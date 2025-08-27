11:13

הרווח הנקי של קסטרו נפגע מהמלחמה באיראן אך המניה מזנקת

מבצע "עם כלביא" פגע ברווח הנקי של קסטרו – אך היא הצליחה להגדיל את המכירות בחנויות זהות. גם הכנסות אורבניקה שהונפקה מוקדם יותר השנה, הסתכמו ב-504 מיליון שקל ירידה של 6.2% ביחס לרבעון המקביל. למרות התוצאות החלשות, המניה מזנקת בכ-9%

רשת האופנה קסטרו בניהולו של יאיר אוחיון ובראשות גבי רוטר, רשמה ירידות בכלל סעיפי דוח הרווח וההפסד לרבעון השני, בעיקר עקב השלכות מבצע "עם כלביא". הכנסות רשת האופנה ששולטת גם בחברת אורבניקה שהונפקה מוקדם יותר השנה, הסתכמו ב-504 מיליון שקל ירידה של 6.2% ביחס לרבעון המקביל. בחברה הסבירו כי הירידה הושפעה מימי המלחמה מול איראן, אך היא קוזזה מגידול במכירה בחנויות זהות. כלומר ברבעון השני, על אף מלחמה שבפועל מנעה את גישת הציבור לחנויות, עמד הפדיון למ"ר בסניפי קסטרו ורשתות הבנות שלה על 2,192 שקלים, עלייה של 1.4% ביחס לרבעון המקביל.

וכך בעוד שהרווח הנקי נחתך ב-60% כתוצאה מהחולשה שהסב המבצע הצבאי, והוא הסתכם ב-23 מיליון שקל ברבעון השני. המשקיעים בבורסה חששו כנראה מתוצאות חלשות יותר, וייתכן שהם מעודדים מנתוני המכירות בחנויות הזהות ומקווים לפיצוי ברבעון השלישי. מניית קסטרו מזנקת ב-9% למחיר שמגלם לה שווי שוק של מעל ל-1.3 מיליארד שקל.

מבחינת פעילות רשת קסטרו, החברה מסרה בין היתר כי היא ממשיכה להשקיע ולשדרג את חנויות קסטרו, מעבירה את חנויות הודיס לחנויות גדולות יותר שמגדילות משמעותית את המכירות. במהלך השנה הנוכחית נפתחו 4 סניפי אורבניקה חדשים ובכוונת החברה לפתוח עוד 3 חנויות כאלה עד לסוף השנה. כמו כן ברבעון האחרון תעבור אורבניקה למרכז לוגיסטי מאוחד.

חזי שטרנליכט