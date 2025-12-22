ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
וורנר ברדרס

המיליארדר מול נטפליקס: המאבק על וורנר ברדרס עולה הילוך

בעוד פרמאונט מעלה את רמת הוודאות סביב הצעתה באמצעות ערבות אישית של לארי אליסון בהיקף של 40.4 מיליארד דולר • במקביל, נטפליקס מחזקת את חבילת המימון וממשיכה להיתפס כהצעה הבטוחה יותר בעיני הנהלת וורנר

מיטל וייזברג 22.12.2025
המאבק על וורנר ברדרס עולה שלב / צילום: Shutterstock

המאבק על נכסי הליבה של וורנר ברדרס עולה שלב. לארי אליסון, מייסד שותף של אורקל ואחד האנשים העשירים בעולם, הודיע כי הוא מעמיד ערבות אישית בהיקף של 40.4 מיליארד דולר להצעת הרכישה של פרמאונט. המהלך נועד לחזק את אמון דירקטוריון וורנר במקורות המימון של העסקה ולהתמודד עם ההצעה המתחרה של נטפליקס.

לפי רויטרס, בוורנר הביעו בשבועות האחרונים ספקות לגבי מידת המחויבות של משפחת אליסון לעסקה ולגבי יציבות המימון, והערבות האישית נועדה לתת מענה ישיר לחששות הללו. כחלק מהתנאים המעודכנים התחייב אליסון שלא לשנות או לבטל את נאמנות המשפחה במהלך תקופת העסקה. במקביל, הודיעה פרמאונט כי היא משאירה את הצעתה ללא שינוי ועומדת על 30 דולר למניה במזומן, אך מעלה את דמי הביטול הרגולטוריים ל 5.8 מיליארד דולר ומאריכה את תוקף הצעת הרכש עד 21 בינואר 2026.

בעקבות הדיווח עלו מניות וורנר ברדרס בכ4 אחוזים ומניית פרמאונט התחזקה בכ3 אחוזים. עם זאת בשוק מעריכים כי מדובר במהלך מאוחר יחסית, ואנליסטים מציינים כי לא בטוח שהערבות האישית תספיק כדי לשנות את עמדת דירקטוריון וורנר, שכבר המליץ לבעלי המניות להעדיף את הצעת נטפליקס.

בחזית המקבילה: נטפליקס מחזקת את חבילת המימון

במקביל למהלך של פרמאונט, גם נטפליקס פועלת להראות שיש לה גב פיננסי חזק וברור לעסקה. לפי דיווח של בלומברג, החברה סידרה מחדש חלק מההלוואות שלקחה לצורך רכישת נכסי וורנר, והחליפה מימון יקר וקצר טווח בהלוואות זולות וארוכות יותר.

במסגרת המהלך קיבלה נטפליקס מסגרת אשראי של 5 מיליארד דולר ושתי הלוואות נוספות בהיקף של 10 מיליארד דולר כל אחת, שנועדו להקל על ניהול החוב לאורך זמן. לאחר השינוי נותרו כ-34 מיליארד דולר מההלוואה המקורית שטרם חולקו בין הבנקים המלווים. המהלך מחזק את חבילת המימון שמלווה את הצעת נטפליקס ומחדד את אחד היתרונות המרכזיים שעליהם מצביעה הנהלת וורנר בהשוואה להצעה של פרמאונט.

ברקע הדברים עומדות כאמור שתי הצעות רכישה שונות בתכלית. נטפליקס הייתה הראשונה להציע לרכוש את אולפני וורנר ברדרס ואת פעילות הסטרימינג של החברה, כולל HBO, בעסקה בהיקף כולל של כ-82.7 מיליארד דולר, תוך פיצול נכסי הכבלים לחברה נפרדת. זמן קצר אחריה, פרמאונט מציעה לרכוש את וורנר ברדרס דיסקברי כולה, כולל רשתות הטלוויזיה המסורתיות, לפי שווי של יותר מ-108 מיליארד דולר, בעסקת מזומן מלאה.

דירקטוריון וורנר כבר המליץ כאמור לבעלי המניות להעדיף את הצעת נטפליקס, בין היתר בשל בהירות המימון והערכתו כי הסיכון הרגולטורי בה נמוך יותר, אך הדלת נותרת פתוחה להצעות משופרות.