איטורו (eToro)

נחתכה ב־40% מהשיא: איך הפכה איטורו מהנפקה נוצצת למניה בצניחה?

ביום המסחר הראשון שלה איטורו זינקה והפכה לגאווה ישראלית, אך בתוך פחות משלושה שבועות, המניה כבר איבדה כ־23% מערכה • מאחורי המגמה ניתן למצוא מספר סיבות, ובמבט קדימה, האנליסטים חלוקים בדעותיהם בנוגע למניה

שירי חביב ולדהורן 05:49
יוני ורונן אסיא, מייסדי איטורו / צילום: איל יצהר
יוני ורונן אסיא, מייסדי איטורו / צילום: איל יצהר

איטורו הייתה כנראה הנפקת השנה הישראלית בנאסד"ק. ביום המסחר הראשון שלה המניה זינקה בחדות והפכה לגאווה ישראלית, אבל מאז התמונה התהפכה. בתוך פחות משלושה שבועות, המניה כבר איבדה כ־23% מערכה, כך שביחס לשיא של חודש יוני היא נסחרת כעת במחיר שנמוך בכ־41%. מאז יום המסחר הראשון שלה, חתכה איטורו שליש מהשווי.

החברה, המנוהלת על ידי המייסד המשותף יוני אסיא, מספקת פלטפורמה למסחר במגוון נכסים, כגון מניות, מדדים, מטבעות קריפטו וסחורות. ההנפקה בוצעה לפי שווי של 4.4 מיליארד דולר, והיא נסחרת כיום לפי שווי של 3.75 מיליארד דולר. בין המפסידים "על הנייר" מירידת המניה נמצאים אסיא, והקרנות BRM של האחים ברקת ויובל רכבי ו־Spark Capital.

למגמה השלילית אין סיבה אחת ברורה. נראה שהירידות הושפעו בין היתר מדוחות הרבעון השני, שהחברה פרסמה לפני כשבועיים. איטורו אמנם עקפה את התחזיות בשורת הרווח הנקי, אך פרמטרים אחרים היו מעורבים. לדוגמה, ה־Net Contribution, נתון המייצג את ההכנסות שלה מעמלות מסחר, הסתכם ב־210 מיליון דולר, ירידה קלה לעומת הרבעון הקודם, והרווח הנקי לפי כללי החשבונאות המקובלים נותר כמעט ללא שינוי ביחס לרבעון המקביל.

אנליסטים: המניה תעלה ב־50%

לאחר פרסום הדוחות, מספר אנליסטים הורידו את מחירי היעד שלהם למניה ללא שינוי בהמלצות. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, האנליסטים חלוקים בדעותיהם בנוגע למניה - 8 חיוביים ו־8 ניטרליים (ואין שליליים), ומחיר היעד הממוצע שלהם גבוה ב־48.5% מהנוכחי.

גם בבנק ההשקעות ג'פריס מחיר היעד למניית איטורו הופחת לאחר הדוחות, מ־80 דולר ל־63 דולר, מחיר שמשקף פרמיה נוכחית של 40.8%. המלצת ג'פריס נותרה "קנייה", והאנליסט ג'ון אייקן הסביר אז שהוא מוריד את תחזית הרווח הנקי שלו לאיטורו ל־2025־2026 בין היתר על רקע הוצאות גבוהות יותר על שיווק ועל מחקר ופיתוח. להערכתו, ההוצאות הגבוהות מהצפוי נובעות מהאצה במפת הדרכים של איטורו בהקשר של מוצרי החברה.

איטורו, יחד עם חברת סירקל (Circle) מתחום הקריפטו, צוינו כדוגמאות להנפקות חיוביות בתחום הקריפטו (סירקל הנפיקה מטבע יציב, ואיטורו מאפשרת השקעה בקריפטו וגם מחזיקה בנכסי קריפטו במאזן שלה) שעשויות לפרוץ את הדרך לעוד חברות מהתחום בהמשך. גם מניית סירקל נמצאת במגמה שלילית בשבועות האחרונים, אך במקרה שלה התשואה מההנפקה עדיין חיובית, עם עלייה של 304%. נזכיר שגם מחיר הביטקוין שהגיע לשיא מוקדם יותר החודש, אך נחלש מאז בכ־10%.