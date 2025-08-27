ישראל קנדה שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר מכרה במחצית הראשונה של השנה 20 דירות תמורת כ-200 מיליון שקל בפרויקט "ריינבואו" שמוקם במתחם שדה דב בצפון תל אביב. אם מנכים את מכירת 10 הדירות שמכרה החברה ברבעון הראשון במחיר ממוצע של 9 מיליון שקל לדירה, בשכונה המוקמת על שדה התעופה ששכן שם בעבר, הרי שברבעון השני מכרה החברה 10 דירות במחיר הממוצע של 11 מיליון שקל - עלייה של כ-23% ביחס לרבעון הראשון במחיר הדירה.

עד היום מכרה ישראל קנדה 265 דירות בפרויקט שלה ב"שדה דב" תמורת 2.3 מיליארד שקל. כך שבממוצע עד כה עמד ערך כל דירה שנמכרה על 8.7 מיליון שקל, ומי שחיכה עד היום לרכוש דירות ראה את מחירן ממשיך לטפס. לשם השוואה, למחירים היוקרתיים בשדה דב, בפרויקט אחר של החברה, "מידטאון" בירושלים, מכרה ישראל קנדה 246 דירות בתמורה למיליארד שקל, ובמחיר מכירה ממוצע של 4 מיליון שקל לדירה. בסיכומו של דבר, מתחילת השנה מכרה החברה, שממוקדת בבניית דירות יוקרה - לרוב בגוש דן, 218 דירות בהיקף של 1.33 מיליארד שקל, במחיר ממוצע של 6.1 מיליון שקל לדירה.

את הרבעון השני סיכמה החברה עם עלייה של 40% בהכנסות לכדי 236 מיליון שקל, אך עם הפסד נקי של 7 מיליון שקל. במחצית הראשונה רשמה גידול של 16% בהכנסות ל-400 מיליון שקל והפסד של 31 מיליון שקל. המעבר להפסד נבע מהשפעת מבצע "עם כלביא", שפגע בפעילות המלונאית של החברה, לצד עזיבת מפונים מהצפון והדרום של חלקם. מניית החברה עלתה ב-8% בשנה החולפת למחיר שמגלם לחברה שווי שוק של 5.1 מיליארד שקל.