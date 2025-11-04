רשת הסופרמרקטים יוחננוף ממשיכה להרחיב את פעילותה בתחום הנדל"ן, והפעם רוכשת קרקע חקלאית בשטח של כ-107 דונם בנס ציונה. מטרת הרכישה היא לבצע שימוש חקלאי בקרקע, הכולל גידול של מוצרי פירות וירקות שיוחננוף רוצה למכור בחנויות שלה, תוך הפחתת העלויות הכרוכות בשרשרת האספקה של מוצרים אלה.

יוחננוף תשלם עבור הקרקע כ-27 מיליון שקל, ובנוסף תשלם סכום נוסף של 5.1 מיליון שקל לצד שלישי, כדמי ייזום בגין המשא-ומתן שניהלו עם מוכר הקרקע על תנאי עסקת הרכישה.

כיום יוחננוף קונה את רוב הסחורה מספקים מקומיים וגם מייבאת מחו"ל, וגורמים בענף מציינים כי מדובר בעסקה יוצאת דופן בנוף רשתות הקמעונאות בישראל, שבדרך-כלל רוכשות את פירות וירקות מספקים מקומיים או באמצעות יבוא. בנוסף עשויה יוחננוף לבחון בעתיד שינוי של ייעוד הקרקע והשבחתה.

העסקה מצטרפת לשלוש עסקאות נדל"ן עליהן דיווחה לאחרונה ענקית הקמעונאות. בעסקה הראשונה מבין השלוש, יוחננוף מכרה קרקע באופקים לחברת מבנה תמורת כ-26 מיליון שקל, ובעסקה השנייה התקשרה עם קרן JTLV למכירת מחצית מזכויות קרקע בפתח תקווה בכ-42 מיליון שקל.

במקביל, לפני מספר שבועות דיווחה יוחננוף על הסכם קומבינציה באור יהודה, להקמת פרויקט רחב-היקף על קרקע שבבעלותה בשטח של כ-18.5 דונם. הפרויקט צפוי לכלול מרכז מסחרי ושטחים לוגיסטיים בהיקף בנוי של כ-69 אלף מ"ר - מתוכם כ-49 אלף מ"ר שטחי השכרה. השותף הקבלני יממן את מרבית עלויות ההקמה, המוערכות בכ-280 מיליון שקל, כאשר חלקן יהווה את התמורה ליוחננוף עבור מחצית מהקרקע. עם השלמת הפרויקט, תחזיק יוחננוף ב-50% מהמתחם, שבו יוקמו חנות דגל חדשה בשטח של כ-6,000 מ"ר ומרכז לוגיסטי חדיש בן כמה קומות בשטח של כ-29 אלף מ"ר.