1 למרות החובה בתקנון: מירי רגב שוב לא התייצבה לדיון בוועדת הכלכלה

שרת התחבורה מירי רגב הייתה אמורה להתייצב השבוע בפני ועדת הכלכלה של הכנסת לצורך דיווח על פעילות משרדה, אך הודיעה כי לא תגיע לדיון. נכון לעכשיו, לא נקבע מועד חדש להופעתה בפני הוועדה.

● באיזו עיר בארץ מזמינים הכי הרבה משלוחים, ומתי?

● "לא שמיש ופחות בטיחותי": איזה עתיד צפוי לאצטדיון הלאומי לשעבר

לפי תקנון הכנסת, סעיף 123ז, כל שר מחויב להופיע לפחות אחת לשנה בפני הוועדה הרלוונטית, ולדווח על פעילות משרדו. מדובר בחובת דיווח שגרתית, המתקיימת דרך קבע על ידי שרים מכלל משרדי הממשלה. ניסיונות לתאם את הופעתה של רגב החלו כבר באוקטובר 2023, אולם אז פרצה המלחמה והפעילות הפרלמנטרית צומצמה משמעותית. באוגוסט 2024 חזרה הכנסת לפעילות מלאה, ומאז חודשו ניסיונות התיאום מול לשכת השרה.

בסך הכול תואמו שמונה מועדים. אחד מהם נדחה בעקבות המלחמה, מועד נוסף בוטל בשל התנגשות עם ישיבת ממשלה, ומועד נוסף נדחה לבקשת יו"ר הוועדה דוד ביטן. חמשת המועדים האחרים נדחו, לפי גורמים בוועדה, בעקבות הודעות מלשכת השרה כי לא תוכל להגיע.

ח''כ דוד ביטן / צילום: נועם מושקוביץ'/דוברות הכנסת

בכנסת מציינים כי שרים אחרים נוהגים להתייצב לא רק לדיוני דיווח שנתיים, אלא גם לדיונים שוטפים וראשוניים שאינם מחויבים בתקנון. כך, למשל, רק בשבוע שעבר הגיע שר האנרגיה אלי כהן לדיון ראשון בהצעת חוק של ח"כ איתן גינצבורג בנושא תאגידי המים.

גם שר התיירות חיים כץ הופיע בפני ועדת הכלכלה, ודיווח על פעילות משרדו בנובמבר האחרון. ברקע הדברים עומדת גם מתיחות מתמשכת בין רגב לבין ביטן, שבאה לידי ביטוי בדיוני הוועדה כלפי נציגי משרד התחבורה.

מלשכתה של רגב לא נמסרה תגובה.

2 לשתות טקילה עם ג'ורדן

עם קרח וחתיכת תפוז, לא לימון - כך אוהב אגדת הכדורסל מייקל ג'ורדן לשתות את הטקילה אולטרה-פרימיום שלו, סינקורו, שהשיק לפני קצת יותר משש שנים ביחד עם ארבעה בעלי קבוצות מה-NBA.

ב-2024 הטקילה הזו נכנסה גם לישראל, באמצעות גלובל ווין אנד ספיריט, וכעת הגיעה לארץ אסתי פורנוי - מנהלת השיווק של ג'ורדן כמעט 30 שנה, שגם אמונה על קידום הטקילה (בתמונה עם עליזה דיינים אלטרס, סמנכ"לית השיווק של גלובל). כחלק מהביקור, היא גם מעבירה סדנה במלון הג'ורג', הכוללת הרצאה וטעימות מודרכות.

אסתי פורנוי ועליזה דיינים אלטרס / צילום: גבריאל סימן טוב - גלובל ווין אנד ספיריט

בראיון עמה, שיתפרסם בגלובס ביום חמישי הקרוב, היא מספרת איך שכנע ג'ורדן את מעצב הנעליים של נייקי שעבד עמו במשך שנים לעצב את בקבוק הטקילה - כולל זווית הפקק שעוצבה ב-23 מעלות (המספר של ג'ורדן בשיקגו בולס) - מה השיעור הכי משמעותי שלמדה ממנו, ואיך גורמים גם לדור ה-Z ודור האלפא להתחבר למותג ענק שהם מעולם לא ראו על המגרש.

3 תל אביב

לא בטוח שבכל בתי הקפה ישמחו, אבל כחלק משורה של צעדים לצמצום פסולת מיותרת במרחב הציבורי, עיריית תל אביב יוצאת במהלך חדש: לראשונה ייכלל במכרזים סעיף המחייב זכיינים שמפעילים בתי קפה בנכסים עירוניים (מוסדות תרבות וקהילה) לתת תמיד אופציה ללקוחות שחפצים בכך לקבל מזון ומשקאות בכלים רב פעמיים.

הם יחויבו גם להחזיק מלאי מספק של כלים רב-פעמיים בכל נקודת זמן, ולהציב שלט במקום בולט ונראה לעין בדבר אפשרות זו - ולא להסירו במשך כל תקופת השכירות. במהלך שנת 2026 צפויים להתפרסם 6-7 מכרזים כאלה.

מגדלור רידינג, תל אביב / צילום: Shutterstock

4 מינויים חדשים

ניר גרינברג (49) ואיתי אהרון (49) מונו למנכ"לים משותפים של הייפר גלובל ישראל, המספקת פתרונות מיחשוב לחברות טכנולוגיה.

ניר גרינברג / צילום: ענת קזולה

איתי אהרון / צילום: ענת קזולה

גיא ביטון (37) מונה לסמנכ"ל המכירות של גינדי גלובל, זרוע היזמות הבינלאומית של גינדי החזקות.

ליאן זקס מונתה לסמנכ"לית היוקרה בכלמוביל, ותהיה אחראית על המותגים מרצדס, ג'נסיס וסמארט.