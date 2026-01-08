1 רווח הענק של JTLV ממכירת דוניץ, והמימושים של זהבית כהן ומנכ"ל מליסרון

לקראת סוף השבוע נרשמה בבורסה המקומית חגיגת מימושים, בין היתר של קרן JTLV , אייפקס ישראל בראשות זהבית כהן ואורי מקס מייסד מקס סטוק. מי שעוד הצטרף לרשימה הוא אופיר שריד, מנכ"ל חברת הנדל"ן מליסרון, שמכר מניות שקיבל עם כניסתו לתפקיד בסוף שנת 2019, בהיקף של כ-12.5 מיליון שקל. עבור שריד, זו לא הפעם הראשונה שהוא ממש מניות של חברת הנדל"ן תחת ניהולו, לאחר שבסוף חודש יוני הוא מכר מניות בהיקף של כ-14 מיליון שקל.

נזכיר כי שריד הגיע למליסרון זמן קצר אחרי שהשלימה את המיזוג עם חברת בריטיש ישראל, חברה שאותה הוביל עמיר בירם מ- JTLV במשך כשבע שנים.

2 שיווק

רוב בני הנוער מעדיפים לבלות בחוץ ולא בבית, יותר ויותר צעירים מתעניינים בהשקעות כלכליות, ושיווק באמצעות גיימינג מגיע למרכז הבמה - אלה התובנות העיקריות שעלו בכנס השיווק לנוער וצעירים של איגוד השיווק הישראלי בשיתוף TEENK.

יניב ויצמן, סיגלית הורן-גלפרין והמומחה הבינלאומי גרג וויט / צילום: טל שאמי

3 טכנולוגיה

אנבידיה, אינטל ואפל חברו לטכניון, ובהשקעה של כמיליון דולר נחנכה מעבדת VLSI (פיתוח שבבים) - במטרה להבטיח את עתודת המהנדסים בתחום.

פרופ' דני רז, פרופ' שחר קוטינסקי, קרין אייבשיץ סגל מאינטל, פרופ' אורי סיון, רוני פרידמן מאפל, פרופ' עדית קידר ותמיר עזרזר מאנבידיה / צילום: שרון צור, דוברות הטכניון

4 נדל"ן

לאחר שנים רבות של פעילות בדרום תל אביב, החברה להגנת הטבע עוברת לפארק עתידים תל אביב. במסגרת המהלך, החברה תשכור שטח בהיקף של כ־1,700 מ"ר, לתקופה של 10+10 שנים, ותעבור לבניין 1 בפארק החל מאוגוסט 2026. מחירי השכירות בעתידים עומדים על 55-75 שקל למ"ר, והמתחם יאכלס כ־100 עובדי מטה והנהלה.

מנכ''ל החברה דן אלון ומנכ''ל עתידים אייל גרין / צילום: יח׳׳צ פארק עתידים תל אביב

5 מינויים חדשים

מיכל אולניק מונתה למנכ"לית חברת נישה מקבוצת דנאל.

מיכל אולניק / צילום: פרטי

עמנואל וסרמן מונה למנכ"ל רויאל קנין ישראל. בתפקידו האחרון כיהן כסמנכ"ל הכספים של אשכול Eurasia ברויאל קנין, האחראי על שווקי טורקיה, אוקראינה, קזחסטן וישראל.

יניב שנקר, 52, מונה למנכ"ל עיריית קרית אתא. קודם לכן כיהן כמנכ"ל "מקומות", בית הספר לניהול מוניציפלי של משרד הפנים.