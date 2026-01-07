ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
התיירים עדיין לא חוזרים לישראל, אבל בענף התיירות יכולים לחייך

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל • נתוני הפניקס גמא מצביעים על שבוע של ירידות למעט בענף התיירות, שגם סיים את 2025 עם עלייה דו־ספרתית במחזור ההכנסות

גלית חתן 13:53
נתב''ג / צילום: ap, Matias Delacroix
נתב''ג / צילום: ap, Matias Delacroix

השבוע האחרון של השנה האזרחית 2025 התאפיין בירידות ברוב מחזורי הקניות של הענפים הבולטים במשק, אולם מדובר בהתנהגות צרכנית טבעית, עם סיומם של מבצעי סוף השנה האגרסיביים - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל.

הירידות הגדולות השבוע שייכות לענפי האופנה והאופטיקה, בשיעור של 12% כל אחד, כאשר יוצא דופן הוא ענף התיירות, שעלה השבוע ב־6%. השבוע פרסמנו כי ב־2025 זינק מספר היציאות של ישראלים לחו"ל והסתכם בכ־9.42 מיליון - עלייה של כ־33% לעומת השנה הקודמת. לשם השוואה, בשנת 2019, שהייתה שנת השיא של התעופה הישראלית, נרשמו כ־9.9 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל.

בניתוח שנתי של הוצאות הישראלים יש לקחת קודם כול בחשבון שהשנה הקודמת, 2024, הייתה שנת שיא בתחום הקמעונאות וכללה עליות דו־ספרתיות במחזורי הקניות בהשוואה ל-2023. מהנתונים עולה כי בשנת 2025 המשיכה מגמת העלייה ברוב הענפים, אם כי מדובר בעליות חד־ספרתיות, מתונות יותר.

כך, ענף המחשבים עלה ב־9% במחזור הקניות אל מול שנה שעברה, ענף המזון והמרכולים עלה ב־8%, וענף האופנה וההנעלה עלה ב־3%. אך בולט מעל כולם הוא ענף התיירות והנסיעות, שהראה השנה עלייה דו־ספרתית בעקבות פתיחת השמיים, הצורך של הציבור בנסיעות "התאווררות" ועליות המחירים בענף.

"המשק הישראלי הפגין בשנת 2025 חוסן כלכלי", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "מצד אחד, הריטיילרים בישראל הצליחו להניע את הצרכן לרכישות הן באונליין והן באופליין, ומצד שני, הציבור המשיך לקנות בעסקים ישראלים, ובמקביל חזר לטוס ולהזמין גם מאתרים מחו"ל.

"לקראת שנת 2026 ניצב ענף הקמעונאות בפני אתגרים חדשים, בהם כניסת רשתות המזון לתחום החשמל, העלאת תקרת הפטור ברכישות מחו"ל וחזרת הטיסות והמשלוחים לישראל, זאת כאשר עדיין לא נראית באופק חזרה משמעותית של תיירים לישראל".