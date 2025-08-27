בעקבות המלחמה: פתאל צופה פגיעה של 50 מיליון שקל ברווחיה

המלחמה המתמשכת בארץ ממשיכה לתת את אותותיה על רשתות בתי המלון המקומיות. בעקבות המערכה מול איראן וההתאוששות האיטית של ענף התיירות המקומי, החליטה רשת המלונות פתאל להוריד את תחזיותיה השנתיות, ומעריכה את הפגיעה ברווח התפעולי בארץ בעקבות המלחמה בכ-50 מיליון שקל. בעקבות פרסום הדוחות, נסחרה מניית פתאל בירידה של כ-6%.

דוחות הרשת לרבעון השני מגלים כי בצל מערכת "עם כלביא", חוותה פתאל ירידה משמעותית בשיעור התפוסה של חדריה בישראל, שעמד על 58%, בהשוואה לשיעור של 72% אשתקד. החברה ייחסה את התוצאות, בין היתר, להשפעת מבצע "עם כלביא", שהוביל לפגיעה בתפוסה במהלך הרבעון.

בעקבות התמשכות המלחמה ותוצאות חלשות מהצפוי ברבעון החולף, בשל המערכה מול איראן, החליטה כאמור פתאל להוריד את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2025 ל-8.1-8.3 מיליארד שקל, לעומת תחזית קודמת להכנסות של 8.2-8.5 מיליארד שקל.

המחירים הגבוהים הצילו את התוצאות

פתאל מפעילה 313 בתי מלון, מהם 66 בישראל ו-247 באירופה. למרות הקושי שחוותה בישראל במהלך הרבעון, הצליחה החברה לסיים את הרבעון השני עם גידול בהכנסות שלה ל-2.08 מיליארד שקל וצמיחה של 5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. זאת, הודות לקפיצה של כ-8% במחיר הממוצע שהיא גובה עבור חדר בכלל מלונותיה, שעמד על כ-622 שקל ללילה.

את המחצית הראשונה סיימה החברה עם הכנסות של כ-3.48 מיליארד שקל, גידול של כ-3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. זאת, בין היתר, הודות לפתיחה של בתי מלון חדשים במהלך התקופה.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי הרבעוני של החברה עמד על כ-120 מיליון שקל, קיטון של כ-3.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. זאת, בעיקר בשל השחיקה ברווחיות הפעילות בארץ, בשל אירוח מפונים ותפוסה גבוהה בתקופה המקבילה אשתקד. בסיכום המחצית, רשמה החברה הפסד של כ-135 מיליון שקל, המיוחס לפעילותה ברבעון הראשון, שאופיין בהפסדים בשל העונתיות בענף, אשר התגברו בגלל המלחמה. זאת, לעומת הפסד של 37 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

"אנו מסיימים את הרבעון השני עם יציבות בהכנסות וברווח הנקי, חרף הירידה המשמעותית באחוזי התפוסה בישראל, שנבעה בעיקר ממלחמת 'עם כלביא'. עם פרוץ המלחמה, השמיים נסגרו ואיתם הסיכוי לחזרת התיירות הנכנסת לישראל השנה, וזאת בניגוד להערכות החברה שהיא תשוב במחצית השנייה של שנת 2025. אסטרטגיית החברה לפעול בעיקר באירופה ובאגן הים התיכון מוכיחה את עצמה בשנתיים המורכבות במדינת ישראל, ובזכותה החברה ממשיכה להציג צמיחה בפעילות הגלובלית", מסר שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים של פתאל.

פתאל נסחרת בשווי של 9 מיליארד שקל. למרות הירידה היומית, הניבה מניית החברה תשואה של כ-30% בשנה האחרונה.