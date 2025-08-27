המנכ"לים השכירים שהצטרפו לגל המימושים בבורסה בת"א

מכירת מניות קרסו מוטורס על ידי מנכ"ל החברה איציק וייץ (תמורת 122 מיליון שקל), והמשנה למנכ"ל אורן אלעזרא (38 מיליון), משתלבת בגל המימושים העצום שסוחף את הבורסה בת"א מתחילת השנה, מונע על ידי הזינוק במדדים. כך, מכרו בעלי עניין בחברות הנסחרות מניות ביותר מ-10 מיליארד שקל מתחילת השנה, רוב המכירות מצד בעלי שליטה ומחזיקי הון גדולים.

● תשואה של יותר מ-50% בשנה: המניות שתפסו תאוצה מתחת לרדאר

● כשהוא לקח את התפקיד חשבו שהוא מטורף. 20 שנה אחרי הוא כבר הרוויח מעל 120 מיליון שקל

לצידם ניתן למצוא גם מספר מנהלים שכירים שמכרו מניות. מבדיקת גלובס עולה שהיקפן הכולל של מכירות הבכירים הללו מתחילת השנה כבר מגיע לכ-600 מיליון שקל. המוכרים הגדולים מבין השכירים הם שלושת מנהליה לשעבר של חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י , שעזבו את החברה על רקע חילוקי דעות עם בעל השליטה עופר ינאי.

הללו מכרו את כל החזקותיהם לגופים מוסדיים, בדיסקאונט על מחיר השוק. המנכ"לים המשותפים נדב טנא ושחר גרשון מכרו לאחרונה את מניותיהם תמורת 224 מיליון שקל במצטבר, ואילו סמנכ"ל הכספים, נעם פישר, מכר מוקדם יותר השנה את החזקותיו תמורת 148 מיליון שקל.

גם מנכ"לית אל על במוכרים

לצד אלה ניתן למצוא מספר מנכ"לים שכירים נוספים שניצלו את מחירי השיא בבורסה ומכרו מניות בחברות שבניהולם, אם כי בהיקפים נמוכים משמעותית. בין אלה בולט רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש שמכר מתחילת השנה מניות של החברה תמורת כ-18 מיליון שקל. פרט לו, אופיר שריד, מנכ"ל ענקית הקניונים מליסרון , מכר מניות ביותר מ-14 מיליון שקל, ומנכ"ל אלקטרה איתמר דויטשר מכר מניות בכמעט 13 מיליון שקל.

גם מנכ"לית אל על הפורשת דינה בן טל-גננסיה מכרה מוקדם יותר השנה מניות ב-8 מיליון שקל. אושר טובול, מנכ"ל מיטב טרייד , מכר מניות ביותר מ-5 מיליון שקל וכך גם יו"ר בזק , תומר ראב"ד. חיים שטפלר, מנכ"ל יצרנית המרעומים ארית תעשיות , מכר מניות בכמעט 4 מיליון שקל, איציק שנידובסקי, מנכ"ל בית ההשקעות אנליסט , מכר מניות במיליון שקל, ואילו מנכ"ל טרמינל איקס , ניר הורביץ, מכר ממניותיה לחברה האם פוקס ב-1.6 מיליון שקל.