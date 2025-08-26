מסע המימושים נמשך: קרן העושר מכרה את החזקותיה במניות הבנקים

קרן העושר הנורבגית ממשיכה במסע המימושים שלה בישראל. הקרן, המנהלת השקעות בהיקף של 2 טריליון דולר ברחבי העולם, דיווחה כי מכרה את החזקותיה בחמש הבנקים הגדולים בישראל. זאת בשל מה שהם מגדירים כ"סיכון בלתי מתקבל על הדעת שהחברות תורמות להפרות חמורות של זכויות הפרט במצבי מלחמה וסכסוך".

● יו"ר הפד אותת על הורדת ריבית בקרוב. מה יעשה בנק ישראל?

● המנכ"ל העשיר והקרן חובבת ישראל: הרכישה שתחלץ את משקיעי ורינט

חמשת מניות הבנקים שנמכרו הם הפועלים , לאומי , מזרחי טפחות , הבינלאומי ופיבי (בעלת השליטה בבינלאומי). מי שנעדר מהרשימה הוא בנק דיסקונט , בו החזיקה הקרן נכון לסוף המחצית הראשונה של השנה, אך ייתכן שהקרן כבר הקדימה למכור את החזקותיה. נכון לסוף המחצית הראשונה של השנה, היקף ההחזקות של הקרן בששת המניות עמד על כ-678 מיליון דולר.

הסיבה מאחורי מכירת הבנקים על פי הקרן נוגעת לשירותים אותם הם מעניקים מחוץ לשטחי הקו הירוק. "על ידי מתן שירותים פיננסיים שהם תנאי הכרחי לפעילות בנייה בהתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים... תרמו לתחזוקת ההתנחלויות הישראליות", נכתב בהודעת הקרן. בכך הם מצטרפים לשורה של חברות כולל בזק ופז, שנגרעו מרשימת ההשקעות של הקרן הנורבגית בשל העובדה שהן מעניקות שירותים בשטחי יו"ש.

לצד המכירה של מניות הבנקים החליטה הקרן למכור את החזקותיה גם ביצרנית ציוד הבנייה קטרפילר, משום שמוצריה משמשים את ישראל במלחמה בעזה ובשטחים שמעבר לקו הירוק. דחפורים שיוצרו על ידי קטרפילר "שימשו את הרשויות הישראליות להרס בלתי חוקי נרחב של רכוש פלסטיני", נכתב בהודעת מועצת האתיקה של הקרן.

צפויה למשוך השקעות נוספות

"להערכת המועצה, אין ספק שמוצרי קטרפילר משמשים לביצוע הפרות נרחבות ושיטתיות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי". ההפרות התרחשו הן בעזה והן בגדה המערבית, מסרה המועצה, והוסיפה כי "החברה גם לא יישמה צעדים כלשהם למניעת שימוש כזה. מכיוון שאספקות המכונות הרלוונטיות לישראל צפויות להתחדש, המועצה סבורה שקיים סיכון בלתי מתקבל על הדעת שקטרפילר תורמת להפרות חמורות של זכויות הפרט במצבי מלחמה או סכסוך", נמסר.

ההחלטה של הקרן למכור את מניות הבנקים מגיעה לאחר שבתחילת החודש הודיעו מנהליה על צמצום משמעותי של ההחזקות שלה בישראל וכן על ניתוק קשר עם המוסדות הפיננסיים המבצעים את ההשקעות עבורה בארץ. במסגרת המהלך מכרו הנורבגים את החזקותיהם ב-11 חברות ישראליות.

במסיבת עיתונאים שערכה לאחר הפרסום הודיע מנכ"ל הקרן ניקולאי טנגן, כי הקרן "מתכוונת למשוך את השקעותיה בחברות ישראליות נוספות", כפי שהוכרז היום. עם זאת, הקרן הודיעה כי אינה מחסלת באופן מוחלט את השקעותיה בישראל.