ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות המחירים בשדה דב שוב מזנקים? ישראל קנדה מוכרת דירות ב-11 מ' ש'
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל קנדה

המחירים בשדה דב שוב מזנקים? ישראל קנדה מוכרת דירות ב-11 מיליון שקל בממוצע

עד היום מכרה ישראל קנדה 265 דירות בפרויקט "ריינבואו" בשדה דב, תמורת 2.3 מיליארד שקל • בממוצע עד כה עמד ערך כל דירה שנמכרה על 8.7 מיליון שקל, ומי שחיכה עד היום לרכוש דירות ראה את מחירן ממשיך לטפס • בתוך רבעון, מחיר דירה ממוצעת בפרויקט זינק ב-23% לכ-11 מיליון שקל

חזי שטרנליכט 10:01
אסף טוכמאייר וברק רוזן / צילום: אלדד רפאלי
אסף טוכמאייר וברק רוזן / צילום: אלדד רפאלי

ישראל קנדה שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר מכרה במחצית הראשונה של השנה 20 דירות תמורת כ-200 מיליון שקל בפרויקט "ריינבואו" שמוקם במתחם שדה דב בצפון תל אביב. אם מנכים את מכירת 10 הדירות שמכרה החברה ברבעון הראשון במחיר ממוצע של 9 מיליון שקל לדירה, בשכונה המוקמת על שדה התעופה ששכן שם בעבר, הרי שברבעון השני מכרה החברה 10 דירות במחיר הממוצע של 11 מיליון שקל - עלייה של כ-23% ביחס לרבעון הראשון במחיר הדירה.

כשהוא לקח את התפקיד חשבו שהוא מטורף. 20 שנה אחרי הוא כבר הרוויח מעל 120 מיליון שקל
הנתון החריג והתשובה: איך חברות הנדל"ן מכרו מאות דירות בתוך חודש וחצי

עד היום מכרה ישראל קנדה 265 דירות בפרויקט שלה ב"שדה דב" תמורת 2.3 מיליארד שקל. כך שבממוצע עד כה עמד ערך כל דירה שנמכרה על 8.7 מיליון שקל, ומי שחיכה עד היום לרכוש דירות ראה את מחירן ממשיך לטפס. לשם השוואה, למחירים היוקרתיים בשדה דב, בפרויקט אחר של החברה, "מידטאון" בירושלים, מכרה ישראל קנדה 246 דירות בתמורה למיליארד שקל, ובמחיר מכירה ממוצע של 4 מיליון שקל לדירה. בסיכומו של דבר, מתחילת השנה מכרה החברה, שממוקדת בבניית דירות יוקרה - לרוב בגוש דן, 218 דירות בהיקף של 1.33 מיליארד שקל, במחיר ממוצע של 6.1 מיליון שקל לדירה.

את הרבעון השני סיכמה החברה עם עלייה של 40% בהכנסות לכדי 236 מיליון שקל, אך עם הפסד נקי של 7 מיליון שקל. במחצית הראשונה רשמה גידול של 16% בהכנסות ל-400 מיליון שקל והפסד של 31 מיליון שקל. המעבר להפסד נבע מהשפעת מבצע "עם כלביא", שפגע בפעילות המלונאית של החברה, לצד עזיבת מפונים מהצפון והדרום של חלקם. מניית החברה עלתה ב-8% בשנה החולפת למחיר שמגלם לחברה שווי שוק של 5.1 מיליארד שקל.