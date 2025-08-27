לאחר עזיבת המנכ"לים: הוצאות מימון העמיקו את הפסדי נופר

חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י , שמוביל בעל השליטה עופר ינאי, פרסמה תוצאות ראשונות אחרי הפרידה הדרמטית בסוף חודש יוני מהמנכ"לים המשותפים, נדב טנא ושחר גרשון. מהדוחות עולה כי בזמן שהחברה המשיכה להציג גידול בהכנסות, הוצאות המימון המשיכו להכביד על ביצועיה.

● השפעת המלחמה עם איראן: הרווח של רפאל זינק, הרווח של קסטרו נפגע

● רשת קרפור משתפרת, אך מציגה רווח קטן בגלל חוב כבד

● בכמה עלו ברבעון מחירי החדרים ברשת פתאל?

הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו בכ־104 מיליון שקל, שיפור של כ־3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. זאת הודות לגידול בהכנסות שרשמה מחשמל בישראל וחו"ל. בסיכום המחצית נרשם קיטון קל של כ־2% בהכנסות ביחס לתקופה המקבילה.

אלא שבשורה התחתונה העמיק ההפסד הנקי של נופר ל־47.5 מיליון שקל, ביחס לכ־5 מיליון שקל. זאת בעיקר בשל הוצאות המימון (הלוואות וחוב) אותן נטלה החברה כחלק מהרחבת פעילותה. במחצית הראשונה הגיע ההפסד לכ־83 מיליון שקל, לעומת כ־22 מיליון שקל אשתקד.

שני דברים שחשוב לדעת על דוחות נופר אנרג'י 47.5 מיליון שקל

ההפסד הנקי ברבעון, בשל הוצאות מימון 104 מיליון שקל

הכנסות החברה ברבעון, הודות לגידול בהכנסות מחשמל בישראל ובחו"ל

כאמור לקראת סוף הרבעון סיפקה נופר דרמה עם הודעת המנכ"לים המשותפים על עזיבה, ככל הידוע בשל חילוקי דעות עם בעל השליטה ינאי. כחלק מהפרידה מימשו טנא וגרשון את מניותיהם בנופר תמורת 224 מיליון שקל. מי שימונה במקומם לתפקיד, מתחילת השנה הבאה, הוא עמי לנדאו, מנכ"ל זרוע התשתיות של קבוצת אלייד. נופר נסחרת כעת לפי שווי של כ־3.8 מיליארד שקל, אחרי קפיצה של כ־23% במניה בשנה האחרונה.

"השלמנו ברבעון הזה מספר מהלכים עסקיים, תפעוליים ופיננסיים, ואנו ממוצבים היטב לצמיחה בשוקי היעד בהם קיימות הזדמנויות משמעותיות", אמר ינאי המשמש כיום כממלא מקום המנכ"ל. "תנאי השוק, הכוללים ביקוש הולך וגובר לחשמל, היצע־חסר שאינו מדביק את הפער וסביבת ריבית יורדת, מהווים רוח גבית חזקה לפעילות שלנו. האצנו תהליכי ארגון ותהליכים פיננסיים מהותיים, וביצענו 'ניקוי שולחן' יסודי כהכנה לכניסת מנכ"ל חדש", סיכם.