המיליארדר הדני שחיסל את כל החזקותיו בחברה של הראל ויזל

אתר האופנה שבשליטת קבוצת פוקס , טרמינל איקס , המנוהל על ידי ניר הורוביץ, הודיע לבורסה היום (ד') כי בעלת העניין בחברה (10.1%), אקטיסלסקבט מדנמרק, של איש העסקים אנדרס הולך פובלסן, החליטה למכור את יתרת החזקותיה שנאמדות בשווי של 66 מיליון שקל.

● המנכ"לים השכירים שהצטרפו לגל המימושים בבורסה בת"א

● בעקבות המלחמה: פתאל צופה פגיעה של 50 מיליון שקל ברווחיה

הולך פובלסן מכר חלק מהאחזקות (2% מטרמינל איקס) לקבוצת פוקס עצמה, ואת היתרה לקבוצה של משקיעים מוסדיים. מדובר בגוף ביטוח שבקרוב יהפוך לבעל עניין, ולצידו גופים נוספים שרכשו מניות גם כן. ערב העסקה החזיקו קופות הגמל של מור ב-5% ממניותיה. לאחר השלמת העסקאות עלתה פוקס לשיעור החזקה של 52.6% בטרמינל איקס.

המוסדיים וקבוצת פוקס, מגדילים את אחזקותיהם בחברת טרמינל איקס, וזאת לאחר שרכשו את מלוא אחזקותיו של אנדרס הולך פובלסן (כ-10%). האחרון הוא מבעלי ענק האופנה "אסוס" וכן בעלי רשת ההלבשה בסטסלטר. לפי גורמים בסביבת טרמינל איקס, מי שיזמה את המהלך ופנתה למשקיע הדני היתה ווליו בייס. המטרה היתה הגברת הסחירות במניה, ולשם כך נוצרה היוזמה להולך פובלסן כדי שימכור את המניות.

לפי טרמינל איקס, העסקה "מסמנת את האמון של קבוצת פוקס והמוסדיים בפוטנציאל הצמיחה של החברה". את העסקה יזמה והובילה ווליו בייס חיתום, בניהול אמיר נחום ומורן נחשוני. טרמינל איקס, פועלת בשוק המסחר המקוון בארץ כאתר למכירת פרטי לבושה ואופנה. ניר הורוביץ, מנכ״ל טרמינל איקס מסר עם פרסום ההודעה על המימוש כי הוא ״רואה בחיוב את המהלך להגדלת שיעור אחזקות הציבור והסחירות במניה״.

מניית טרמינל איקס הגיבה בחיוב להתפתחות וזינקה במעל ל-6% בבורסה, משלימה עליה של יותר מ-80% בשנה החולפת. שווי השוק הנוכחי של החברה עומד על מעל ל-700 מיליון שקל.