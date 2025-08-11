קרן העושר הנורבגית הודיעה על צמצום משמעותי של ההחזקות שלה בישראל וכן על ניתוק קשר עם המוסדות הפיננסיים המבצעים את ההשקעות עבורה בארץ.

הקרן פירסמה על כך הודעה באתר האינטרנט שלה היום (ב'), בעקבות לחץ פוליטי וציבורי רב להפסיק את ההשקעות בישראל, גם בחברות שבעבר נקבע כי אינן מעורבות ישירות בעסקים מעבר לקו הירוק או במלחמה בעזה.

לפי הודעת הקרן, ההחלטה יוצאת לפועל בימים אלה, בעקבות דרישת משרד האוצר הנורבגי "לבחון מחדש" את השקעות הקרן בישראל.

נכון ליולי הנוכחי, הקרן מפרטת כי החזיקה ב-61 חברות ישראליות. זאת, לאחר שחברות כמו בזק ופז נופו מרשימת ההחזקות בחודשים האחרונים בשל החלטה של הקרן כי הן מעורבות בכיבוש הישראלי מעבר לקו הירוק.

הקרן הודיעה כי בעקבות הבחינה מחדש, היא החליטה בשבוע שעבר לנפות 11 חברות ישראליות "מוקדם ככל האפשר", אך לא ציינה את שמות החברות הללו. בהמשך ההודעה מציינת הקרן כי נכון להיום ההחזקות נמכרו.

בנוסף, הקרן הודיעה כאמור כי תפסיק את ההתקשרויות עם המוסדות הפיננסיים בישראל המבצעים את ההשקעות בעבורה לפי קריטריונים מסוימים, ותנהל את ההשקעות בישראל מעתה והלאה בעצמה.

לא ברור עדיין היקף הצמצום של הקרן מבחינה כספית. עד כה, הקרן השקיעה בערך כ-2 מיליארד דולר בשורת חברות ישראליות, מטבע דרך הבנקים המובילים ועד לחברות טכנולוגיה.

"תגובה לנסיבות יוצאות דופן"

לפי הקרן, שמנהלת כ-1.9 טריליון דולר ברחבי העולם ומחזיקה כ-1.5% מכלל המניות הנסחרות, הסיבה לצעדים הללו היא המלחמה בעזה. "צעדים אלה ננקטו בתגובה לנסיבות יוצאות דופן", נכתב בהודעת הקרן. "המצב בעזה הוא משבר הומניטרי חמור. אנו מושקעים בחברות הפועלות במדינה הנמצאת במלחמה, והתנאים בגדה המערבית ובעזה החמירו לאחרונה. בתגובה, נחזק עוד יותר את בדיקת הנאותות שלנו. הצעדים שאנו נוקטים יפשטו את ניהול ההשקעות שלנו בשוק זה ויצמצמו את מספר החברות שאנו והמועצה לאתיקה עוקבים אחריהן".

מחר (ג') בבוקר צפויה הקרן לקיים מסיבת עיתונאים בנושא, שבה תבהיר ככל הנראה את רשימת החברות שיוסרו מההחזקות שלה.

שר האוצר של נורבגיה, יינס סטולטנברג, אמר כי הוא "מרוצה מהחלטת הקרן" - ובמיוחד מהמהירות שבה פעלה כדי לענות על הדרישות של הממשלה.

הבחינה מחדש נעשתה אחרי שארגון לא ממשלתי בנורבגיה טען לקשרים בין חברת מנועי בית שמש לפעולות חיל האוויר הישראלי בעזה ופירסם מאמר דעה בעיתון הנפוץ "אפטנפוסטן" הקורא להסיט השקעות משלל חברות ישראליות.

דעת הקהל בנורבגיה פנתה בחדות נגד ישראל מאז תחילת המלחמה בעזה, וארגוני עובדים, כמו גם כלי תקשורת מרכזיים וארגונים לא ממשלתיים, קראו לממשלה לשנות את הקריטריונים לפיהם קרן העושר משקיעה בחברות ישראליות.

כאמור, ההודעה היום מתווה צמצום של ההחזקות, אך לא ביטול מוחלט של כל השקעותיה של הקרן בישראל.