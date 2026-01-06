1 מספר היציאות של ישראלים לחו"ל ב־2025 התקרב לרמות שלפני הקורונה

אחרי שנים של תנודתיות וחוסר ודאות, ענף התיירות היוצאת חזור לעצמו: בשנת 2025 נרשם מספר שיא של יציאות ישראלים לחו"ל מאז הקורונה, כמעט חזרה מלאה להיקפים שלפני המשבר.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במהלך השנה נרשמו כ־9.42 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל, עלייה של כ־33% לעומת השנה הקודמת. לשם השוואה, בשנת 2019, שנת השיא של התעופה הישראלית ערב משבר הקורונה, נרשמו כ־9.9 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל.

כלומר, נתוני 2025 מציבים את הענף במרחק של כ־5% בלבד מרמות הפעילות שלפני המשבר, וזאת לאחר שנים של פגיעה חדה בתנועת הנוסעים בעקבות הקורונה ומלחמת חרבות ברזל.

קצב הגידול שנרשם בחודשים האחרונים של 2025 מחזק את ההערכה כי החזרה ואף חציית רמות 2019 היא שאלה של זמן, בכפוף להמשך יציבות ביטחונית ותפעולית. רוב היציאות, כ־88%, בוצעו בדרך האוויר, כ-11.5% דרך היבשה והיתר דרך הים. בדצמבר לבדו נרשמו כ־834 אלף יציאות, נתון הגבוה משמעותית מהתקופה המקבילה בשנת 2024, אשר מעיד על האצה נוספת לקראת סוף השנה.

ב-2025 נרשמו גם 1.34 מיליון כניסות של מבקרים לישראל, שיפור משמעותי לעומת שנת 2024 שבה נכנסו 974 אלף מבקרים בלבד בעקבות המלחמה. עם זאת, עדיין מדובר בנתון נמוך לעומת 3.24 מיליון הכניסות בשנת 2023.

ההתאוששות בתנועת הנוסעים תרמה גם לשיפור מצבה הכלכלי של רשות שדות התעופה. בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה הרשות עלייה של כ־25% בהכנסות, לצד תזרים מזומנים חיובי של כ־217 מיליון שקל מפעילות שוטפת. הנתונים הללו מגיעים אחרי שנה שבה הרשות ספגה הפסד כולל של כ-152 מיליון שקל, וזאת בין היתר בשל יציאתן של חברות התעופה הזרות מלוח הטיסות הישראלי, וצניחה בכמות הנוסעים בעקבות המלחמה.

שבוע לפני הכניסה הרשמית של HBO MAX לישראל, חברת yes ערכה אירוע גדול להשקת שיתוף הפעולה בין החברות. בשלב ראשון יקבלו לקוחות חדשים וקיימים הטבה של חצי שנה חינם, ולאחר מכן יעמוד המחיר על 49.9 שקל במסלול רגיל, ו-64.9 שקל במסלול פרימיום. מחיר חבילת הבסיס לא ישתנה, אולם בחברה מציינים כי עד כה היה מדובר בסדרות מבוגרים בלבד, ואילו כעת הוא יכלול גם סרטים, סדרות ילדים ועוד.

לפי yes, תכני HBO ישולבו בתכני החברה, ובהמשך גם יגיע כפתור בשלט בדומה לכפתור של נטפליקס. "בשנתיים האחרונות יותר אנשים צופים טלוויזיה בסטרימינג, ומי שלא רואה את זה נכשל", אמר המנכ"ל אילן סיגל באירוע. "רוב חברות הטלוויזיה בעולם מפסידות הכנסות, אבל המודל האסטרטגי שלנו כולל הכנסות חדשות. הפכנו לחברת טריפל, כשל-60% מהלקוחות יש חבילות משולבות טלוויזיה, אינטרנט וסלולר. אנחנו עושים הרבה שת"פים בינלאומיים, והשת"פ עם פרטנר מכניס לחברה עשרות מיליוני שקלים בשנה. במיהחצית השני של 2026 נכניס גם את הפרסום הפרוגרמטי".

שורד השבי עומר שם טוב, נועה קירל, אילן סיגל ויהודה לוי, באירוע של יס

הפלטפורמה של HBO זמינה בכ-100 מדינות, והחברה מתכננת להגיע ל-150 מיליון צופים בעולם עד סוף 2026. סמנכ"ל השיווק של yes דרור בהט, ציין כי מסקר שערכה החברה עלה כי 71% מהלקוחות מכירים את HBO. לדבריו, "אנחנו מרגישים את הביקוש - עשרות אלפים כבר נרשמו בהרשמה מוקדמת מאז ההודעה שפרסמנו ביום חמישי האחרון".

נציין כי גם המתחרה הוט חתמה על הסכם מול HBO, פרטנר מנהלת משא ומתן ובסלקום ככל הנראה יוותרו על שת"פ, לאור העובדה שלא מדובר בתכנים פופולריים במיוחד בחברה.

בכירים משמונה חברות טכנולוגיה ישראליות הפועלות בניו יורק, שש מהן יוניקורנים, פתחו את המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בין היתר השתתפו אורי גושן מ-AI21, דין לייטרסדורף מ-Decart וגיא פרנקלין מ-Israeli Mapped in New York שהוביל את האירוע. החברות הנוספות הן Eon, Remepy, Dream, Kela, Minute Media ו-Claroty.

המהלך נועד לעודד את המשך הפעילות של החברות הישראליות בארה"ב, להגביר את שיתופי הפעולה ולהעצים את הברית העסקית בין תל אביב לניו יורק.

בתמונה: אורי גושן מ-AI21, דין לייטרסדורף מ-Decart וגיא פרנקלין מ-Israeli Mapped in New York שהוביל את האירוע

לילך גבע-הראל מונתה למשנה למנכ"ל ICL. בשש השנים האחרונות כיהנה כסמנכ"לית בכירה בחברת הכימיקלים. במסגרת תפקידה שימשה כיועצת המשפטית הגלובלית של החברה, וניהלה את מערך הרגולציה הבינלאומי ואת תחום הקיימות.

לילך גבע-הראל, מונתה למשנה למנכ''ל ICL / צילום: נטלי כהן קדוש

אופיר קרא-עוז מונה לסמנכ"ל מוצרים ומנהל מרכז הפיתוח בישראל של חברת הדאטה-בייס Redis.

ירדן אדיב מונתה למנהלת שיווק בנדל״ן בקבוצת ישפרו תנופורט.