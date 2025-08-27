רשת קרפור הצרפתית שמופעלת על ידי אלקטרה מוצרי צריכה , בניהולו של צביקה שווימר ובראשות דניאל זלקינד, ממשיכה לבסס את הרווחיות שלה. שנתיים וחצי לאחר שהושקה בישראל (במאי 2023) השלימה אלקטרה צריכה את הסבת הסניפים, ומכרה גם 5 סניפים מתחילת השנה. מחזור המכירות של קרפור הסתכם ב-840 מיליון שקל ברבעון השני, עלייה של 3.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, למרות השלכות מבצע "עם כלביא" סמוך לסוף הרבעון.

המכירות בחנויות זהות בסניפי קרפור גדלו ב-4.9% ברבעון השני ביחס למקבילו. סך המכירות למ"ר בכלל סניפי הרשת (148 סניפים כיום) הסתכמו ב-31.5 אלף שקל למ"ר ברבעון השני, למול 30 אלף שקל למ"ר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי ברבעון השני עמד על 43 מיליון שקל, והוא היווה 5.1% ממחזור ההכנסות, בעוד שברבעון המקביל בשנה שעברה, עמד על 30 מיליון שקל והיווה 3.8% מהמחזור.

הרווח הנקי של קרפור עצמה עמד על 5 מיליון שקל ברבעון השני, וזהו הרבעון הרביעי ברציפות שבו היא רושמת רווח נקי, כאשר ברבעון המקביל אשתקד עוד נרשם הפסד של 17 מיליון שקל.

באלקטרה צריכה הסבירו כי השיפור ברווח של מגזר המזון נבע בעיקר "מגידול במכירות בסניפים שהוסבו למותג קרפור, ממימוש חמישה סניפים בתקופת הדוח וכן כתוצאה מהתייעלות בהוצאות המגזר". למועד הדוח גלובל ריטייל סיימה את תכנית ההסבות של החנויות , ונכון להיום פועלות כאמור 148 חנויות תחת המותג המדובר. הן מתפרסות על מעל ל-170 אלף מ"ר, וברשת מועסקים קרוב ל-4,000 עובדים.

מכירות ביגוד וספורט הושפעו לשלילה

באשר לאלקטרה צריכה עצמה שלה גם פעילויות בתחום מכירת מוצרי חשמל (מחסני חשמל ושקם אלקטריק), וייבוא ביגוד ספורט (אדידס) ועוד, המחזור עמד על 1.8 מיליארד שקל, עלייה של 3.4% שהושפעה לשלילה ממבצע "עם כלביא" במיוחד בהקשר של מכירות ביגוד וספורט. הרווח התפעולי זינק בכ-50% ל-90 מיליון שקל והושפע מביטול עסקה עם קרן ריאליטי לרכישת קרקע של החברה בראשון לציון. הביטול הוביל לקבלת הערכת שמאי שיצרה לחברה עלייה בשווי הנכס בספרים, ויצרה לאלקטרה צריכה הכנסות אחרות (נטו) של 34 מיליון שקל ברבעון השני מול הכנסות כאלה של 4 מיליון שקל אשתקד. בשורה התחתונה רשמה אלקטרה צריכה רווח נקי של 30 מיליון שקל מול נתון אפסי ברבעון המקביל אשתקד.

המנכ"ל צביקה שווימר התייחס לביטול העסקה עם קרן ריאליטי ואמר כי "לאחרונה ביצענו צעד משמעותי במגזר הנדל"ן בחתימה על הסכם בהיקף של 100 מיליון שקל אשר יוצר רצף קרקעות בסך של 62 דונם, מה שיאפשר לנו לפעול בחופשיות להשבחת הקרקע. פעולות אלה צפויות להניב לנו ערך משמעותי רב בעתיד". מניית אלקטרה צריכה עלתה במעל ל-50% בשנה החולפת, לשווי שוק של כ-3 מיליארד שקל.