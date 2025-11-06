רשת יוחננוף ממשיכה להרחיב את פעילותה ונכנסת לראשונה לתחום החקלאות היצרנית. החברה רכשה קרקע חקלאית בשטח של כ־107 דונם באזור נס ציונה, בתמורה לכ־27 מיליון שקל. היא תשלם בנוסף כ־5.1 מיליון שקל לצד שלישי שאינו קשור לחברה, כדמי ייזום בגין המשא ומתן שניהלו עם מוכר הקרקע על תנאי עסקת הרכישה והסבת הקרקע לחברה.

על פי החברה, הקרקע תשמש לגידול עצמי של פירות וירקות, שיסופקו ישירות לסניפי הרשת ברחבי הארץ. מטרת המהלך היא להפעיל את הקרקע לעיבוד חקלאי עצמאי, שיאפשר ליוחננוף לקצר את שרשרת האספקה, להפחית עלויות ולשפר את איכות וזמינות התוצרת.

המהלך נחשב לחריג בשוק המקומי. בעוד שרוב רשתות המזון הגדולות מתבססות בעיקר על סיטונאים ויבואנים לצורך אספקת פירות וירקות, יוחננוף נוקטת גישה ייחודית של גידול עצמי של תוצרת חקלאית. כיום הרשת רוכשת את מרבית הפירות והירקות מספקים מקומיים ומשלבת גם יבוא מחו"ל. היא מפעילה מרכז לוגיסטי בסמוך למודיעין, שאליו מספקים ספקי החברה בין היתר פירות וירקות, וממנו מוצרים אלה מופצים אל חנויותיה.

איתן יוחננוף, מנכ''ל הרשת, מסביר מה עומד מאחורי המהלך: "אחת התופעות שאנחנו מתמודדים איתן היא חוסר היציבות במחירים ובזמינות של תוצרת חקלאית לאורך השנה". לדבריו, ישנם מוצרים, כמו עגבניות, שמחזור הגידול שלהם קצר. "למשל בקיץ, כשהעגבניות עולות מעל ל־10 שקלים לקילו, אנחנו לעיתים מוכרים בהפסד. אין לנו אומץ להעלות מחירים, ולכן אנו סופגים חלק מהפער. ועדיין, הכעס של הצרכן מופנה אלינו".

הוא מוסיף כי המטרה היא להשיג שליטה רחבה יותר בשרשרת האספקה, על ידי אלטרנטיבה נוספת ליבוא הסחורה. "אנחנו לא רוצים להחליף את החקלאים, אלא להוסיף פתרון נוסף כגורם שמייצב את מחירי הפירות והירקות".

יוחננוף מפעילה כיום כ־46 חנויות ונסחרת בבורסה בשווי שוק של כ־4 מיליארד שקל. יובל גור אריה, אנליסטית קמעונאות בבית ההשקעות IBI מציינת כי מדובר במהלך שיקטין את התלות של יוחננוף ביבוא, יצמצם את עלויות שרשרת האספקה וישפר את הרווחיות הגולמית של יוחננוף בתחום. במקביל היא מציינת כי יהיה מעניין לראות אם יוחננוף תתרחב ותרכוש קרקעות חקלאיות נוספות ותשווק את הסחורה לרשתות מזון נוספות.

במקביל היא מתייחסת לאפשרות כי יוחננוף תשביח את הקרקע ותשנה את ייעודה בעתיד, כפי שצוין בהודעה שפרסמה, אך מציינת כי מדובר בתהליך שלוקח שנים רבות וכרוך בין היתר בעלויות אחרות הקשורות לשינוי ייעוד הקרקע.

במבט קרוב אל דוחותיה הכספיים של יוחננוף לשנת 2024 עולה כי סגמנט הפירות והירקות מהווה כ־13% מכלל הפעילות הקמעונאית של יוחננוף, וכי הכנסותיה מהסגמנט עלו בעשרות אחוזים בשלוש השנים האחרונות בין היתר בשל התייקרות מחירי הפירות והירקות. כך, הכנסותיה של יוחננוף ממכירת פירות וירקות עמדו בסוף שנת 2024 על כ־598 אלף שקל, גידול של כ־17% מההכנסות בשנת 2023, שהסתכמו בכ־511 אלף שקל.

שורת מהלכי התייעלות

רכישת הקרקע בנס ציונה מצטרפת לשלוש עסקאות נדל"ן שביצעה ענקית הקמעונאות לאחרונה. יוחננוף מכרה קרקע באופקים לחברת מבנה תמורת כ־26 מיליון שקל, שממנה תשכור גם שטח להפעלת חנות של הרשת. בעסקה השנייה התקשרה יוחננוף עם קרן JTLV למכירת מחצית מזכויות קרקע בפתח תקווה בכ־42 מיליון שקל. במקביל, לפני מספר שבועות דיווחה החברה על הסכם קומבינציה באור יהודה, להקמת פרויקט על קרקע שבבעלותה בשטח של כ־18.5 דונם, שבו תוקם בין היתר חנות דגל חדשה בשטח של כ־6,000 מ"ר ומרכז לוגיסטי חדיש בן כמה קומות בשטח של כ־29 אלף מ"ר.