כי בעוד שהיא מציגה צמיחה משמעותית בהכנסות ובצבר, היא ממשיכה להציג הפסדים וסובלת מגירעון בהון. את שנת 2024 סיימה אקסונז עם הכנסות של כ־16 מיליון שקל, גידול של כ־51% ביחס לכ־10.5 מיליון שקל בשנת 2023. עם זאת, החברה מתמודדת עם גירעון של כ־3.8 מיליון שקל בהון העצמי, לצד הפסד שנתי של כ־2.9 מיליון שקל (לעומת כ־1.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד).

ברקע, במהלך שנת 2024 שילמה החברה סכום של כ־2.6 מיליון לששת המנהלים הבכירים, ביניהם שלושת מייסדיה. המשתכר הבכיר בחברה הוא אלכס יוספוב, המשמש כסמנכ"ל פיתוח, אשר עלות שכרו עמדה בשנת 2024 על כ־850 אלף שקל. אחריו בטבלת השכר ניצב המנכ"ל רועי ריפטין, ששימש בעברו כקצין תותחנים ראשי, שעלות שכרו עמדה אשתקד על 800 אלף שקל.