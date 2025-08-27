איציק וייץ, מנכ"ל יבואנית הרכב המשגשגת קרסו מוטורס , יכול לברך היום על הסכסוכים המשפחתיים שהובילו אותו לפני כ-20 שנה לניהול החברה. כפי שנחשף בגלובס, ביום שני מכר וייץ מניות שהחזיק (כ-3% מהון החברה) תמורת 122 מיליון שקל, לידי בית ההשקעות מור. לצידו ניצל את מחיר השיא במניית קרסו מוטורס גם המשנה למנכ"ל, אורן אלעזרא, שמכר למור מניות ב-38 מיליון שקל.

● הוא טיפס מכפר בגליל לצמרת ענף השבבים, ובטוח: "זו המיומנות החשובה ביותר לעשור הקרוב"

● תשואה של יותר מ-50% בשנה: המניות שתפסו תאוצה מתחת לרדאר

השניים ביצעו את המהלך על רקע זינוק של 130% בשנה האחרונה במניית יבואנית הרכב שבשליטת משפחת קרסו, ושל 600% בחמש השנים האחרונות.

את ההחזקה שמכר כעת, צבר וייץ (73) לאורך 20 שנותיו כמנכ"ל. כבר שנים שהוא מופיע ברשימת שיאני השכר בבורסה, ומעבר למימוש שביצע הוא מחזיק במניות נוספות בחברה (0.6%) בשווי של 22 מיליון שקל. לצד אלו בידיו גם אופציות שקיבל באוקטובר האחרון, למימוש החל מעוד שנה. על הנייר, הרווח ממימוש האופציות עומד על כ-30 מיליון שקל.

האיש החזק בחברה

איציק וייץ הוא הרבה יותר מעוד מנכ"ל שמכר מניות. למרות שהוא מנהל שכיר בחברה שיש לה בעלי שליטה - הוא האיש החזק בחברה. לקרסו הגיע ב-2005 אחרי סכסוך בין בני הדור השלישי במשפחת קרסו, שהוביל לסכסוך גם בין הוריהם.

וייץ נקרא לדגל, כמועמד שהיה מוסכם על הפלגים השונים במשפחת קרסו, ועזב לשם כך את ניהול חברת השכרת הרכב אוויס, תפקיד בו שימש במשך 12 שנים. לאוויס הגיע לאחר שהיה סמנכ"ל הכספים של אלדן במשך 4 שנים, אך יחסיו עם הבעלים, יוסי דהן, עלו על שרטון. לימים וייץ סיפר ש"נפרדנו על רקע חילוקי דעות קשים".

שנתיים לאחר כניסתו לתפקיד (2007), בראיון לגלובס סיפר וייץ כי "כולם הפחידו אותי ואמרו שאני מטורף אם אני לוקח את התפקיד, כי לא ייתנו לי לעבוד ולא יאפשרו לי לחיות, משום שאני לא מהמשפחה. מכיוון שאני מכיר את היתרונות שלי ויודע שאני מסתדר עם אנשים, וגם אחרי שפגשתי אותם והבנתי שהם הגונים, לקחתי את התפקיד". בשנת 2011 הוביל וייץ את הנפקת קרסו מוטורס בבורסה בת"א.

אגב, גם המשנה למנכ"ל אורן אלעזרא הגיע לקרסו מוטורס מגוף מתחרה בענף הרכב. הוא שימש קודם לכן כמנכ"ל חברת הליסינג אלבר במשך 8 שנים, ועל אף היותו אחיינו של בעל השליטה באלבר, אלי אלעזרא, החליט בשנת 2022 לחצות את הקווים ולעבור לקרסו.

המנוע הסיני של קרסו

מאחורי הזינוק האחרון במחיר המניה של קרסו מוטורס עומדות, בין היתר, התוצאות החזקות אותן הציגה החברה ברבעונים האחרונים. את הרבעון השני של 2025 סיימה היבואנית עם צמיחה של כ-58% בהכנסות, שעמדו על כ-2.2 מיליארד שקל. זאת, בעיקר הודות לקפיצה במכירות הרכבים החדשים. את המחצית הראשונה סיכמה החברה עם צמיחה של כ-43% בהכנסות לכ-4.1 מיליארד שקל.

במהלך המחצית הראשונה מכרה היבואנית 23,900 רכבים חדשים - קפיצה של כ־82% ביחס למכירותיה בתקופה המקבילה אשתקד. כתוצאה מכך נתח השוק של החברה בשוק הרכב קפץ לכ־13.8%, לעומת כ־10.4% בתקופה המקבילה.

מה שהניע את הצמיחה במכירות קרסו הוא המותג הסיני צ'רי, שהיווה כמחצית מהמכירות של כלי רכב חדשים. בין ינואר ליוני מכרו בקרסו כ־10,800 רכבי צ'רי, זינוק של כ־81% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. מגמה זו אף התעצמה אל תוך הרבעון השלישי השנה.

לצד צ'רי, מותג הפרמיום הסיני של קרסו, Xpeng, הציג גם הוא זינוק במכירות שהגיעו לכ־3,700 יחידות במחצית (עלייה של 230%). בקרב המותגים הוותיקים של היבואנית, נמכרו כ־3,600 רכבי ניסאן, גידול של כ־122% ביחס למחצית המקבילה, בעוד שבמותג רנו חלה צניחה של 58% במכירות, לכ־1,200 בלבד.

בשורה התחתונה זינק הרווח הנקי של קרסו לכ-114 מיליון שקל, קפיצה של כ-89% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. לכך תרמה במידה ניכרת ההתחזקות של השקל מול הדולר. בסיכום המחצית, רשמה החברה רווח נקי של כ-222 מיליון שקל.