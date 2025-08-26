בסוף החודש שעבר, קרן סל אמריקאית בהובלת טום לי, שור וול סטריט מוכר ששימש בעברו כאסטרטג בג'יי. פי. מורגן, הגיעה להישג יוצא־דופן - וצברה 2.3 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים, תוך פחות מתשעה חודשים מאז הקמתה, בנובמבר האחרון. השם שנבחר לקרן הוא כנראה לא פחות יוצא־דופן: Fundstrat Granny Shots.

● "תמכרו מניות": כזו המלצה לא שמענו הרבה זמן

● מסע המימושים נמשך: קרן העושר מכרה את החזקותיה במניות הבנקים

● WSJ | המגדל החדש של ג’יי.פי. מורגן כסמל להתאוששות ניו יורק

מדובר בקרן הסל הראשונה שמקים לי דרך חברת מחקר הפיננסים שייסד, Fundstrat, מה שהופך אותה לסיפור הצלחה אפילו יותר גדול. ב-CNBC מציינים כי בעולם קרנות הנאמנות, אפילו גיוס של כ-10% מהסכום שצברה Granny Shots עשוי לקחת שנים. מתחילת השנה, קרן הסל הניבה תשואה של כ-16.8% - מעל 7% יותר מה-S&P 500, שעלה בתקופה זו בכ-9.5%. יחס ההוצאות של הקרן עומד על 0.75%.

קרן הנאמנות האקטיבית של לי משקיעה בכ-40 מניות גדולות ב-S&P 500, ומתמקדת בסקטורי ה-AI, הסייבר, האנרגיה והתעשייה. בין החזקות הקרן, ניתן למצוא את "שבע המופלאות": טסלה , אלפאבית (גוגל) , אנבידיה , אמזון , אפל ומיקרוסופט . הקרן מושקעת גם בחברות שבבים נוספות, כמו AMD וברודקום , בנוסף לחברות התוכנה אורקל ופלנטיר . החזקות בולטות נוספות הן בנקי ההשקעות ג'יי. פי. מורגן וגולדמן סאקס , חברות הקריפטו רובין הוד מרקטס ומיקרו-סטרטג'י , כמו גם חברת אבטחת הסייבר הישראלית פאלו אלטו נטוורקס - שהיא גם ההחזקה הגדולה ביותר בפורטפוליו של הקרן.

טום לי, מייסד שותף ב-Fundstrat / צילום: מתוך אתר Fundstrat

המדע אומר ש"זריקות סבתא" נכנסות יותר

המונח Granny Shots (בעברית: "זריקות סבתא") לקוח מעולם הכדורסל, ומתייחס לזריקות חופשיות המבוצעות ממתחת לקו האגן; זאת, לעומת זריקות רגילות, המבוצעות ממעל לקו הכתפיים. מבחינה מתמטית, נמצא כי "זריקות סבתא" עדיפות על זריקות רגילות במקרה של זריקה חופשית, על אף שנדיר לראות אותן היום במגרשים, מכיוון שסטריאוטיפית, הן נתפסות כפחות גבריות. שחקן ה-NBA ריק בארי, שפרש ב-1980 עם שיא של 90% בזריקות חופשיות - השיעור הגבוה ביותר בהיסטוריה נכון לאותו הזמן - נהג להשתמש בזריקה מהסוג הזה.

לדברי Fundstrat, הסיבה לכך שבחרו בשם זה בשביל קרן הסל נעוצה בכך שהיא "מחזיקה במניות שמתכתבות עם מספר תמות השקעה מרכזיות, דרך שילוב בין ניתוח מלמעלה-למטה ומלמטה-למעלה. כמו 'זריקת הסבתא' הלא־קונבנציונאלית, האסטרטגיה אולי לא נראית נוצצת, אבל היא מבוססת על תהליך מסודר שמטרתו להגביר את הסיכוי לתוצאות עקביות לאורך זמן".

אמש (ב'), דווח ב-CNBC כי בעקבות ההצלחה של Granny Shots, אשר מושקעת במניות גדולות, Fundstrat הודיעה שהגישה תשקיף ראשוני ל-SEC לשתי קרנות סל חדשות: Fundstrat Granny Shots U.S. Small- & Mid-Cap ETF, אשר תעקוב אחר מניות קטנות ובינוניות, ו־Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap & Income ETF, שתשלב בין השקעה במניות גדולות לאסטרטגיה של מסחר באופציות.